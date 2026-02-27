  • Новость часаИран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом
    27 февраля 2026, 22:09 • Новости дня

    Пентагон заставляет разработчика ИИ участвовать в ядерной войне
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Американский стартап Anthropic, разработчик ИИ-системы Claude, оказался в центре жесткого конфликта с Пентагоном из-за желания военных США использовать искусственный интеллект для боевых задач. Поводом к обострению стал обсуждавшийся на закрытой встрече гипотетический сценарий ядерного удара по США и роль ИИ в отражении такой атаки.

    Как пишет The Washington Post, на одном из совещаний глава военного техблока США задал предельно конкретный вопрос: если по США запущена межконтинентальная баллистическая ракета, можно ли использовать Claude для помощи в ее перехвате. Для Пентагона это пример ситуации, где скорость анализа и реакции критична, а решение принимается за считанные минуты. Ответ генерального директора Anthropic Дарио Амодеи, по версии оборонного ведомства, показался военным уклончивым и недостаточно однозначным в пользу боевого применения ИИ.

    Представители компании такую трактовку отрицают и заявляют, что согласны на использование Claude в системах противоракетной обороны, но не в качестве «автономного оружия». Однако официальные лица назвали этот инцидент, а также другой случай использования Claude при захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро, очагами обострения противостояния между компанией и Пентагоном в последние дни.

    Ситуация резко обострилась после личной встречи главы компании Дарио Амодеи с министром обороны США Питом Хегсетом. Пентагон выдвинул компании ультиматум: снять свои возражения против использования Claude в задачах, связанных с автономными системами вооружений и широкомасштабным наблюдением за гражданами США. В противном случае военное ведомство грозит задействовать чрезвычайные полномочия для принудительного доступа к технологиям Anthropic и одновременно лишить компанию перспектив дальнейших контрактов с оборонным блоком.

    Официальные представители Пентагона публично заявляют, что не намерены запускать тотальную слежку внутри страны или передавать ядерную кнопку ИИ, но настаивают на праве использовать искусственный интеллект «для всех законных целей».

    Руководство Anthropic, в свою очередь, утверждает, что нынешний уровень надежности ИИ-систем не позволяет безопасно делегировать им функции смертельного оружия, а существующая правовая база по внутренней разведдеятельности не учитывает масштабных возможностей ИИ в сфере слежки и анализа данных. Амодеи подчеркивает, что у компании есть «красные линии»: Anthropic не готова участвовать в проектах по созданию летального автономного вооружения и систем массового наблюдения за населением, даже если речь идет о выгодных государственных контрактах.Такая позиция усиливает напряженность в отношениях разработчика ИИ с администрацией Дональда Трампа.

    Anthropic изначально считалась одним из ключевых партнеров Пентагона в области ИИ: компания первой получила доступ к работе на засекреченных военных сетях, а позже заключила многомиллионные контракты на поставку своих систем для нужд обороны и гражданских ведомств. Claude уже используется для анализа разведданных, планирования операций и задач в сфере кибервойны. Однако по мере того как конкуренты – в том числе крупные технологические корпорации и другие ИИ-игроки – активнее заходят в оборонные проекты и соглашаются на более широкие формулировки условий («для всех законных целей»), монопольное преимущество Anthropic размывается.

    На этом фоне конфликт с Пентагоном выглядит одновременно и принципиальной этической позицией, и политическим столкновением. Часть экспертов полагает, что в администрации Трампа уже сформировалось недоверие к Anthropic, и нынешний спор может стать поводом для попытки «выдавить» компанию с военного направления. При этом в военной среде признают: заменить Claude в уже развернутых системах будет дорого и сложно.

    Дополнительную тревогу у технологического бизнеса вызывает обсуждаемая возможность принудительного изъятия технологий компании через специальные правовые механизмы. Юристы предупреждают: если власти пойдут на подобный шаг, это станет «ядерной опцией» уже в правовом смысле – и подаст крупным ИИ-игрокам сигнал, что сотрудничество с Пентагоном может обернуться потерей контроля над собственными разработками.

    Таким образом, спор вокруг гипотетического ядерного удара и роли ИИ в военных решениях превратился в более широкий конфликт о том, кто определяет границы допустимого применения искусственного интеллекта – государство или разработчики технологий, и насколько бизнес готов отстаивать свои «красные линии», рискуя потерять доступ к крупнейшему клиенту в лице оборонного ведомства США, отмечает издание.

    Ранее российский ИИ для тракторов попал в девять мировых рейтингов.

