    28 февраля 2026, 14:11 • Новости дня

    Иран атаковал базы США в семи странах

    Иран атаковал базы США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Ираке, Аравии, Иордании и Израиле

    Иран атаковал базы США в семи странах
    @ Stringer/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сразу несколько военных объектов США на Ближнем Востоке подверглись мощным ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана, включая штаб Пятого флота в Бахрейне.

    Иран атаковал военные базы США в семи странах Ближнего Востока. Речь идет об объектах в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Иракском Курдистане, ОАЭ и Саудовской Аравии, передает ТАСС. Под ударами оказались также объекты в Израиле, причем ракетные удары были нанесены по центру страны. Агентство Mehr сообщило, что атаки осуществлялись с применением как ракет, так и беспилотников.

    Корпус стражей исламской революции заявил: «Ракеты и беспилотники КСИР нанесли мощные удары по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также по другим американским базам в Катаре и ОАЭ, а также по военным объектам в центре оккупированных территорий (Израиля)» – такие слова приводит агентство ISNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес удары по базам США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. Иран также выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Представитель властей Ирана ранее заявил, что для Тегерана не существует красных линий при возможных ударах по Израилю. Он добавил, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    4 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Юшков назвал последствия удара Украины по российскому газовозу

    Эксперт Юшков: Украина распространила конфликт с Россией на Средиземное море

    Юшков назвал последствия удара Украины по российскому газовозу
    @ sternenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина атакой на газовоз в Средиземном море внесла свой вклад в повышение цен на энергоресурсы, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. По его мнению, действия украинской стороны объясняются попыткой перетянуть информационную повестку с Ближнего Востока на себя.

    «Украина атакой на российский газовоз хочет напомнить о себе американцам, которые в последнее время переключили внимание на Ближний Восток», – считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник допустил, что это своего рода попытка Киева представить себя в глазах Дональда Трампа в образе «санкционных охранников». «Впрочем, не было бы там газовоза, они бы атаковали другую цель, например, танкер с российской нефтью. Поэтому не думаю, что это основная версия. Ударили по тому, до чего смогли дотянуться», – рассуждает аналитик.

    Как бы то ни было, произошедшее будет означать расползание украинского конфликта на территорию других стран, продолжил Юшков. «Кроме того, Киев своими действиями внес личный вклад в повышение цен на энергоресурсы. Китай лишился катарского газа, а теперь ему меньше придет из России. Да, груз одного газовоза, что называется, погоды не делает, но тем не менее может иметь долгоиграющие последствия для всего рынка», – предупредил аналитик.

    Ранее в Средиземном море на российский газовоз «Арктик Метагаз» была совершена атака украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, сообщает в Telegram-канале Минтранс России. Инцидент произошел в международных водах недалеко от Мальты. По данным ведомства, судно следовало с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманска.

    «Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», – отмечается в сообщении.

    «Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – указали в Минтрансе.

    По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Великобритании и Испании в Средиземное море. По данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

    Танкер «Арктик Метагаз» валовой вместимостью около 94 тыс. тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе якобы так называемого теневого флота России.

    Стоит отметить, что накануне биржевая цена газа в Европе взлетела до 727 долларов за тысячу кубометров на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. После иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе, сообщает РБК.

    Ранее Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, объяснял газете ВЗГЛЯД смысл захвата западными странами судов «теневого флота» России.

    4 марта 2026, 18:25 • Новости дня
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные на брифинге в Капитолии указали на серьезные трудности при перехвате иранских беспилотников Shahed из-за особенностей их полета.

    Системы противовоздушной обороны США не способны перехватить все иранские ударные дроны Shahed, передает CNN. Об этом военные сообщили законодателям на закрытом брифинге в Капитолии. Представители администрации Трампа подчеркнули, что иранские беспилотники представляют значительную угрозу.

    Министр войны США Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что Shahed оказались опаснее, чем ожидали в Пентагоне. Причиной названы их малозаметность, низкий полет и небольшая скорость.

    Во вторник прошел брифинг для членов конгресса. Законодатели задали множество вопросов Пентагону и ЦРУ относительно целей и перспектив операции США против Ирана.

    Лидер меньшинства в сенате Чак Шумер после брифинга выразил мнение, что страна рискует вновь оказаться втянутой в затяжной конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, при этом отсутствует реальная угроза национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS, разработанные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    Ранее иранские военные нанесли удар ракетами Qadr и Talaiyeh по эсминцу США в Индийском океане. Эти удары повредили системы связи и радиолокации на семи американских базах в странах региона.

    А советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что Тегеран больше не собирается вести переговоры с США и готов продолжать военные действия столько, сколько потребуется.


