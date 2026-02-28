Туристы из России застряли в Израиле из-за отмены рейсов

  • Новость часаДмитриев: Цена на нефть в 100 долларов неизбежна
    28 февраля 2026, 17:20 • Новости дня

    Туристы из России застряли в израильских городах из-за тревог и отмены рейсов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В израильских городах Бат-Ям и Хайфа российские туристы оказались заблокированы из-за отмены рейсов и постоянных сигналов тревоги.

    В израильском Бат-Яме российские туристы сталкиваются с регулярными сигналами тревоги, которые звучат примерно каждые час-два. Один из туристов из Москвы, Илья, рассказал РИА «Новости», что они приехали к другу на праздник, но теперь застряли в городе из-за отмены рейса через Баку. По его словам, несмотря на постоянные тревоги, в самом Бат-Яме не слышно звуков взрывов или обстрелов, однако обстановка остаётся неспокойной.

    В аналогичной ситуации оказалась и жительница Москвы Анастасия, которая приехала с детьми и родителями в израильскую Хайфу, надеясь «успеть между войнами». Она рассказала, что не виделась с родственниками девять лет, а поездку планировали самостоятельно, купив билеты на сайте авиакомпании Redwings. Однако обратный рейс на 1 марта в Россию был отменен.

    Анастасия отметила, что теперь семья не знает, как поступить: оставаться в Хайфе или пытаться уехать на автомобиле через Египет, хотя родственники советуют пока не покидать город. По ее словам, несмотря на отсутствие звуков взрывов, в Хайфе также часто звучат сирены. С российским консульством она еще не связывалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аэрофлот, Emirates и S7 отменили рейсы между Россией и ОАЭ из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства на Ближнем Востоке.

    Ранее туристы из России сообщили о невозможности вылететь домой из-за закрытия аэропортов в ОАЭ, где происходят задержки и отмены рейсов. Израиль также ограничил полеты над своей территорией после удара по Ирану.

    4 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    Израильский F-35 «Адир» впервые сбил пилотируемый истребитель
    @ IDF Spokesperson's Unit/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Над Тегераном израильский F-35 «Адир» впервые в истории сбил пилотируемый иранский истребитель Як-130, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля сообщила об успешной атаке на пилотируемый летательный аппарат противника, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел непосредственно над иранской столицей.

    «Некоторое время назад в небе над Тегераном израильский истребитель F-35 «Адир» сбил иранский истребитель Як-130 ВВС Ирана. Это первый раз в истории, когда F-35 «Адир» сбил пилотируемый истребитель», – говорится в сообщении для прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана ранее заявили об уничтожении израильского самолета F-35 в небе над городом Варамин. Агентство Mehr опубликовало фотографии сбитого истребителя.

    Комментарии (13)
    4 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Axios: Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разговор между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху 23 февраля стал отправной точкой для удара по Ирану, когда ЦРУ подтвердило присутствие аятоллы Хаменеи и его окружения в одном месте, сообщает Axios.

    Нетаньяху позвонил президенту США Дональду Трампу и сообщил, что высшее руководство Ирана соберется в одном месте в Тегеране в субботу утром. По данным источников, Нетаньяху отметил, что все они могут быть уничтожены одним ударом, что стало ключевым фактором для принятия решения о начале атаки, передает Axios.

    Разговор прошел в Ситуационной комнате Белого дома и стал поворотным моментом в подготовке операции против Ирана. До этого Трамп уже склонялся к удару, но не определился с моментом. После подтверждения информации разведкой США и обсуждений с Нетаньяху подготовка к атаке ускорилась. При этом Трамп решил не акцентировать внимание на Иране в своем ежегодном обращении, чтобы не насторожить руководство страны.

    В тот же день советники Трампа сообщили, что переговоры с Ираном зашли в тупик, а дипломатическое решение невозможно. В пятницу днем Трамп отдал окончательный приказ о нанесении удара. Через 11 часов после этого по Тегерану были нанесены бомбовые удары, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи и началась война.

    Официальные лица в США и Израиле подтвердили согласованность действий и подчеркнули, что дата удара была выбрана совместно. Американские власти заявили, что ускорение операции оставило мало времени для подготовки общественного мнения и эвакуации граждан. В итоге более 1,5 тыс. американцев обратились за помощью в эвакуации после начала боевых действий.

    Израильский посол в Вашингтоне отказался комментировать детали звонка, но подчеркнул беспрецедентный уровень сотрудничества с США по иранскому вопросу. Дональд Трамп также отверг обвинения в том, что решение о нападении было принято под давлением со стороны Израиля.