    27 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимиру Зеленскому не дали договорить о возможности получения ядерного оружия, когда его срочно прервал британский журналист во время интервью, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Как передает РИА «Новости», спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на эпизод из интервью Владимира Зеленского Sky News. Дмитриев отметил в соцсети X, что британский репортер срочно прервал президента Украины, чтобы тот не сделал заявление о готовности принять ядерное или «грязное» оружие.

    В интервью Зеленский заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Британии. По мнению Дмитриева, прерывание интервью связано с тем, что репортер попытался не дать Зеленскому полностью озвучить опасную инициативу.

    Дмитриев подчеркнул, что подобные заявления могут привести к серьезным международным последствиям и требуют внимания мирового сообщества.

    Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция собираются передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. При этом все должно выглядеть так, как будто Украина сама разработала ядерное оружие.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала возможность европейских стран передать Украине готовый ядерный боезаряд и связанные с этим последствия.

    28 февраля 2026, 15:45 • Новости дня
    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4»
    @ Gazi Samad/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские военные объявили о запуске десятков беспилотников по целям на израильских территориях в рамках масштабной наступательной операции.

    Армия Ирана заявила о проведении первой крупной наступательной операции против Израиля, передает ТАСС. По информации армейской пресс-службы, в ходе атаки был осуществлен запуск десятков беспилотников по целям на территориях, контролируемых Израилем.

    В официальном заявлении, текст которого приводит агентство ISNA, отмечается: «Провели свою первую масштабную наступательную операцию с использованием беспилотников, выпустив десятки беспилотников по определенным целям на оккупированных территориях и всем объектам сионистского режима».

    Также сообщается, что операция получила название «Правдивое обещание 4». Иранское агентство IRNA уточняет, что атака рассматривается Тегераном как ответ на действия США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий центральным штабом войск ПВО «Хатам-оль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что операция Ирана в ответ на атаки США и Израиля продолжится до их окончательного поражения.

    Ранее иранские силы нанесли удар по консульству США в Эрбиле в Иракском Курдистане ракетой и беспилотником. Израильские военные также заявили о массированном ракетном обстреле с иранской стороны, при котором 35 ракет достигли израильской территории и нанесли ущерб.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    28 февраля 2026, 10:50 • Новости дня
    Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана
    @ Kenny Holston/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана с целью защиты американских граждан от угроз со стороны иранских властей.

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, передает РИА «Новости». В своем видеообращении Трамп заявил: «Некоторое время назад вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупные боевые операции в Иране».

    Американский лидер подчеркнул, что главной целью боевых действий является защита граждан США путем устранения угроз, исходящих от иранских властей. Он отметил, что Соединённые Штаты стремятся ликвидировать непосредственную опасность для своей страны со стороны Ирана.

    Кроме того, Трамп вновь подтвердил: Вашингтон не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Он напомнил, что это было приоритетом его администрации и останется неизменной позицией США.

    Между тем, ранее Центральное командование ВС США отказалось давать комментарии относительно возможного участия американских сил в авиаударах по территории Ирана. Однако посольство США в Катаре перевело персонал в режим укрытия.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.


    1 марта 2026, 11:13 • Новости дня
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка войск «Запад» приступила к установке на боевую технику нового защитного навеса «Ёж», предназначенного для повышения безопасности при выполнении задач в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.

    Военные из группировки «Запад» начали устанавливать на боевую технику инновационный защитный навес «Еж», передает RT. Навес предназначен для повышения безопасности экипажей и техники в зоне спецоперации на Украине.

    Конструкция состоит из металлического каркаса, к которому приварены 1300 «веников» из расплетенных металлических тросов. Новое средство защиты уже монтируется на танки Т-80БВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танки с «дредами» защитили экипажи от дронов в зоне СВО. Эксперты сравнили советскую защиту для танков «Шатер» с современным «мангалом». На Украине заявили о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для БПЛА.

    27 февраля 2026, 17:52 • Новости дня
    Профессор Чэнь Цюфань назвал профессии, которые первыми исчезнут из-за ИИ

    Профессор Чэнь Цюфань: ИИ изменит рынок труда в ближайшие десять лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эксперт в области социологии Чэнь Цюфань подчеркнул, что искусственный интеллект уже меняет рабочие процессы и требует от людей развития уникальных навыков и личных качеств.

    На сайте Национального центра «Россия» вышел новый эпизод подкаста «OD в эфире». Ведущим стал заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, а гостем – профессор социологии Чэнь Цюфань, который поделился своим взглядом на влияние искусственного интеллекта на общество, образование и рынок труда.

