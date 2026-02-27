  • Новость часаИран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом
    Россия выигрывает от конфликта США и Ирана
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана
    Иранские СМИ сообщили об уничтожении шести офицеров ЦРУ в ОАЭ
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»
    Опровергнута гибель экс-президента Ирана Ахмадинежада
    27 февраля 2026, 22:27 • Новости дня

    МИД ряда стран объявили об эвакуации персонала из Тегерана и Тель-Авива

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерства иностранных дел Чехии и Италии рекомендовали гражданам срочно покинуть Иран на фоне риска обострения безопасности в регионе.

    Министерство иностранных дел Чехии предостерегло граждан от поездок в Иран и настоятельно рекомендовало покинуть страну из-за возможного ухудшения ситуации с безопасностью, передает РИА «Новости». В заявлении чешского МИД отмечается, что обострение конфликта может привести к ухудшению обстановки во всем регионе.

    Также итальянский МИД призвал своих граждан срочно покинуть Иран и проявлять крайнюю осторожность в странах Ближнего Востока. Ведомство напомнило, что ранее некритичный персонал посольства был выведен из Тегерана, а поездки по региону по-прежнему не рекомендуются.

    В то же время МИД ФРГ призвал граждан не посещать Израиль и Газу, а также Восточный Иерусалим. Британия вывезла часть сотрудников посольства в Израиле за пределы Тель-Авива, а также временно отозвало сотрудников в Иране.

    На фоне роста напряженности в регионе американские и британские власти также приняли меры для эвакуации дипломатов и предупредили своих граждан о необходимости пересмотра планов поездок. Британские власти частично эвакуировали сотрудников посольства в Израиле, а госдепартамент США разрешил необязательному персоналу покинуть страну.

    Ранее телеканал ABC сообщил, что президент США Дональд Трамп ознакомился с докладом командования Пентагона о вариантах военных действий против Ирана. Газета Washington Post подсчитала, что вблизи Ирана сосредоточено более 150 военных самолетов и значительная часть американских кораблей. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не видит шансов для долговременного вовлечения Соединенных Штатов в конфликт на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что Москва готова поддерживать Тегеран в вопросах суверенитета и развития мирной ядерной программы.

    Переговоры США и Ирана по ядерной программе в Женеве завершились без результата, Тегеран отверг требование уничтожить объекты и вывезти обогащенный уран.

    В случае поражения авианосца ВМС США иранской ракетой, военная кампания по подавлению ядерных объектов и ракетной инфраструктуры Ирана не будет остановлена, а лишь скорректируется.

    1 марта 2026, 17:17 • Новости дня
    Иран ударил четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу «Авраам Линкольн»
    Иран ударил четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу «Авраам Линкольн»
    @ United States Navy/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», что подтвердил Корпус стражей исламской революции.

    Тегеран нанес удары по авианосцу «Авраам Линкольн» четырьмя баллистическими ракетами, передает РИА «Новости». Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), который входит в состав вооруженных сил Ирана.

    Заявление опубликовало гостелерадио Ирана. Детали о месте происшествия, последствиях удара и возможных пострадавших пока не сообщаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер начал тонуть в Ормузском проливе после сильного пожара. Ормузский пролив стал доступен для прохода судов.

    1 марта 2026, 17:43 • Новости дня
    КСИР сообщил о переходе ударов по США и Израилю на новый этап

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана нанесли новые удары по американскому авианосцу, обозначив начало очередного этапа противостояния после атак США и Израиля, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Удары Тегерана по американским военным объектам достигли нового уровня, сообщает РИА «Новости». Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), опубликованном государственным радио и телевидением страны.

    КСИР подчеркивает, что атаки стали ответом на действия США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции подтвердил запуск четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    1 марта 2026, 18:21 • Новости дня
    США сообщили о потерях от ударов Ирана
    США сообщили о потерях от ударов Ирана
    @ Wisam Hashlamoun/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе боевой операции против Ирана в рамках миссии «Эпическая ярость» были убиты трое военнослужащих США, еще пятеро получили тяжелые ранения, заявило в воскресенье Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    Трое американских военных погибли и еще пятеро получили тяжелые ранения в ходе военной операции против Ирана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Центрального командования ВС США (CENTCOM). Операция под кодовым названием «Эпическая ярость» проходила в воскресенье.

    «По состоянию на 9.30 ET (17.30 мск) трое военнослужащих США погибли в бою и пятеро получили серьезные ранения в ходе операции »Эпическая ярость«. Еще несколько человек получили легкие осколочные ранения и сотрясения мозга и в настоящее время возвращаются к службе», – говорится в публикации командования в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аятолла Макарем Ширази провозгласил джихад против Вашингтона и Тель-Авива после гибели верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», что подтвердил Корпус стражей исламской революции.

