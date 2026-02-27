Трамп заявил о возможности «дружественного захвата Кубы»

Трамп заявил о «существенном упрощении» дипломатических усилий с Ираном

Tекст: Катерина Туманова

«Cейчас намного проще, чем вчера, очевидно. Потому что их сильно бьют», сказал он CBS News.

Он выразил уверенность в результатах, назвав авиаудары «великим днем для этой страны, великим днем для всего мира».

Ранее Трамп объявил, что Али Хаменеи был убил в результате субботней атаки, а источники сообщили SBC News, что в результате американо-иранской атаки погибло около 40 иранских чиновников.

Трамп заявил телеканалу, что «есть несколько хороших кандидатов» на пост лидера Ирана после смерти Хаменеи, но не стал вдаваться в подробности.

В ответ на ответные атаки Ирана Трамп заявил, что «это то, чего мы ожидали», отметив, что объем атак со стороны исламского государства оказался меньше, чем ожидалось.

«Мы думали, что их будет вдвое больше. Пока что их меньше, чем мы думали», – сказал он.

По данным Центрального командования США, сообщений о погибших или раненых среди американских военнослужащих в ходе операции в Иране не поступало. В Израиле в результате ответных ударов погиб один человек, десятки получили ранения.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи. Представитель Ирана при ООН назвал военным преступлением действия США и Израиля.