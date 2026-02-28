Евросоюз отреагировал на удары по Ирану

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости защиты гражданского населения и соблюдения норм законности, передает РИА «Новости».
По ее словам, в текущей ситуации критически важно избегать любых шагов, способных подорвать стабильность в регионе.
«Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданских и полностью соблюдать международное право», – написала политик в соцсети.
Ранее Вашингтон и Тель-Авив нанесли серию ударов по иранской территории, включая Тегеран, что привело к жертвам среди мирных жителей. В ответ исламская республика атаковала израильские объекты и американские военные базы на Ближнем Востоке.
Эскалация произошла несмотря на переговоры по ядерной сделке в Женеве. В МИД России решительно осудили нападение, возложив полную ответственность за кризис на США и их союзников.