    1 марта 2026, 18:24 • Новости дня
    Пентагон опроверг попадание иранских ракет по авианосцу «Авраам Линкольн»
    Пентагон опроверг попадание иранских ракет по авианосцу «Авраам Линкольн»
    @ United States Navy/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные заявили, что четыре иранские баллистические ракеты не только не попали по авианосцу «Авраам Линкольн», но и не достигли его района.

    Центральное командование ВС США опровергло информацию о попадании иранских баллистических ракет по авианосцу USS Abraham Lincoln, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении американские военные подчеркнули, что ни одна из выпущенных ракет не приблизилась к кораблю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Ирана нанесли новые удары по американскому авианосцу, обозначив начало очередного этапа противостояния после атак США и Израиля. Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по авианосцу «Авраам Линкольн», что подтвердил Корпус стражей исламской революции.

    1 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Тегеран заявил о 560 жертвах США после ударов Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ударов по американским базам в регионе, по данным КСИР, погибли и пострадали 560 военных США, атаки продолжаются.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о гибели и ранениях по меньшей мере 560 американских военных в результате серии ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке. В заявлении КСИР, опубликованном агентством Fars, отмечается, что американские военные в Бахрейне подверглись атаке двумя баллистическими ракетами, а другие базы неоднократно атаковывались, что и привело к многочисленным потерям среди военнослужащих США, сообщает РИА «Новости».

    В свою очередь, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани подчеркнул, что Иран не собирается атаковать страны региона, а наносит удары исключительно по американским базам, которые считает территорией США. Он также заверил, что атаки будут продолжаться, пока эти объекты остаются под контролем Вашингтона.

    Кроме того, КСИР подтвердил нанесение ударов по двум американским базам в Кувейте – «Али ас-Салям» и «Мухаммеда Аль-Ахмеда». В заявлении, текст которого приводит агентство Fars, говорится: «Американская морская база »Али ас-Салям« в Кувейте в результате последней атаки перестала функционировать, также три объекта морской инфраструктуры США «Мухаммеда Аль-Ахмеда» в Кувейте были уничтожены».

    По информации КСИР, удары были нанесены также по военно-морской базе США в Бахрейне с использованием четырех беспилотников. В результате атаки, по заявлению иранских военных, был нанесен серьезный ущерб центру командования и поддержки на базе.

    КСИР отмечает, что главными целями иранских ударов продолжают оставаться американские военные объекты, а также объекты Израиля на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе боевой операции против Ирана в рамках миссии «Эпическая ярость» трое военнослужащих США погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения.

    Военнослужащие США в ходе спецоперации против Ирана уничтожили 48 ключевых представителей руководства страны.

    1 марта 2026, 21:19 • Новости дня
    США и Израиль нанесли удар по больнице Ганди в Тегеране

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате авиаудара по больнице Ганди в центре Тегерана были зафиксированы разрушения медицинского учреждения и пострадавшие среди пациентов и персонала, передает иранское агентство Tasnim.

    США и Израиль нанесли удар по больнице Ганди, которая находится в центре Тегерана, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    В сообщении агентства отмечается: «США и Израиль в своем очередном военном преступлении несколько минут назад нанесли удар по больнице Ганди в Тегеране».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в различных районах Тегерана прогремели несколько взрывов. Израильские ВВС нанесли удары по двум иранским истребителям в аэропорту Тебриза, чтобы не допустить их взлета и ослабить воздушные силы Ирана.

    1 марта 2026, 21:58 • Новости дня
    Иранские СМИ сообщили об уничтожении шести офицеров ЦРУ в ОАЭ

    Tasnim: Иран уничтожил шесть офицеров ЦРУ в ОАЭ

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ракетного удара по ОАЭ уничтожены шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ, находившихся в резиденции американской разведки, сообщило иранское агентство Tasnim.

    Иранские силы нанесли удар по объекту, где находились представители спецслужб США. Атака была направлена на место проживания иностранных специалистов, передает РИА «Новости».

    «Согласно поступившей информации, днем ранее в ходе ракетной атаки одна из резиденций офицеров ЦРУ в ОАЭ попала под удар, в результате чего шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ были уничтожены, двое пострадали», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что погибшие занимали высокие посты в структуре Центрального разведывательного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. ВВС исламской республики нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    1 марта 2026, 19:19 • Новости дня
    Трамп сообщил о гибели 48 «лидеров Ирана»

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате спецоперации против Ирана военнослужащие США ликвидировали 48 ключевых представителей руководства страны, сообщил президент США Дональд Трамп.

