Число жертв удара США и Израиля по женской школе в Иране выросло до 51 человека

Удар США и Израиля по школе в Иране унес жизни 51 девочки

Tекст: Мария Иванова

По уточненным сведениям, число погибших при нападении на начальную школу для девочек в городе Минаб достигло 51. Ранения различной степени тяжести получили 60 человек, передает ТАСС со ссылкой на данные агентства Tasnim.

Ранее сообщалось, что число погибших при ударе по школе в городе Минаб достигло 40 человек. Множество детей оказалось в ловушке под обломками разрушенного здания. Изначально местные власти сообщали о гибели 24 учениц.

Утром в субботу в разных районах Тегерана прогремели несколько взрывов.

Ракеты ударили в том числе рядом с дворцом президента и резиденцией верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, который был заранее переведен в безопасное место. Одновременно были атакованы правительственные здания, штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объекты спецслужб. Однако эти удары уже привели к многочисленным жертвам среди мирного населения.