    Чэнь Цюфань отметил, что ИИ уже трансформирует повседневную жизнь и профессиональную среду, а в ближайшие 5–10 лет может существенно изменить структуру занятости. Он подчеркнул, что важнее всего сегодня обучать людей грамотности в области искусственного интеллекта, но не в плане программирования, а формирования правильного мышления и взаимодействия с технологиями.

    «Искусственный интеллект не может научить рассудительности, принятию решений или привить хороший вкус. Это так называемые метанавыки, которые формируются годами практики, ежедневным совершенствованием и повторением», – сказал Чэнь Цюфань. По его словам, развитие этих качеств позволяет человеку интуитивно различать правильные и ошибочные решения, а такие навыки не преподаются в школах.

    Профессор подчеркнул, что ИИ уже превратился в повседневный инструмент работы и в перспективе ближайших 5–10 лет способен заметно перекроить рынок труда: значительная часть однотипных офисных специальностей может уйти в прошлое, а профессиональные траектории потребуют пересмотра. Он отметил, что устойчивость в новых условиях будут определять глубокая профессиональная компетенция и развитые личные качества.

    В подкасте Максим Орешкин и Чэнь Цюфань также затронули вопросы внедрения искусственного интеллекта в медицине, угрозы концентрации технологий в руках ограниченного круга игроков и важность международного взаимодействия для формирования открытой и многополярной ИИ-среды. Особый акцент был сделан на значении культуры и научной фантастики как способа осмысления грядущих перемен: через нарративы общество учится принимать трансформации и выстраивать доверие между людьми, государствами и технологиями.

    Выпуск подкаста записан в рамках Январских Экспертных диалогов – серии мероприятий Открытого диалога, инициированных Национальным центром «Россия» совместно с Центром межотраслевой экспертизы «Третий Рим» при поддержке Администрации президента РФ.

    28 февраля 2026, 12:43 • Новости дня
    Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По всему Катару и в Абу-Даби раздаются взрывы, а центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному удару Ирана после атаки США и Израиля на персидское государство.

    Иран нанес удары по американским военным объектам в Катаре, ОАЭ и Бахрейне, сообщает РИА «Новости». По словам корреспондента агентства в Катаре, в стране раздались сильные взрывы, а местные службы экстренно предупредили жителей укрыться в домах и не выходить на улицу.

    Аналогичные сообщения о взрывах поступают из столицы ОАЭ: очевидец из Абу-Даби рассказал, что слышал несколько глухих взрывов с интервалом в пять-десять минут.

    Центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному удару, сообщает ТАСС со ссылкой на бахрейнское новостное агентство BNA. Подробная информация о последствиях и возможных жертвах ожидается позже.

    Турецкий телеканал NTV показал кадры с черным дымом над базой США в Бахрейне; Anadolu отмечает, что ранее в этом районе были слышны мощные взрывы.

    Кроме того, Катар закрыл свое воздушное пространство для полетов, в том числе транзитных рейсов в третьи страны. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации «Доха», отвечающей за авиационный трафик над страной.

    «Воздушное пространство закрыто, ориентировочно, до 13:00 по всемирному времени (16:00 мск), в том числе для транзита бортов в третьи страны», — сказал собеседник агентства.

    Ранее стало известно, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Вашингтон объяснил свои действия необходимостью предотвратить получение Ираном ядерного оружия и устранить ракетную угрозу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный источник иракского агентства INA в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при возможных ударах по Израилю. Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    А командование Корпуса стражей исламской революции заявило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран. До этого Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    28 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Территории Израиля достигли 35 ракет Ирана
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Израильские военные зафиксировали массированный ракетный обстрел со стороны Ирана, часть ракет достигла израильской территории и нанесла ущерб.

    По информации портала Walla, с утра субботы Израиль зафиксировал запуск по меньшей мере 125 ракет со стороны Ирана. В сообщении уточняется, что 35 из этих ракет достигли территории Израиля.

    Местные власти не уточнили, в каких регионах страны произошли взрывы, а также не предоставили сведения о возможных жертвах или разрушениях. Ранее израильские военные сообщали об увеличении числа воздушных тревог и активации систем противоракетной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тель-Авиве четыре раза прозвучала сирена воздушной тревоги, а системы ПВО Израиля и Иордании отразили удары ракет из Ирана.

    Ранее в результате атаки Израиля и США по округу Минаб в провинции Хормозган погибли 24 ученицы начальной школы для девочек «Шаджаре Тайебе».

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их заранее спланированной и неспровоцированной вооруженной агрессией против суверенного государства.