    В ходе интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации 48 «лидеров» Исламской Республики Иран в рамках операции против Ирана, передает РИА «Новости».

    Трамп заявил: «Никто не может поверить в тот успех, который мы имеем, 48 лидеров умерли в одночасье», – такие слова президента приводит журналистка телеканала Джеки Хайнрих в социальной сети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аятолла Али Хаменеи погиб утром 28 февраля в своей резиденции. Bранское государственное агентство IRNA подтвердило гибель начальника генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахима Мусави и министра обороны Азиза Насирзаде.

    2 марта 2026, 02:10 • Новости дня
    На британской авиабазе Акротири на Кипре прогремел взрыв

    Tекст: Катерина Туманова

    По предварительным данным, в ночь с воскресенья на понедельник Ираном был нанесен ракетный удар по британской авиабазе Акротири в Лимассоле на Кипре. Расстояние между Кипром и Ираном составляет около 1,5 тыс. километров.

    «В указанном районе был слышен громкий взрыв, а также сработала сигнализация на базе и взлетели самолеты», – сообщает «14 канал» израильского ТВ.

    Взрыв на авиабазе на Кипре совпал с заявлением Германии, Франции и Великобритании о готовности принять участие в акции против Ирана. Согласно заявлению, операция, которую готовы предпринять державы, должна лишить Иран способности запускать ракеты и БПЛА.

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил, что две ракеты из Ирана были выпущены в направлении Кипра, где расположены военные базы Великобритании, добавив, что в правительстве не считают, что эти действия были намеренными. По словам Хили, «это показывает, насколько неизбирательным» был ответ Ирана на субботние американо-израильские удары, пишет Independent.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана. Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели.

    1 марта 2026, 23:45 • Новости дня
    Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Париж, Берлин и Лондон выразили готовность уничтожить ракетные и беспилотные возможности Ирана в случае угрозы интересам союзников, о чем «евротройка» объявила в заявлении, распространенном пресс-службой правительства Германии.

    Франция, Германия и Британия заявили о готовности принять оборонительные меры против Ирана для защиты своих интересов и интересов союзников. В совместном заявлении удары Ирана названы «неизбирательными и несоразмерными», к тому же, по мнению «евротройки», они были нанесены по государствам, не участвующим в военных операциях США и Израиля.

    Авторы заявления подчеркнули, что атаки представляют угрозу для военного персонала и граждан стран Европы в регионе.

    «Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, в том числе, при необходимости, обеспечим принятие необходимых и соразмерных оборонительных мер для уничтожения возможностей Ирана по запуску ракет и беспилотников в местах их запуска», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления «евротройки».

    В документе подчеркивается, что Берлин, Париж и Лондон договорились координировать действия с США и другими союзниками в регионе, чтобы  совместно реагировать на развитие ситуации.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявлял, что страна не намерена атаковать другие государства региона, так как  целью ударов остаются военные объекты США и Израиля.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, журналист Юнашев напомнил о предсказании Жириновского об ударе США по Ирану. Берлин, Париж и Лондон ранее заявили, что их военные не участвовали в ударах по Ирану, и потребовали возобновить переговоры по ядерной программе. Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран.

    1 марта 2026, 16:37 • Новости дня
    ILNA: Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля в Тегеране
    ILNA: Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля в Тегеране
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Махмуд Ахмадинежад, бывший президент Ирана, якобы погиб во время атаки на район Нармак, сообщило иранское агентство ILNA.

    Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб в результате атаки США и Израиля в Тегеране, сообщает РИА «Новости». По данным агентства, инцидент произошел в районе Нармак, где якобы был нанесен удар по месту нахождения экс-президента. В сообщении уточняется: «Глава девятого и десятого правительства Ирана погиб при атаке сионистского режима и США по району Нармак в Тегеране».

    Подтверждения этой информации от официальных властей Ирана или офиса Ахмадинежада на данный момент не поступало.

    Махмуд Ахмадинежад занимал пост президента с 2005 по 2013 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери скончался в результате совместной атаки США и Израиля на столицу страны.

    Лидер революции Ирана аятолла Али Хаменеи погиб утром 28 февраля в своей резиденции.

    1 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Офис экс-президента Ирана Ахмадинежада опроверг сообщения о его гибели

    Tекст: Ольга Иванова

    Информация о гибели бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, ранее распространившаяся в СМИ, была официально опровергнута его офисом.

