    27 февраля 2026, 21:52 • Новости дня

    Трамп заявил о возможности «дружественного захвата Кубы»

    Трамп заявил о возможности «дружественного захвата Кубы»
    @ Shawn Thew/CNPKeystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп допустил возможность «дружественного захвата Кубы» во время общения с журналистами.

    Глава Белого дома, слова которого приводит корреспондент Bloomberg Джош Уингроу, отметил, что власти Кубы сейчас ведут переговоры с США, поскольку ситуация на острове крайне сложная, передает РБК.

    «Кубинское правительство ведет с нами переговоры. Как вы знаете, у них большие неприятности. У них нет денег. Сейчас у них нет ничего. Но они ведут переговоры с нами. И, возможно, мы совершим дружеский захват Кубы», – сказал Трамп.

    Американские СМИ ранее сообщали, что Госсекретарь США Марко Рубио проводит тайные переговоры с внуком и опекуном экс-президента Кубы Рауля Кастро Гильермо Родригесом Кастро.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что это за человек, каковы реальные цели Вашингтона в подобных тайных переговорах – и почему ставка Белого дома на поиски «кубинского Горбачева», скорее всего, провалится.

    28 февраля 2026, 10:50 • Новости дня
    Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана
    Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана
    @ Kenny Holston/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана с целью защиты американских граждан от угроз со стороны иранских властей.

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, передает РИА «Новости». В своем видеообращении Трамп заявил: «Некоторое время назад вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупные боевые операции в Иране».

    Американский лидер подчеркнул, что главной целью боевых действий является защита граждан США путем устранения угроз, исходящих от иранских властей. Он отметил, что Соединённые Штаты стремятся ликвидировать непосредственную опасность для своей страны со стороны Ирана.

    Кроме того, Трамп вновь подтвердил: Вашингтон не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Он напомнил, что это было приоритетом его администрации и останется неизменной позицией США.

    Между тем, ранее Центральное командование ВС США отказалось давать комментарии относительно возможного участия американских сил в авиаударах по территории Ирана. Однако посольство США в Катаре перевело персонал в режим укрытия.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.


    1 марта 2026, 06:25 • Новости дня
    Трамп заявил о «существенном упрощении» дипломатических усилий с Ираном
    Трамп заявил о «существенном упрощении» дипломатических усилий с Ираном
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил в субботу вечером о том, что совместные атаки США и Израиля по Ирану, в ходе которых был убит верховный лидер республики Али Хаменеи, были эффективны и могут открыть путь к дипломатии.

    «Cейчас намного проще, чем вчера, очевидно. Потому что их сильно бьют», сказал он CBS News.

    Он выразил уверенность в результатах, назвав авиаудары «великим днем для этой страны, великим днем для всего мира».

    Ранее Трамп объявил, что Али Хаменеи был убил в результате субботней атаки, а источники сообщили SBC News, что в результате американо-иранской атаки погибло около 40 иранских чиновников.

    Трамп заявил телеканалу, что «есть несколько хороших кандидатов» на пост лидера Ирана после смерти Хаменеи, но не стал вдаваться в подробности.

    В ответ на ответные атаки Ирана Трамп заявил, что «это то, чего мы ожидали», отметив, что объем атак со стороны исламского государства оказался меньше, чем ожидалось.

    «Мы думали, что их будет вдвое больше. Пока что их меньше, чем мы думали», – сказал он.

    По данным Центрального командования США, сообщений о погибших или раненых среди американских военнослужащих в ходе операции в Иране не поступало. В Израиле в результате ответных ударов погиб один человек, десятки получили ранения.

    В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи. Представитель Ирана при ООН назвал военным преступлением действия США и Израиля.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    28 февраля 2026, 22:21 • Новости дня
    Трамп: Атака на Иран может затянуться

    Трамп: Атака может затянуться, а Ирану потребуются годы на восстановление

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил израильскому репортеру о том, что атака на Иран может продлиться несколько дней, а восстанавливаться от нее республике придется годами.