    28 февраля 2026, 14:11 • Новости дня
    Иран атаковал базы США в семи странах
    @ Stringer/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сразу несколько военных объектов США на Ближнем Востоке подверглись мощным ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана, включая штаб Пятого флота в Бахрейне.

    Иран атаковал военные базы США в семи странах Ближнего Востока. Речь идет об объектах в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Иракском Курдистане, ОАЭ и Саудовской Аравии, передает ТАСС. Под ударами оказались также объекты в Израиле, причем ракетные удары были нанесены по центру страны. Агентство Mehr сообщило, что атаки осуществлялись с применением как ракет, так и беспилотников.

    Корпус стражей исламской революции заявил: «Ракеты и беспилотники КСИР нанесли мощные удары по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также по другим американским базам в Катаре и ОАЭ, а также по военным объектам в центре оккупированных территорий (Израиля)» – такие слова приводит агентство ISNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес удары по базам США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. Иран также выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Представитель властей Ирана ранее заявил, что для Тегерана не существует красных линий при возможных ударах по Израилю. Он добавил, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    28 февраля 2026, 12:18 • Новости дня
    INA: У Ирана не будет «красных линий» при ответных ударах по Израилю
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские власти заранее подготовились к атакам Израиля и США и готовы ответить без ограничения по времени, подчеркнув отсутствие «красных линий» для Тегерана, отмечают СМИ соседнего Ирака.

    Иранские власти заранее знали о готовящихся атаках со стороны Израиля и США и приняли необходимые меры, передает ТАСС со ссылкой на иракское агентство INA. Сообщается, что Тегеран подготовил ответные действия, которые не ограничиваются по времени.

    Высокопоставленный источник INA в Иране заявил: «Для Тегерана не будет красных линий» при возможных ударах по Израилю. Он также подчеркнул, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько жилых домов в центре Тегерана были разрушены в результате ударов. А командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявило, что Израиль «ошибся в расчетах», атаковав Иран.

    Напомним, что министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану в субботу. А президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана и заявил о планах сменить власть в Иране.

    28 февраля 2026, 10:58 • Новости дня
    Al Jazeera: ВВС США участвуют в ударах по Ирану
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские ВВС задействованы в нанесении крупных ударов по иранской территории, при этом ожидается проведение широкой воздушной операции, отмечают ближневосточные СМИ.

    Информация о непосредственном участии ВВС США в ударах по Ирану была озвучена американским чиновником в беседе с телеканалом Al Jazeera, передает ТАСС. По словам собеседника, целью военной операции обозначен демонтаж иранского аппарата безопасности. Американская сторона также ожидает, что удары приобретут масштабный характер.

    Газета New York Times со ссылкой на свои источники отмечает, что нынешняя атака может превзойти по интенсивности удары по ядерным объектам Ирана, которые были нанесены США в июне 2025 года. По данным издания, этого ждут и во властных кругах Штатов. Один из собеседников газеты сообщил, что сейчас по территории Ирана наносятся десятки авиаударов с баз, расположенных на Ближнем Востоке, а также с авианосцев, пишет РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Между тем, ранее Центральное командование ВС США отказалось комментировать возможное участие американских сил в авиаударах по территории Ирана. Однако посольство США в Катаре перевело персонал в режим укрытия.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.


    28 февраля 2026, 01:12 • Новости дня
    Оман сообщил о согласии Ирана отказаться от запасов обогащенного урана

    Tекст: Денис Тельманов

    Иран принял требование Вашингтона и согласился переработать свои запасы обогащенного урана до нейтрального состояния, сообщил глава МИД Омана.

    Во время переговоров между Ираном и США, завершившихся в Женеве, Иран согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана. Как передает РИА «Новости», глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступал посредником в обмене посланиями между делегациями Ираном и США, сообщил, что достигнута договоренность о переработке имеющихся запасов урана до минимального возможного уровня.

    Министр в интервью телеканалу CBS заявил: «Что касается имеющихся в настоящий момент запасов, я считаю, что теперь достигнута договоренность о том, что они будут переработаны до минимального возможного уровня – до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо, и это топливо будет необратимым».

    Это условие было одним из ключевых требований США для заключения новой сделки по иранской ядерной программе. Третий раунд консультаций между Ираном и Соединенными Штатами завершился в четверг вечером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская делегация передала свои предложения США через оманских посредников в ходе третьего раунда ядерных переговоров.

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что женевские переговоры США и Ирана по ядерной программе завершились без результата, так как Тегеран отказался уничтожать объекты и вывозить обогащенный уран.

