Израиль и Иордания сообщили о перехвате ракет Ирана

Израиль и Иордания сообщили о перехвате ракет с территории Ирана

Tекст: Тимур Шайдуллин

Израиль и Иордания сообщили о перехвате ракет с территории Ирана. В частности, израильские военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля, передает ТАСС.

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила: «ЦАХАЛ засек ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Системы ПВО работают над перехватом угрозы».

Жителям предписали оставаться в укрытиях. Информации о падениях ракет и пострадавших в Тель-Авиве нет. Между тем, сирены воздушной тревоги в городе звучали уже в четвертый раз за день из-за угрозы ракетных обстрелов, сообщает корреспондент РИА «Новости».

В Иордании, по данным агентства Petra, системы ПВО перехватили две баллистические ракеты, выпущенные с территории Ирана, передает ТАСС. О жертвах или разрушениях в королевстве также не сообщается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю. Ранее высокопоставленный источник в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при ударах по Израилю. Он добавил, что Иран рассматривает военные объекты Израиля и США на Ближнем Востоке как законные цели.

До этого Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.