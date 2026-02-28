Число жертв удара США и Израиля по женской школе в Иране выросло до 51 человека

По уточненным сведениям, число погибших при нападении на начальную школу для девочек в городе Минаб достигло 51. Ранения различной степени тяжести получили 60 человек, передает ТАСС со ссылкой на данные агентства Tasnim.
Ранее сообщалось, что число погибших при ударе по школе в городе Минаб достигло 40 человек. Множество детей оказалось в ловушке под обломками разрушенного здания. Изначально местные власти сообщали о гибели 24 учениц.
Утром в субботу в разных районах Тегерана прогремели несколько взрывов.
Ракеты ударили в том числе рядом с дворцом президента и резиденцией верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, который был заранее переведен в безопасное место. Одновременно были атакованы правительственные здания, штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объекты спецслужб. Однако эти удары уже привели к многочисленным жертвам среди мирного населения.