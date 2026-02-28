В Тегеране начался митинг под лозунгами борьбы с Америкой

Масштабная демонстрация в поддержку государственного курса стартовала в Тегеране в условиях продолжающихся атак со стороны Соединенных Штатов и Израиля. О начале патриотической акции сообщает ТАСС со ссылкой на данные ISNA.
Центром сбора активистов стала столичная площадь Палестины, где граждане выражают свою гражданскую позицию. Собравшиеся хором скандируют лозунг: «Ни компромиссов, ни капитуляции – борьба с Америкой».
Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.
Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4». В частности, Иран заявил о 200 жертвах среди американских военных после ударов по базам США.
Газета The Wall Street Journal отмечала, что США впервые столкнулись с таким масштабом атак на зарубежные базы.