    Министерства иностранных дел Чехии и Италии рекомендовали своим гражданам срочно покинуть Иран из-за риска обострения безопасности.

    28 февраля 2026, 11:51 • Новости дня
    Армия Израиля заявила о двух запусках ракет из Ирана
    @ REUTERS/Ammar Awad

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Израиля сообщили о двух запусках ракет со стороны Ирана, после чего в северных районах страны сработали сирены воздушной тревоги.

    Армия обороны Израиля зафиксировала два запуска ракет с территории Ирана, сообщает ТАСС. В официальном заявлении пресс-службы армии отмечается: «Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировал ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль». Это уже вторая волна ракетных обстрелов со стороны исламской республики за сегодняшний день.

    По данным национальной системы оповещения об обстрелах, сирены воздушной тревоги сработали в сотнях населенных пунктов и городов на севере Израиля, включая Хайфу. Жителям было рекомендовано немедленно укрыться в бомбоубежищах.

    Ранее командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран.

    Напомним, в субботу утром министерство обороны Израиля нанесло удар по территории Ирана. Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана и заявил о планах по смене власти в ближневосточной стране.


    28 февраля 2026, 09:40 • Новости дня
    В МО Украины нашли ИИ в российском дроне «Молния»
    @ VladiMens/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы Минобороны Украины, эксперт Вооруженных сил страны (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш обратил внимание на новую российскую разработку, которую ВС РФ применяют в зоне спецоперации (СВО). Речь о модернизации беспилотного летательного аппарата «Молния».

    Советник главы Минобороны Украины, эксперт ВСУ по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш обратил внимание на новую российскую разработку, о которой он рассказал в своем Telegram-канале, передает Lenta.ru. Он сообщил, что в одном из трофеев среди оборудования был найден неизвестный ему компьютер.

    «В сегодняшних трофеях между камерой и меш-модемом обнаружил неизвестный мне компьютер. Оказалось, что противник ставит на «Молнию» модуль искусственного интеллекта для распознавания целей», – рассказал Флеш.

    По словам советника, пока остается неясным, какую функцию выполняет эта деталь внутри беспилотника. Вместе с тем он отметил, что противник «явно прогрессирует» в технологическом оснащении своих аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец Вооруженных сил России сообщил, что российские дроны успешно обходят системы радиоэлектронной борьбы НАТО. Разработчик анонсировал дебют гражданских дронов «Молния» на выставке Dubai Airshow. Дроны «Молния-2» разбили позиции ВСУ под Красноармейском.

    28 февраля 2026, 17:10 • Новости дня
    Иран выпустил новые ракеты по авиабазе США в Кувейте
    @ Pacific Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Баллистические ракеты, выпущенные из Ирана по авиабазе США Али аль-Салем в Кувейте, были уничтожены средствами ПВО, а их обломки упали рядом с объектом.

    Американская авиабаза Али аль-Салем в Кувейте подверглась удару баллистических ракет. По данным телеканала Al Hadath, ракетный обстрел был совершен со стороны Ирана, передает ТАСС.

    Сообщается, что все ракеты были успешно перехвачены системами противовоздушной обороны. Осколки ракет упали вблизи территории авиабазы, но информации о жертвах или разрушениях не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пообещал задействовать более мощные, ранее не использовавшиеся ракеты по американским базам.

    Вашингтон уже заявил о беспрецедентном по масштабу залпе ракет и дронов по американским базам на Ближнем Востоке после удара США и Израиля по Ирану. Ранее Иран атаковал базы США в семи странах на Ближнем Востоке, включая штаб Пятого флота в Бахрейне.


    27 февраля 2026, 23:15 • Новости дня
    Трамп назвал безумием отказ Зеленского выводить войска ВСУ из Донбасса

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на отказ Владимира Зеленского выводить украинские войска из Донбасса, назвав продолжение войны безумием.

    Дональд Трамп выступил с критикой в адрес украинских властей после заявления Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ с территории Донбасса, передает РИА «Новости». Трамп назвал безумным сам факт того, что конфликт продолжается, подчеркнув, что война не должна тянуться дальше.

    Ранее Зеленский в резкой форме отказался выводить украинские войска с Донбасса, заявив, что считает такие предложения «чушью собачьей». Это заявление прозвучало на фоне обсуждения путей урегулирования ситуации на Украине.

    В Женеве 17-18 февраля прошел очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о проведении новой встречи в ближайшее время. Украинская сторона также отметила, что на переговорах был достигнут определенный прогресс.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал готовность Москвы искать переговорное решение по украинскому кризису, ссылаясь на договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время саммита на Аляске.