    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 14:42 • Новости дня
    США запустили МБР Minuteman III

    США провели испытательный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

    США запустили МБР Minuteman III
    @ Staff Sgt. Joshua LeRoi/U.S. Space Force/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США в среду провели плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, он не связан с текущими мировыми событиями, говорится в обнародованном заявлении Командования глобального удара ВВС США.

    Плановый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III был осуществлен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ракета не имела боевого оснащения и была оборудована двумя испытательными возвращаемыми аппаратами.

    Командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй заявила: «Постоянная проверка различных профилей миссий позволяет улучшать характеристики всего парка межконтинентальных баллистических ракет и обеспечивать максимальную готовность наземной составляющей ядерной триады США».

    В ходе испытания два возвращаемых аппарата преодолели тысячи километров и достигли заранее определенной цели на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Полученные результаты будут использоваться для оценки точности и надежности системы Minuteman III, а также для дальнейшего совершенствования американских стратегических сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме пообещали начать диалог с Россией о новом договоре, который должен заменить ДСНВ. Дональд Трамп заявил, что США готовы обсуждать вопросы по ДСНВ с Москвой. Эксперт-американист отметил, что Вашингтон до сих пор не определился с позицией по будущему стратегических соглашений.

    5 марта 2026, 00:03 • Новости дня
    КСИР ударил гиперзвуком по Минобороны Израиля и аэропорту Бен-Гуриона

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе гиперзвуковой ракетой по целям в Израиле, указав, что цели располагались в здании Минобороны Израиля и аэропорту имени Бен-Гуриона.

    «Гиперзвуковые и управляемые ракеты революционной армии были использованы в  ходе седьмого этапа операции «Правдивое обещание» ВВС КСИР», – приводит агентство Fars данные КСИР.

    В КСИР уточнили, что наводили огонь по целям в структуре Министерства войны Израиля и аэропорта Бен-Гуриона, используя передовые радары, который «ослепил противника в регионе».

    Ранее КСИР сообщил об ударе по крупнейшему дата-центру Amazon в Бахрейне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран провел 17-ю волну атак по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке. Иран заявил о поражении более десяти судов в Ормузском проливе. военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом.

    4 марта 2026, 23:38 • Новости дня
    КСИР ударил по крупнейшему дата-центру Amazon в Бахрейне

    Tекст: Катерина Туманова

    Дата-центр Amazon в Бахрейне, известный как крупнейший в регионе центр, подвергся атаке беспилотников Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщило агентство Fars.

    «Эта атака была предпринята с целью выявления роли этих центров в поддержке военной и разведывательной деятельности противника», – приводит агентство Fars объяснение КСИР.

    Региональный офис Amazon в Бахрейне, открытый в 2019 году, считается воротами к передовым облачным сервисам Amazon для стран Персидского залива и Ближнего Востока. Этот центр известен во всем мире, особенно благодаря предоставлению услуг наземной станции AWS.

    «Согласно официальному отчету Amazon, центру был нанесен значительный ущерб. Два центра в ОАЭ получили прямые попадания, а один центр в Бахрейне также серьезно пострадал физически. Эти атаки привели к отключениям электроэнергии, пожарам и повреждению зданий. Amazon заявила, что процесс восстановления работы сервисов займет время из-за характера повреждений, и попросила своих клиентов сделать резервные копии данных», – добавило агентство.

    Также обсуждалась возможность переноса вычислительных нагрузок в альтернативные центры в других частях мира.

    Эта атака является частью недавних операций Корпуса стражей исламской революции против центров обработки данных Amazon в Дубае и других стратегических центрах региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран провел 17-ю волну атак по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке. Иран заявил о поражении более десяти судов в Ормузском проливе. военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом.

    4 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Сын шаха Пехлеви заявил Вовану и Лексусу о поддержке «крестового похода» против Ирана
    Сын шаха Пехлеви заявил Вовану и Лексусу о поддержке «крестового похода» против Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Старший сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    Пранкеры представились советниками канцлера Германии Фридриха Мерца и разместили запись беседы в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Во время разговора пранкеры заявили Пехлеви, что Германия якобы готова присоединиться к военным действиям против Ирана, используя ракеты Taurus. Пехлеви положительно отреагировал на такую инициативу. «Хорошо. Чем больше людей входит в эту коалицию против режима, тем лучше на самом деле. Должны участвовать не только израильтяне и американцы, больше людей должно присоединиться к этому крестовому походу. И я рад, что Германия занимает такую жесткую позицию. Надеюсь, другие последуют ее примеру», – сказал он.

    Также Пехлеви выступил за ужесточение экономических и дипломатических мер против властей Ирана. В ходе беседы он предложил европейским странам ввести дополнительные шаги, такие как высылка дипломатов и захват посольств, чтобы усилить давление на Тегеран.

