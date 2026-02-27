Песков и Навка посетили концерт Киркорова в Москве в пятницу

Песков и Навка посетили сольный концерт Киркорова в Live Арене

Tекст: Денис Тельманов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, присутствовали на одном из сольных концертов Филиппа Киркорова в Москве, передает РИА «Новости». Артист выступает с тремя большими концертами на площадке Live Арена 27 и 28 февраля, а также 1 марта.

Во время выступления Киркоров обратился к гостям со словами: «Я даже знаю, кому подарю эту розочку – олимпийской чемпионке Татьяне Навке. Дмитрий Сергеевич, не ревнуйте!».

Филипп Киркоров родился в болгарском городе Варна 30 апреля 1967 года, окончил Московское музыкальное училище имени Гнесиных с отличием и является народным артистом России. В 2017 году он был награжден орденом Почета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Филипп Киркоров перечислил миллионы рублей на счета организаторов концертов ООО «Культурная служба» для закрытия основной суммы долга.

В феврале начнется судебное разбирательство по иску охранника Александра Короткого к Киркорову о компенсации морального вреда.

В Саратовской области 30-летняя женщина потеряла почти 100 тыс. рублей, поверив мошеннику, который выдавал себя за Киркорова.