    Офис экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада официально опроверг сообщения о его гибели, передает РИА «Новости». В заявлении подчеркивается: «В связи с публикацией новости о гибели доктора Махмуда Ахмадинежада в результате ракетного обстрела со стороны Израиля и США сообщаем, что эта информация является ложной».

    Дополнительно офис Ахмадинежада распространил отдельное сообщение о том, что бывший президент выразил соболезнования по поводу смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Был также опубликован текст соболезнований.

    Таким образом, поступившая ранее информация о гибели Ахмадинежада официально опровергнута его представителями.

    Агентство ILNA сообщило о предполагаемой гибели бывшего президента Махмуда Ахмадинежада во время атаки на район Нармак.

    Аятолла Али Хаменеи погиб утром 28 февраля в своей резиденции.

    1 марта 2026, 23:57 • Новости дня
    Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели
    Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели
    @ CNP / Admedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение следующих четырех недель или закончиться раньше.

    «Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы предполагали, что он займет около четырех недель. Речь всегда шла о четырехнедельном процессе, поэтому, несмотря на всю мощь страны, это займет четыре недели или меньше», – сказал Трамп в интервью Daily Mail. 

    Он добавил, что пока его не удивляют никакие забастовки и протесты. По его мнению, всё идёт по плану.

    «Знаете, за исключением того, что мы устранили всё их руководство – гораздо, гораздо больше, чем предполагали. Похоже, их 48», – уточнил американский президент.

    Трамп по-прежнему заявляет, что открыт для переговоров с иранцами, но не смог сказать, состоятся ли они «в ближайшее время».

    «Не знаю. Они хотят поговорить, но я говорил, что вам следовало поговорить на прошлой неделе, а не на этой», – сказал он.

    Президент США заявил также о переговорах в воскресенье с лидерами Бахрейна и Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании и «еще несколько стран».

    В ответ на новости о том, что Саудовская Аравия может начать атаки на Иран после того, как сама стала мишенью, президент заявил: «Они воюют, они тоже воюют».

    В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о «существенном упрощении» дипломатических усилий с Ираном. Позже он сообщил о гибели 48 «лидеров Ирана». Белый дом объявил о переговорах Трампа с лидерами стран Ближнего Востока. США сообщили о потерях от ударов Ирана.

    1 марта 2026, 23:16 • Новости дня
    Певица Лобода в Дубае спряталась от ракетной атаки на подземной парковке

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинская певица Светлана Лобода оказалась в Дубае в момент эскалации обстановки на Ближнем Востоке и показала, как и где приходится скрываться гостям города от воздушной угрозы со стороны Ирана.

    «В Дубае, подземный паркинг. Весело», – говорит Лобода в коротком ролике, в котором видно, как рядом один из спасающихся устроился на нескольких стульях, прилег и закинул на стену ноги.

    Певица в спортивном костюме делает несколько шагов, показывает пространные помещения парковки без машин, потолок увит трубами коммуникаций, вдали слышны гулкие разговоры.

    Лобода стала одной из многих иностранцев в Дубае, случайно оказавшихся в городе в момент военной эскалации или застрявших из-за коллапса с транспортом и авиасообщением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, UTair отменил рейсы в Дубай из-за закрытия неба ОАЭ. Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены рейсов, разместили в отелях.

    Подруга Павла Дурова показала последствия авиаудара по кварталу в Дубае. «Мисс Россия 2022» в Дубае призналась в «небольшой панике».

    2 марта 2026, 06:05 • Новости дня
    Минобороны Британии подтвердило удар БПЛА Ирана по базе на Кипре

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Минобороны Британии подтвердил информацию об иранском ударе по военной базе на Кипре ранним утром понедельника.

    «Наши вооруженные силы реагируют на предполагаемый удар беспилотника по авиабазе Королевских ВВС Акротири на Кипре в полночь по местному времени. Наша защита в регионе находится на самом высоком уровне, и база отреагировала, чтобы защитить наших людей»», – сообщил представитель ведомства изданию Independent.

    Источник в Минобороны добавил, что ситуация мониторится в режиме реального времени и дополнительная информация по ситуации будет предоставлена «в надлежащее время».

    По имеющейся информации, в результате удара иранским дронов по военбазе королевства на Кипре рано утром в понедельник, жертв не было, но был причинен «незначительный ущерб».

    Инцидент произошел после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о разрешении американским войскам использовать британские базы для ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели. Пушков назвал цель «евротройки» вступить в войну с Ираном.

