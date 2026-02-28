Тегеран потребовал от ООН срочных мер против США и Израиля

Министерство иностранных дел Ирана ожидает от Организации Объединенных Наций решительных шагов против действий Вашингтона и Тель-Авива, передает ТАСС.
«Повторная военная агрессия США и сионистского режима против Ирана происходит в то время, когда Иран и США находились в процессе дипломатических переговоров», – говорится в заявлении ведомства.
Ранее американские и израильские силы начали военную операцию, атаковав крупные иранские города, включая столицу. В Белом доме объяснили атаку необходимостью не допустить получения республикой ядерного оружия, а также устранением ракетной угрозы.
В ответ на массированные обстрелы Корпус стражей исламской революции заявил об ответных пусках ракет по территории еврейского государства.
Напомним, утром субботы в Тегеране прогремела серия взрывов после атак Израиля. Министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану.
Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана для защиты американских граждан.