    Госсекретарь Марко Рубио позже подчеркнул, что данная операция была неизбежна и являлась лишь вопросом времени. По его словам, сложившаяся ситуация предоставила уникальную возможность для успешных совместных действий союзников.

    Портал Axios узнал о рассмотрении в Белом доме возможности ликвидации Али Хаменеи.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с Дональдом Трампом совместные удары по иранской территории.

    Израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил ликвидировать следующего верховного лидера Ирана, если тот продолжит угрозы в адрес Израиля, США и их союзников.

    Гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи усложнила возможные сценарии для достижения договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    Комментарии (7)
    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранский фрегат IRIS Dena, затонувший у побережья Шри-Ланки, был атакован американской подлодкой, сообщило со ссылкой на трех неназванных американских чиновников агентство Reuters.

    Иранский фрегат IRIS Dena, затонувший у берегов Шри-Ланки, был атакован подводной лодкой Военно-морских сил США, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Об этом журналистам сообщили три неназванных чиновника из США. Какие-либо дополнительные детали не раскрываются.

    Как сообщает ланкийская газета Daily Mirror, на борту судна находились около 180 человек. По данным Reuters, 79 моряков удалось спасти, а более 100 пропали без вести.

    Судно IRIS Dena относится к Южному флоту ВМС Ирана. Прежде этот фрегат участвовал в военно-морских учениях в Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Шри-Ланки иранский военный корабль подвергся атаке подлодки. В результате нападения ранены 78 моряков. Более 100 человек числятся пропавшими без вести.

    Ранее США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки.


    Комментарии (5)
    4 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    При атаке подлодки на иранский военный корабль 101 моряк пропал без вести

    Tекст: Мария Иванова

    У берегов Шри-Ланки иранский военный корабль подвергся атаке подлодки: 78 моряков ранены, более ста считаются пропавшими без вести.

    По меньшей мере 78 человек получили ранения, а 101 моряк исчез после атаки на корабль ВМС Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Инцидент произошел в непосредственной близости от шри-ланкийского побережья.

    Глава МИД островного государства Виджита Хератх ранее заявил, что местные военные оказали помощь тонущему судну. В больницы уже доставили не менее 30 пострадавших.

    «По меньшей мере 101 человек пропал, 78 пострадали после атаки подводной лодки на иранское судно у берегов Шри-Ланки», – говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

    Ранее США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. ВВС Исламской республики разбомбили американские базы в Персидском заливе и Ираке.

    Комментарии (20)
    4 марта 2026, 16:07 • Новости дня
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Владельцы японских машин могут столкнуться с нехваткой подержанных двигателей и коробок передач из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Более 15 млн российских владельцев японских автомобилей оказались под угрозой дефицита подержанных автозапчастей из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Основные комплектующие – двигатели и коробки переключения передач – традиционно поступали из Объединённых Арабских Эмиратов через Иран и Каспийское море в Астрахань.

    После начала антииранской операции со стороны США и Израиля, а также ответных ударов, привычный маршрут поставок оказался под угрозой срыва. Замглавы Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что запасов подержанных двигателей и коробок передач в российских автосервисах хватит максимум на месяц.

    По данным экспертов, ранее стоимость бывших в употреблении двигателей из Эмиратов составляла от 80 до 200 тыс. рублей, а за новый двигатель просили до 600 тыс. рублей. Если маршрут будет окончательно заблокирован, покупка новых деталей может стать неподъёмной для большинства автовладельцев.

    Дубай на протяжении многих лет является одним из крупнейших мировых центров разборки автомобилей на запчасти, откуда двигатели и трансмиссии поступают в автосервисы России для ремонта японских автомобилей с пробегом.

    Ранее очевидцы описали обстановку в Дубае во время обстрелов. Эксперты увидели риск утраты Дубаем статуса безопасной гавани. Накануне в Дубае прогремели три взрыва.


    Комментарии (2)
    4 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока
    @ Алексей Штокал/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам начать организацию вывозных рейсов для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин дал поручения МЧС, МИД и другим ведомствам по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока, передает ТАСС. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, подчеркнув, что все необходимые команды уже отданы.

    Путин обратился к участникам совещания с вопросом о ситуации с вывозом российских туристов с Ближнего Востока. Глава государства подчеркнул: «Я соответствующие команды там раздал уже МЧС, МИД и так далее».

    Ранее в среду спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву с 117 гражданами, которые покинули Иран. Российская авиакомпания Red Wings также начала вывоз туристов с Ближнего Востока.

    До этого замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить подробный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта и меры поддержки пассажиров.

