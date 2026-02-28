Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот

Эксперт Наумов: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот

Tекст: Мария Иванова

«Полагаю, американцы и израильтяне попытаются в течение нескольких дней уничтожить максимальное количество военных, ядерных и политических объектов.

Далее – развилка. Если протестующие выйдут на улицу и начнут погромы и попытки переворота, их поддержат. Если нет – боевые действия приостановят, и Трамп скажет Ирану: «Ну что, заключим ядерную сделку или будем продолжать?», – отметил эксперт в своем Telegram-канале.

«Протестующие при этом, полагаю, могут выйти только в том случае, если этого потребует часть элиты – если эта часть элиты заранее вышла на тайные переговоры с США и договорилась о попытке госпереворота», – подчеркнул он.

«В ином случае мы увидим хотя бы временное сплочение вокруг флага – протесты это одно дело, но если ваши претензии к власти с вами разделяет внешний агрессор, это слегка меняет картину», – полагает Наумов/

Ранее политолог Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» отметил, что президент США Дональд Трамп в войне с Ираном готов к потерям.

В субботу президент США Дональд Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население действовать после завершения военной операции.

Ранее министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану в субботу. Президент США Дональд Трамп также объявил о начале крупной военной операции против Ирана.