    Ранее Пехлеви обвинил Хаменеи в предательстве в конфликте с Израилем.

    Напомним, в результате атаки США и Израиля на Иран погиб Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

    4 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранский фрегат IRIS Dena, затонувший у побережья Шри-Ланки, был атакован американской подлодкой, сообщило со ссылкой на трех неназванных американских чиновников агентство Reuters.

    Иранский фрегат IRIS Dena, затонувший у берегов Шри-Ланки, был атакован подводной лодкой Военно-морских сил США, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Об этом журналистам сообщили три неназванных чиновника из США. Какие-либо дополнительные детали не раскрываются.

    Как сообщает ланкийская газета Daily Mirror, на борту судна находились около 180 человек. По данным Reuters, 79 моряков удалось спасти, а более 100 пропали без вести.

    Судно IRIS Dena относится к Южному флоту ВМС Ирана. Прежде этот фрегат участвовал в военно-морских учениях в Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Шри-Ланки иранский военный корабль подвергся атаке подлодки. В результате нападения ранены 78 моряков. Более 100 человек числятся пропавшими без вести.

    Ранее США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки.


    4 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    The New York Times: Иран заявил о готовности завершить конфликт
    The New York Times: Иран заявил о готовности завершить конфликт
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран выразил готовность обсудить завершение конфликта после ударов со стороны США и Израиля, пишет газета The New York Times.

    Иран выразил готовность к обсуждению прекращения конфликта после ударов США и Израиля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times. По данным издания, сразу после начала атак иранская сторона через посредников направила сигнал американской разведке о возможности диалога.

    Газета отмечает, что представители иранской разведки уже на следующий день после ударов через посредников обратились к ЦРУ с предложением обсудить условия деэскалации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана в конце февраля.

    Израильские военные атаковали исследовательский центр Минзадехи близ Тегерана.

    ВВС Ирана разбомбили американские военные базы в Персидском заливе.

    4 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом

    Макрон выразил поддержку Испании после угроз Трампа

    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции провел телефонный разговор с премьером Испании, выразив ему поддержку после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Испании в телефонном разговоре с премьер-министром Педро Санчесом, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Глава французского государства подчеркнул солидарность Франции с Мадридом на фоне угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые соглашения с Испанией.

    Администрация Макрона передала слова президента, что он выразил «европейскую солидарность Франции с Испанией в ответ на недавние угрозы экономического принуждения, которым Испания подверглась вчера». Таким образом Франция обозначила поддержку позиций Мадрида в рамках Евросоюза.

    Причиной конфликта стали заявления Трампа, пригрозившего прекратить торговое сотрудничество с Испанией после того, как Мадрид отказался предоставить американским войскам базы Рота и Морон для проведения военной операции в Иране. Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес накануне заявил, что не ожидает негативных последствий для экономики страны после слов Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа Мадрида увеличить военные расходы. Также Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование американских авиабаз для атак на Иран.

    В ответ Педро Санчес заявил, что Испания не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы Трампа.

    5 марта 2026, 03:35 • Новости дня
    Reuters сообщило о взрыве на танкере у берегов Кувейта

    Tекст: Катерина Туманова

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о получении сообщения об инциденте в 30 морских милях юго-восточнее от кувейтского порта Мубарак Аль-Кабир.

    Капитан танкера, стоящего на якоре в порту, сообщил, что слышал и видел сильный взрыв с левого борта, после чего заметил небольшое судно, покидающее этот район, говорится, передает Reuters со ссылкой на сообщение UKMTO.

    «В воде была обнаружена нефть из грузового судна, что потенциально может нанести ущерб окружающей среде, и судно набрало воду. Весь экипаж в безопасности», –  добавили в UKMTO.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Блокировка маршрута показала уязвимость американской военной кампании и угрозу роста цен на энергоносители. Иранские военные уничтожили более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    В Ираке рассказали о ситуации с цепочками поставок нефти в Ормузском проливе.

    4 марта 2026, 23:24 • Новости дня
    Испания опровергла заявление Белого дома о военном сотрудничестве с США
    Испания опровергла заявление Белого дома о военном сотрудничестве с США
    @ Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объяснил позицию страны по конфликту на Ближнем Востоке и на фоне угроз со стороны США разорвать торговые отношения.

    «Я категорически это отрицаю. Позиция испанского правительства по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз нисколько не изменилась. У меня нет ни малейшего представления, к чему это может относиться или откуда это могло взяться. Позиция испанского правительства по поводу использования баз и войны на Ближнем Востоке нисколько не изменилась», – заявил в радио Cadena SER Альбарес.

    По словам испанского министра, он не представляет, откуда могла взяться иная информация, о которой на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома.