    В странах Ближнего Востока сейчас находятся около 50 тыс. российских туристов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомним, накануне МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива.


    Комментарии (4)
    5 марта 2026, 01:25 • Новости дня
    В Иране опровергли сообщения о наземном наступлении курдов на границе

    Tекст: Катерина Туманова

    Сведения из американских и израильских СМИ о начале наземной операции против Ирана, в которой участвуют курды, иранские СМИ назвали ложными.

    «Американские СМИ, включая Fox News, несколько минут назад заявили, что тысячи членов курдских группировок проникают в Иран через границы Ирака. Источник в службах безопасности опроверг эту информацию и заявил: «После того, как Америка и Израиль не достигли своих целей на местах, они пытаются сломить дух сопротивления нашего народа с помощью психологических операций», – сказано в сообщении агентства Tasnim.

    По словам источника, в провинции Илам, что идет вдоль границы с Ираком безопасно, силы обороны в полной мере защищают территорию и границы Ирана.

    «Не беспокойтесь о психологических уловках противника и следите за новостями из надежных СМИ», – посоветовал источник агентства.

    В свою очередь, репортеры Tasnim назвали «абсолютной ложью» слова зарубежных СМИ об атаках курдов на Иран. Журналисты в трех провинциях Илам, Керманшах и Западный Азербайджан заявили, что до настоящего момента все новости американских Fox News и Axios о проникновении курдов на территорию Ирана –  ложь.

    Напомним, израильский телеканал i24News со ссылкой на американские СМИ сообщил о начале наземной операции курдов в Иране.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил о создании условий для смены власти в Иране. США намерены разрушить Иран изнутри чужими руками. В Белом доме оценили возможность наземной операции США в Иране.

    Комментарии (2)
    4 марта 2026, 08:55 • Новости дня
    Израиль атаковал командные центры в Тегеране
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские военные провели удары по стратегическим объектам в иранской столице, поражены командные пункты, заявили в Армии обороны Израиля.

    В ходе налета израильская авиация поразила командные центры иранских военных по всему Тегерану, указали в армии Израиля, передает РИА «Новости».

    До этого израильские военные объявляли о проведении крупномасштабной волны ударов по иранской столице. Ранее израильские военные сообщили о нанесении точечного удара по командиру высокого ранга в Тегеране.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Ульянов заявил о взрывах рядом с линией защиты АЭС «Бушер» в Иране
    @ Пресс-служба Росатома/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вблизи линии физической защиты иранской АЭС «Бушер» зафиксированы взрывы, что вызывает опасения из-за риска серьезных последствий при повреждении объекта, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Буквально в нескольких километрах от линии физической защиты иранской АЭС «Бушер» фиксируются взрывы, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА «Новости». Он выступил на сессии Совета управляющих МАГАТЭ, где рассматривался вопрос о гарантиях в рамках ДНЯО с Ираном.

    По словам Ульянова, «особую обеспокоенность вызывают те риски, которые американо-израильская агрессия уже создала для безопасности АЭС «Бушер». Он подчеркнул, что возможное нарушение целостности этого ядерного объекта может привести к катастрофическим последствиям.

    Российский дипломат выразил надежду, что власти США и Израиля осознают возможные последствия своих действий вблизи атомной станции. Ульянов также напомнил, что подобные угрозы требуют особого внимания со стороны международного сообщества и МАГАТЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 февраля Росатом заявил, что атомная станция «Бушер» продолжает работать в штатном режиме, несмотря на атаки Израиля и США на Иран.

    Ранее иранское телевидение сообщило о громких хлопках в городе Бушер, где строится атомная станция при участии России. Позже глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что наличие у Ирана и других стран Ближнего Востока действующих атомных электростанций и исследовательских реакторов увеличивает риски для ядерной безопасности.

    Комментарии (3)
    4 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    В Иране запустили процесс выбора нового верховного лидера

    Совет экспертов Ирана начал процедуру избрания нового руководителя республики

    Tекст: Мария Иванова

    В Тегеране началась процедура выбора нового верховного лидера Ирана, окончательное решение о преемнике объявит секретариат Совета экспертов.

    Член совета Махмуд Раджаби подтвердил начало работы по определению преемника, передает ТАСС.

    «Процесс [выбора] лидера революции начался, и окончательная новость будет объявлена через секретариат Совета экспертов», – приводит агентство слова чиновника.

    Данный консультативный орган отвечает за назначение высшего руководителя государства. В его состав входят 88 богословов-правоведов, которых избирают на восемь лет.