    Трамп в телефонном разговоре с репортером израильского новостного канала Channel 12 заявил, что Ирану потребуется «несколько лет», чтобы оправиться от совместного американо-израильского нападения на страну, передает Times Of Israel.

    Он говорит, что он может продолжать кампанию так долго, как ему заблагорассудится, или завершить в течение нескольких дней, предупредив, что он снова нападет, если Иран попытается восстановить свою ядерную программу.

    Трамп подчеркивает, что в любом случае Ирану потребуется «несколько лет», чтобы оправиться от этого удара, сообщает The Hebrew network.

    Американский лидер обвинил Иран в том, что он отказывается от заключения ядерной сделки, реши, что Тегеран не стремится к соглашению всерьез. Трамп также описывает свой разговор с премьер-министром Биньямином Нетаньяху сегодня вечером как позитивный.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Армия Израиля начала новые авиаудары по Ирану, в качестве целей названы объекты ракетной инфраструктуры и средства противовоздушной обороны.

    Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.

    1 марта 2026, 00:45 • Новости дня
    Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит в результате аиваударов по стране и призвал к смене режима после массированной атаки США и Израиля.

    Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в результате масштабной атаки США и Израиля, которая, по его словам,  продолжится интенсивными бомбардировками в течение всей недели, передает CNN.

    Однако Иран заявил, что его лидеры «в безопасности».

    Израиль подтвердил гибель верховного лидера Ирана в результате ударов, согласно двум израильским источникам, знакомым с ситуацией. Израиль якобы получил фотографию тела аятоллы Али Хаменеи. Второй источник сообщил, что готовится официальное заявление, но доказательств смерти Хаменеи Израиль пока не предоставил.

    Трамп ранее указал, что военная операция направлена на свержение правительства Ирана, где, по данным государственных СМИ, уже погибли более 200 человек. Иран в ответ нанес удары по американским военным базам, Израилю и другим целям на Ближнем Востоке, сотряс густонаселенные районы и нарушил авиасообщение и поставки нефти.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями. Нетаньяху объявил об «увеличении признаков» гибели Хаменеи.

    Затем Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о якобы погибшем Хаменеи.

    28 февраля 2026, 11:37 • Новости дня
    Трамп призвал жителей Ирана к свержению правительства
    Трамп призвал жителей Ирана к свержению правительства
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население к протестам против властей после завершения военных ударов.

    Президент США Дональд Трамп выступил с обращением после ударов по Ирану, сообщает РИА «Новости». Он заявил, что рассчитывает на смену власти в стране и напрямую обратился к Корпусу стражей исламской революции, вооруженным силам и полиции с предложением сложить оружие для получения неприкосновенности, иначе их ждет «верная смерть».

    Трамп призвал граждан Ирана взять власть в свои руки, когда операция США завершится, подчеркнув, что «это, вероятно, ваш единственный шанс на многие поколения вперед».

    Трамп также пообещал, что Иран никогда не получит ядерного оружия, и предупредил Тегеран о недопустимости бросать вызов мощи Соединенных Штатов. По его словам, «этот режим скоро поймет, что никто не смеет бросать вызов силе и мощи Соединенных Штатов».

    Он предупредил жителей Ирана о высокой опасности на улицах во время операции: «Час вашей свободы близок. Оставайтесь в укрытии. Не выходите из дома. Снаружи очень опасно. Бомбы будут падать повсюду».

    Трамп подчеркнул, что проиранские силы якобы годами вели атаки на американские военные базы на Ближнем Востоке и допустил, что США могут понести потери среди военнослужащих в ходе операции. Он отметил, что операция проводится «не ради настоящего момента, а ради будущего», назвав ее «благородной миссией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана для защиты американских граждан. Сейчас Трамп отслеживает удары по Ирану в режиме реального времени.

    Напомним, утром субботы в Тегеране прогремела серия взрывов после атак Израиля. Министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.

