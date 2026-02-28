Удар США и Израиля по школе в Иране унес жизни 40 девочек

Израильский удар по школе для девочек на юге Ирана унес 40 жизней

Tекст: Мария Иванова

Количество жертв среди воспитанниц начальной школы «Шаджаре Тайебе» на юге исламской республики возросло до 40. Еще 48 детей получили травмы различной степени тяжести, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранские СМИ.

Власти региона уточнили данные о тяжелых последствиях атаки на образовательное учреждение.

На ваш взгляд Сколько продлится операция США против Ирана? 1-3 дня

Неделю

Месяц

Полгода

Год

Более года

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

«Число погибших в результате удара Израиля по начальной школе для девочек в городе Минаб растет и по состоянию на 14.45 достигло 40 человек, еще 48 получили ранения», – отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что жертвами атаки Израиля и США по округу Минаб стали 24 ученицы начальной школы. Множество детей оказалось в ловушке под обломками разрушенного здания.

Утром в субботу в разных районах Тегерана прогремело не менее пяти взрывов.