    Статья 111 Конституции страны обязывает экспертов в кратчайшие сроки представить нового лидера в случае смерти, отставки или смещения действующего главы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное телевидение Ирана объявило о мученической смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи.

    Министр иностранных дел Аббас Аракчи подтвердил начало конституционной процедуры по выбору преемника.

    Американские СМИ назвали сына погибшего аятоллы Моджтабу Хаменеи явным фаворитом гонки.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Туристы из России столкнулись с обманом при выселении из отелей в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские туристы жалуются на обманные схемы выселения из дорогих отелей в Дубае, несмотря на официальные распоряжения о продлении проживания.

    Некоторые отели в ОАЭ обманом выселяют российских туристов, сообщил РИА «Новости» застрявший в Дубае россиянин Михаил. По его словам, отдыхающих забирают из гостиниц под предлогом того, что их рейс якобы готов к вылету, а затем расселяют по дешевым отелям, чтобы не оплачивать проживание в более дорогих номерах на фоне отмены рейсов.

    Михаил рассказал, что туристов сажают в автобусы, объясняя задержку рейса, после чего возят по нескольким недорогим гостиницам, где им отказывают в размещении из-за отсутствия мест. Такая процедура может затянуться на поездку по трем-четырем отелям, пока не найдется свободный номер. Он добавил, что подобные меры применяют и к отдыхающим на пляже – отели используют «разные изощренные способы», чтобы выселить туристов и сделать чек-аут.

    Собеседник отметил, что условия в гостиницах, куда переселяют россиян, значительно хуже прежних. Михаил признался: «Я бы переехал в другой отель, но я прекрасно понимаю, если я сейчас оторвусь от коллектива, от группы, которая должна лететь со мной в самолете, они (туроператор – ред.) мне не ответят, не оповестят меня никак».

    По словам Михаила, среди застрявших имеются семьи с маленькими детьми, которые также попадают под выселения. Он рассказал, что даже семью с четырьмя детьми выселили под тем же предлогом, несмотря на постановления правительства Абу-Даби о продлении номеров для туристов, застрявших из-за отмены рейсов.

    Ранее сообщалось, что и в Катаре граждан России, совершающих путешествие на лайнере Celestyal Journey, принуждают освободить каюты до утра 7 марта.

    Между тем 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов, которые не могут выехать из-за отмены авиарейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по оценкам официального представителя МИД Марии Захаровой, на данный момент в странах Ближнего Востока находятся около 50 тыс. российских туристов.

    Комментарии (2)
    4 марта 2026, 17:20 • Новости дня
    Россиянка Людмила Папенина погибла на пляже Парангтритис в Индонезии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В больнице Джокьякарты в Индонезии скончалась гражданка России, которую унесло океанским течением на пляже Парангтритис, сообщили в местной полиции.

    Полиция Индонезии подтвердила смерть гражданки России Людмилы Папениной в региональной больнице Джокьякарты, сообщает РИА «Новости». По данным местных спасательных служб, инцидент произошёл на пляже Парангтритис 2 марта: 51-летнюю туристку унесло сильным океанским течением, после чего ей не удалось спастись.

    В Управлении водной полиции Джокьякарты отметили, что Папенина скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей. Представитель ведомства в интервью агентству подчеркнул: «Мы, сотрудники Управления водной полиции региональной полиции Джокьякарты, хотели бы сообщить вам, что гражданка России Папенина, 51 год, скончалась в региональной больнице Джокьякарты».

    В посольстве России в Индонезии также подтвердили факт трагедии и сообщили, что у погибшей не было родственников в России. Все необходимые формальности теперь решают её друзья, которые сопровождали женщину в отпуске. Дипломаты оказывают консультационную поддержку и взаимодействуют с местными властями по вопросам, связанным с процедурой возвращения тела и оформлением документов.

    Ранее координатор поисково-спасательной службы Ариф Нуграха рассказал подробности трагедии. До этого другой российский турист утонул во время плавания с маской на индонезийском острове Бали.

    А сильная волна на пляже Найтхон на Пхукете унесла в море еще одного гражданина России.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 11:48 • Новости дня
    AP: Трамп и Стармер поссорились из-за ударов по Ирану
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обострение отношений между Лондоном и Вашингтоном стало результатом отказа Британии участвовать в ударах по Ирану, несмотря на давление со стороны президента США.

    О напряжении в отношениях между США и Британией из-за войны с Ираном пишет AP.

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал премьер-министра Кира Стармера за нежелание Британии участвовать в американско-израильских ударах по Ирану: «Это не Уинстон Черчилль, с которым мы имеем дело», – заявил Трамп во вторник в Белом доме, выразив недовольство отказом Британии предоставить базы для американских самолетов.

