Опубликован снимок предположительно разрушенной резиденции Хаменеи в Тегеране

NYT выложила снимок предположительно разрушенной резиденции Хаменеи в Тегеране

Tекст: Вера Басилая

Американское издание New York Times опубликовало спутниковую фотографию, на которой, как сообщается, запечатлена разрушенная резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране, передает РИА «Новости».

По данным газеты, на снимке, сделанном компанией Airbus утром в субботу, видны черные клубы дыма и значительные разрушения внутри хорошо охраняемого комплекса.

Издание отмечает, что местонахождение аятоллы Али Хаменеи на момент обстрела неизвестно. На опубликованных снимках отчетливо видны последствия удара, однако иранские официальные лица пока не комментировали достоверность этой информации.

Ранее сообщалось, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи вывезли из Тегерана в безопасное место. В результате ракетного обстрела пострадали кварталы у резиденции аятоллы Хаменеи и президентского дворца, но Масуд Пезешкиан не пострадал.

Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В ответ Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».