    «Честно говоря, сейчас я очень занят. Мы проводим несколько эвакуационных операций. Испанцы, покинувшие Иран, находятся в безопасности в Азербайджане. У меня нет ни желания, ни времени строить предположения. Наша позиция остается неизменной, и я отрицаю любые предположения об изменении», – подчеркнул он.

    Напомним, ранее Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    4 марта 2026, 20:36 • Новости дня
    Власти Ирана сообщили о гибели более 500 военных США

    Совбез Ирана сообщил о гибели более 500 военных США при ответных ударах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил о значительных потерях американских военных после ответных действий Тегерана в последние дни.

    Более 500 военнослужащих вооруженных сил США погибли в результате ответных ударов Ирана. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В соцсетях он отметил, что президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху втянули американский народ в несправедливую войну с Ираном, передает ТАСС.

    По словам Лариджани, теперь Трампу предстоит задуматься, кто для него важнее – Америка или Израиль, учитывая потери более 500 американских военных за несколько дней. Он также подчеркнул, что мученическая смерть верховного лидера аятоллы Али Хаменеи обернется для врагов горькой расплатой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атак США и Израиля в Иране погибли 1045 человек. Ранее Тегеран заявлял о 560 жертвах США после ударов Ирана.

    В ответ американцы сообщили, что во время боевой операции против Ирана были убиты трое военнослужащих США и еще пятеро получили тяжелые ранения.

    4 марта 2026, 21:54 • Новости дня
    Грузия назвала «историческим шансом» рост ее значимости из-за ближневосточного кризиса

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила о росте значимости ее страны из-за ближневосточного кризиса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью телекомпании «Имеди» Бочоришвили сказала, что «в современной ситуации, с учетом геополитического контекста, с изменением цепочек поставок, меняются данности».

    «Средний коридор», который проходит через Грузию, приобретает особую значимость, и не замечать это нельзя», – отметила министр.

    «Мир и стабильность в регионе Южного Кавказа, отношения Грузии с соседями – Азербайджаном и Арменией, а также отношения между Азербайджаном и Арменией сыграют решающую роль в развитии «Среднего коридора», – заявила Мака Бочоришвили.

    «Это исторический шанс для нашего региона стать важнейшим коридором и важнейшим геополитическим местом не только в плане экономики, но и в политическом отношении, когда мы говорим о реализации экономических проектов»,– отметила министр иностранных дел Грузии.

    В свою очередь, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью телекомпании «Рустави-2» напомнил о том, насколько важным в нынешних условиях стал авиационный коридор через Грузию.

    «Вот преимущество мира в Грузии», – заявил он 4 марта.

    4 марта 2026, 16:07 • Новости дня
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Владельцы японских машин могут столкнуться с нехваткой подержанных двигателей и коробок передач из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Более 15 млн российских владельцев японских автомобилей оказались под угрозой дефицита подержанных автозапчастей из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Основные комплектующие – двигатели и коробки переключения передач – традиционно поступали из Объединённых Арабских Эмиратов через Иран и Каспийское море в Астрахань.

    После начала антииранской операции со стороны США и Израиля, а также ответных ударов, привычный маршрут поставок оказался под угрозой срыва. Замглавы Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что запасов подержанных двигателей и коробок передач в российских автосервисах хватит максимум на месяц.

    По данным экспертов, ранее стоимость бывших в употреблении двигателей из Эмиратов составляла от 80 до 200 тыс. рублей, а за новый двигатель просили до 600 тыс. рублей. Если маршрут будет окончательно заблокирован, покупка новых деталей может стать неподъёмной для большинства автовладельцев.

    Дубай на протяжении многих лет является одним из крупнейших мировых центров разборки автомобилей на запчасти, откуда двигатели и трансмиссии поступают в автосервисы России для ремонта японских автомобилей с пробегом.

    Ранее очевидцы описали обстановку в Дубае во время обстрелов. Эксперты увидели риск утраты Дубаем статуса безопасной гавани. Накануне в Дубае прогремели три взрыва.


    4 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил МЧС организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока
    @ Алексей Штокал/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам начать организацию вывозных рейсов для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин дал поручения МЧС, МИД и другим ведомствам по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока, передает ТАСС. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, подчеркнув, что все необходимые команды уже отданы.

    Путин обратился к участникам совещания с вопросом о ситуации с вывозом российских туристов с Ближнего Востока. Глава государства подчеркнул: «Я соответствующие команды там раздал уже МЧС, МИД и так далее».

    Ранее в среду спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву с 117 гражданами, которые покинули Иран. Российская авиакомпания Red Wings также начала вывоз туристов с Ближнего Востока.

    До этого замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить подробный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта и меры поддержки пассажиров.

    В странах Ближнего Востока сейчас находятся около 50 тыс. российских туристов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомним, накануне МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива.