    1 марта 2026, 23:57 • Новости дня
    Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели
    Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели
    @ CNP / Admedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение следующих четырех недель или закончиться раньше.

    «Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы предполагали, что он займет около четырех недель. Речь всегда шла о четырехнедельном процессе, поэтому, несмотря на всю мощь страны, это займет четыре недели или меньше», – сказал Трамп в интервью Daily Mail. 

    Он добавил, что пока его не удивляют никакие забастовки и протесты. По его мнению, всё идёт по плану.

    «Знаете, за исключением того, что мы устранили всё их руководство – гораздо, гораздо больше, чем предполагали. Похоже, их 48», – уточнил американский президент.

    Трамп по-прежнему заявляет, что открыт для переговоров с иранцами, но не смог сказать, состоятся ли они «в ближайшее время».

    «Не знаю. Они хотят поговорить, но я говорил, что вам следовало поговорить на прошлой неделе, а не на этой», – сказал он.

    Президент США заявил также о переговорах в воскресенье с лидерами Бахрейна и Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании и «еще несколько стран».

    В ответ на новости о том, что Саудовская Аравия может начать атаки на Иран после того, как сама стала мишенью, президент заявил: «Они воюют, они тоже воюют».

    В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о «существенном упрощении» дипломатических усилий с Ираном. Позже он сообщил о гибели 48 «лидеров Ирана». Белый дом объявил о переговорах Трампа с лидерами стран Ближнего Востока. США сообщили о потерях от ударов Ирана.

    1 марта 2026, 00:33 • Новости дня
    Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии»
    Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии»
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Предпринятые Вашингтоном и Западным Иерусалимом действия – не что иное, как очередной неспровоцированный акт вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение Устава Организации и основополагающих принципов международного права, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что США и Израиль неприкрыто ориентированы на дальнейшее вмешательство во внутренние дела Ирана и уничтожение «неудобного» Западу государства.

    «Безответственный шаг США и Израиля, как мы и предупреждали раньше, уже привел к резкой эскалации ситуации во всем регионе – оказались затронуты Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Саудовская Аравия. Это те страны, которые неоднократно говорили своим американским партнерам, что им не нужна эта эскалация на Ближнем Востоке. Более того, военная операция США и Израиля стала настоящим предательством дипломатии», – заявил Небензя на экстренном заседании СБ ООН по эскалации на Ближнем Востоке.

    Он пояснил, что вышеназванные страны вновь применяют военную силу против Ирана в самый разгар переговоров – ровно так же, как это произошло в июне 2025 года.

    Напомним, в ночь на воскресенье по московскому временив Нью-Йорке созванное Россией заседание СБ ООН по ситуации в Иране.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Захарова в эскалации на Ближнем Востоке увидела аналогию с Украиной.

    28 февраля 2026, 23:12 • Новости дня
    Reuters узнало о вероятном обнаружении тела Али Хаменеи под завалами

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб после американский и израильских ударов по Ирану, его тело нашли под завалами, сообщил источник с израильской стороны.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи убит в результате израильских и американских ударов, сообщил агентству Reuters в субботу высокопоставленный израильский чиновник, Иран пока не предоставил подтверждения этим данным.

    Некоторое время назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в обращении к нации о возросшем числе признаков того, что верховный лидер Ирана Хаменеи погиб, и призвал иранцев выйти на улицы и свергнуть прежний режим.

    86-летний Хаменеи стал высшим должностным лицом Ирана в 1989 году после смерти основателя Исламской Республики аятоллы Рухоллы Хомейни. Как верховный лидер, он осуществлял полный контроль над политическими, военными и религиозными институтами Ирана, формируя внутреннюю политику и направляя внешние отношения.

    Израиль долгое время рассматривал его как дестабилизирующую силу на Ближнем Востоке, ссылаясь на его поддержку сети воинствующих союзников Ирана, включая палестинский ХАМАС и ливанскую «Хезболлу». Когда в июне 2025 года Израиль и Иран вели 12-дневную воздушную войну, министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил его убийством, заявив, что верховный лидер «не может продолжать существовать».

