Иран пригрозил применением новейших ракет при ударах по базам США

Генерал Джабари анонсировал применение новейших ракет против баз США

Генерал-майор Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Джабари заявил о планах использовать более разрушительное оружие, передает ТАСС.

Военачальник обратился к американскому лидеру с предупреждением. «Трамп должен знать, что сегодня мы запустили ракеты из запасов, скоро мы представим мощнейшие ракеты, которые вы никогда не видели», – сказал он.

Ранее Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию, атаковав крупнейшие иранские города, включая столицу. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью защиты от якобы исходящих от исламской республики ракетных и ядерных угроз.

В ответ КСИР объявил о масштабной операции возмездия, запустив множество беспилотников и снарядов. Сирены тревоги взвыли в районе Тель-Авива, а ударам подверглись американские военные базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Иран заявил о 200 жертвах среди американских военных после ударов по базам США.

The Wall Street Journal отмечала, что США впервые столкнулись с таким масштабом атак на зарубежные базы.