В Тегеране начался митинг под лозунгами борьбы с Америкой

Митинг в поддержку властей Ирана начался на площади Палестины в Тегеране

Tекст: Мария Иванова

Масштабная демонстрация в поддержку государственного курса стартовала в Тегеране в условиях продолжающихся атак со стороны Соединенных Штатов и Израиля. О начале патриотической акции сообщает ТАСС со ссылкой на данные ISNA.

Центром сбора активистов стала столичная площадь Палестины, где граждане выражают свою гражданскую позицию. Собравшиеся хором скандируют лозунг: «Ни компромиссов, ни капитуляции – борьба с Америкой».

Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4». В частности, Иран заявил о 200 жертвах среди американских военных после ударов по базам США.

Газета The Wall Street Journal отмечала, что США впервые столкнулись с таким масштабом атак на зарубежные базы.