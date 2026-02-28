В АТОР оценили угрозу для 50 тыс. российских туристов в ОАЭ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Около 50 тыс. российских туристов сейчас находятся в ОАЭ, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Как отмечает организация, уровень угрозы для граждан России в ОАЭ, Катаре и Бахрейне оценивается как минимальный, а с туристами работают принимающие туроператоры. В Израиле и Иране организованных российских туристов, согласно запрету на продажу туров, нет.

В АТОР подчеркнули, что для российских авиаперевозчиков текущая ситуация не создает критических проблем, а сложности могли бы возникнуть лишь при одновременном обострении между Афганистаном и Пакистаном. Артур Мурадян отметил, что рисков для путешественников в странах Персидского залива сейчас не фиксируется.

По предварительным данным, в ОАЭ находятся около 50 тыс. россиян, в Катаре – примерно 1 000, в Омане – около 700, в Бахрейне – порядка 300. Эти цифры включают как самостоятельных, так и организованных туристов, а также транзитных пассажиров. Данные продолжают уточняться.

АТОР сообщил, что туристов, которые не смогли сегодня вылететь из ОАЭ, размещают в отелях. В аэропорту Дубая фиксируются задержки и отмены рейсов, но большинство авиаперевозок продолжается по расписанию.

Необходимости централизованного вывоза российских туристов из стран Ближнего Востока, в частности из ОАЭ, пока нет, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Пока нет такой необходимости. Поскольку существуют разные прогнозы касательно возможной продолжительности конфликта, все пока следят за развитием событий. Мы тоже. Жизни и здоровью туристов по состоянию на данный момент ничего не угрожает», — сказала она.

Министерство внутренних дел ОАЭ, по информации WAM, заявило о полной готовности обеспечить безопасность граждан, резидентов и туристов на фоне обострения ситуации в регионе. Ведомство подчеркнуло, что стабильность и контроль обстановки остаются приоритетом, и призвало ориентироваться только на официальные источники информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидцы сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае, а также об эвакуации небоскреба «Бурдж-Халифа». Иран ранее атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

До этого высокопоставленный источник в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при возможных ударах по Израилю. Он добавил, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

