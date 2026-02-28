Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Дубай и Абу-Даби

Tекст: Вера Басилая

Все рейсы Аэрофлота в Дубай и Абу-Даби на 28 февраля отменены из-за временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ, передает РИА «Новости».

Отменены также рейсы из Петербурга в Дубай и обратно, которые должны были выполнить Emirates и Аэрофлот. Вылет из Петербурга в Дубай был запланирован на 23:10, а обратные рейсы из Дубая в Петербург должны были прибыть в 21:10 и 22:40, передает ТАСС.

Пресс-служба авиакомпании S7 сообщила об отмене рейсов из Москвы и Новосибирска в Дубай 28 февраля и 1 марта. Полеты в обратном направлении перенесены, пассажирам предлагается оформить возврат денежных средств через контактный центр S7 Airlines.

Ранее авиарегулятор ЕС (EASA) предупредил о высоком риске для гражданской авиации в воздушном пространстве Ближнего Востока на фоне ситуации с Ираном.

Турецкая авиакомпания продолжила выполнять рейсы между Стамбулом и Тегераном, несмотря на сообщения о напряженности вокруг Ирана.

Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.