Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Армия Ирана заявила о проведении первой крупной наступательной операции против Израиля, передает ТАСС. По информации армейской пресс-службы, в ходе атаки был осуществлен запуск десятков беспилотников по целям на территориях, контролируемых Израилем.

В официальном заявлении, текст которого приводит агентство ISNA, отмечается: «Провели свою первую масштабную наступательную операцию с использованием беспилотников, выпустив десятки беспилотников по определенным целям на оккупированных территориях и всем объектам сионистского режима».

Также сообщается, что операция получила название «Правдивое обещание 4». Иранское агентство IRNA уточняет, что атака рассматривается Тегераном как ответ на действия США и Израиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий центральным штабом войск ПВО «Хатам-оль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что операция Ирана в ответ на атаки США и Израиля продолжится до их окончательного поражения.

Ранее иранские силы нанесли удар по консульству США в Эрбиле в Иракском Курдистане ракетой и беспилотником. Израильские военные также заявили о массированном ракетном обстреле с иранской стороны, при котором 35 ракет достигли израильской территории и нанесли ущерб.