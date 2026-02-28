Россия осудила удары США и Израиля по Ирану

МИД России потребовал немедленного перехода к дипломатии после атак по Ирану

Tекст: Вера Басилая

Российское внешнеполитическое ведомство резко раскритиковало действия Вашингтона и Тель-Авива, подчеркнув угрозу региональной и мировой безопасности, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

В заявлении отмечается, что действия осуществлялись на фоне переговорного процесса, который изначально должен был способствовать нормализации обстановки вокруг Исламской Республики.

МИД России особо подчеркнул, что удары были нанесены несмотря на заверения Израиля об отсутствии заинтересованности в военном противостоянии с Ираном, и призвал международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, немедленно дать объективную оценку случившемуся. Ведомство предупредило о риске гуманитарной, экономической и даже радиологической катастрофы в регионе.

В заявлении также подчеркивается, что удары создают угрозу глобальному режиму нераспространения ядерного оружия, поскольку в числе целей оказались объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.

МИД России назвал мотивы США и Израиля не связанными с нераспространением и обвинил их в подталкивании других стран региона к приобретению новых средств защиты.

Отдельно отмечается опасность политики США, которая за последние месяцы выражается в систематических нарушениях международно-правовых норм. МИД России потребовал немедленного возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования и выразил готовность содействовать поиску мирных решений.

Ранее Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.

Тегеран потребовал от ООН срочных мер против США и Израиля.

Удары США и Израиля по Ирану сопровождались масштабной кибератакой.

В ответ Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

Очевидцы в ОАЭ сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае. Израиль и Иордания сообщили о перехвате ракет Ирана.