    Стармер поначалу заблокировал использование британских военных объектов для атак на Иран, но позже разрешил США применять базы в Англии и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане – исключительно для ударов по иранским баллистическим ракетам и хранилищам, но не по другим целям. Даже после атаки иранского беспилотника на базу Акротири на Кипре, Стармер заявил, что Британия «не примет участия в наступательных действиях», подчеркнув, что страна отправит в регион эсминец HMS Dragon и вертолеты Wildcat исключительно для оборонительных операций.

    В свою очередь Стармер, впервые косвенно ответив на критику Вашингтона, заявил в понедельник в парламенте: «Действия Британии всегда должны иметь законное основание и продуманный, реалистичный план». По его словам, президент Трамп не согласен с решением Лондона не участвовать в первых ударах, однако Стармер подчеркнул, что его обязанность – исходить из национальных интересов Британии.

    Трения между лидерами нарастают уже несколько месяцев: Стармер осудил попытки Трампа получить контроль над Гренландией, а также раскритиковал позицию США по вопросу передачи архипелага Чагос острову Маврикий. По мнению бывшего главы британского МИД Питера Рикеттса, «американцы при Трампе фактически перестали стремиться действовать в рамках международного права», что для Стармера, бывшего генпрокурора, является принципиально важным.

    В то же время единства среди европейских лидеров по вопросу войны с Ираном нет. В совместном заявлении Великобритания, Франция и Германия подчеркнули, что не участвовали в ударах, но готовы поддержать «необходимые и соразмерные оборонительные действия». Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал удары необоснованными и опасными. По данным опросов, значительная часть британцев скептически относится к аргументам США в пользу начала войны, но правые политики критикуют Стармера за отказ от участия в наступательных операциях.

    Тем не менее министр иностранных дел Британии Стивен Даути во вторник заверил парламент, что особые отношения между Лондоном и Вашингтоном сохраняются и будут устойчивыми в экономической и военной сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер заявил о намерении отказаться от участия в «Совете мира», инициированном Дональдом Трампом.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 18:07 • Новости дня
    В результате атаки на газовоз России пострадали два члена экипажа

    Минтранс сообщил о двух пострадавших в результате атаки на газовоз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два члена экипажа российского газовоза были госпитализированы с ожогами после нападения у берегов Ливии, остальные отправились в Мурманск, сообщили в Минтрансе.

    В результате атаки на газовоз «Арктик Метагаз» пострадали два члена экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минтранса России Николая Шестакова. По его словам, пострадавшие получили ожоги, были эвакуированы с судна спасательным катером и доставлены в больницу Бенгази, где им окажут необходимую медицинскую помощь.

    Оставшиеся 28 членов экипажа в настоящее время продолжают путь в Мурманск. Министерство транспорта России квалифицировало нападение на судно как акт международного терроризма и пиратства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз был атакован в Средиземном море украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам.

    Эксперт Алексей Анпилогов отметил, что организатором атаки могли быть Британия или Франция, обладающие необходимыми техническими возможностями. При этом, он добавил, что инциденты такого рода ведут к росту стоимости газа для европейских потребителей.

    А другой эксперт Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина такими действиями способствует увеличению цен на энергоресурсы и пытается привлечь внимание к себе в информационной повестке.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    Посольство решило помочь задержанному в Колумбии по требованию США россиянину

    Tекст: Катерина Туманова

    Консульский отдел посольства России в США сообщил об участии дипломатов в судьбе россиянина, которого задержали в Колумбии по американскому запросу.

    «Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию вокруг гражданина России Дениса Алимова (Клименкова), задержанного по запросу американских властей в Колумбии», – сообщили РИА «Новости» в консульском отделе.

    Там уточнили, что подробностей дела и причин задержания россиянина у дипломатов пока нет, но в случае его экстрадиции в США, они потребуют консульского доступа к задержанному и будут оказывать консульско-правовое содействие.

    В конце февраля полиция Колумбии сообщала о задержании в аэропорту Боготы гражданина России, которого по запросу США разыскивал Интерпол.

    По версии властей США, задержанный с октября 2024 года по март 2025 года якобы участвовал в заговоре, целью которого было похитить или убить двух известных в Европе людей. Также его обвиняют в сговоре с целью финансирования терроризма без предоставления каких-либо доказательств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд Колумбии в августе 2025 года освободил подозреваемого в шпионаже россиянина. Власти США поместили россиянина Постового в иммиграционный центр.

    Комментарии (0)