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.

    1 марта 2026, 01:40 • Новости дня
    В аккаунте Хаменеи в соцсети Х появился пост после слов Трампа о его смерти

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи все еще не признан в Иране погибшим, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа о том, что он погиб при авиаударах, которые нанесли США и Израиль.

    После того, как Трамп объявил Али Хаменеи убитым, в аккаунте последнего в соцсети Х появился загадочный пост.

    В посте, написанном на персидском языке, говорится: «Во имя Нами Хайдера (мир ему)».

    Пост представляет собой картинку в черно-синих тонах, на котором изображена безглавая фигура с мечом на фоне следов от авиаударов, которые желтыми всполохами разят землю. Один из всполохов выполнен в виде Зульфикара с двумя лезвиями. Предположительно, фигура олицетворяет собой разящую силу.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями. Нетаньяху объявил об «увеличении признаков» гибели Хаменеи.

    Затем Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о якобы погибшем Хаменеи.

    Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану.

    1 марта 2026, 02:25 • Новости дня
    FT узнала, что Минэнерго США приготовило к скачку цен на нефть из-за эскалации

    Tекст: Катерина Туманова

    США не рассматривают возможность высвобождения нефти из стратегического нефтяного запаса, давая понять, что Вашингтон любой скачок цен после его нападения на Иран будет кратковременным и не требующим каких-либо серьезных мер.

    «Вообще не было никаких обсуждений по поводу стратегического нефтяного резерва (SPR)», – сказал представитель Министерства энергетики в интервью Financial Times (FT).

    Ожидается, что цены на нефть подскочат в воскресенье, когда рынки вновь откроются в 18.00 в Нью-Йорке, поскольку трейдеры реагируют на опасения, что война может нарушить поставки нефти с Ближнего Востока.

    Международный эталонный сорт Brent в пятницу торговался на уровне 72,87 доллара за баррель. В стратегическом резерве США хранится около 415 млн баррелей нефти, часть из которых может быть использована для регулирования рынков, как это было в 2022 году, когда конфликт на Украине привел к росту цен.

    Хотя SPR является ценным инструментом, который может помочь успокоить международные рынки в условиях кризиса, он не сможет предотвратить ценовой шок, если Иран перекроет Ормузский пролив – узкий проход, через который поступает 20% мировых поставок нефти.

    Иранские СМИ в субботу сообщили, что пролив был «фактически» закрыт после того, как гвардия страны предупредила некоторые суда о том, что проход через него небезопасен.

    Несмотря на то, что суда продолжали проходить через пролив с тех пор, как сегодня утром начались военные действия, данные с ретрансляторов MarineTraffic свидетельствуют о том, что поток крупных коммерческих судов, совершающих рейсы, сокращается, особенно судов, направляющихся на запад в залив.

    В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Дмитриев предрек стоимость нефти в условиях эскалации на Ближнем Востоке.

    28 февраля 2026, 00:11 • Новости дня
    Трамп заявил о симпатии к Лукашенко и хороших отношениях США и Белоруссии

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент выразил положительное отношение к Александру Лукашенко, подчеркнув высокий уровень взаимного уважения между странами.

    Президент США Дональд Трамп положительно оценил отношения между Вашингтоном и Минском, передает РИА «Новости».

    «С Белоруссией у нас очень хорошие отношения, и мне очень нравится их лидер», – заявил Трамп журналистам.

    Глава Белого дома отметил, что взаимное уважение между государствами сохраняется. По словам Трампа, «у нас хорошие отношения, и лидер нас уважает». Он подчеркнул, что диалог между странами развивается в позитивном ключе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна намерена участвовать в работе «Совета мира» на условиях полного суверенитета.

    Лукашенко рассказал, что предлагал Соединенным Штатам свой сценарий по Венесуэле, но американская сторона предпочла действовать самостоятельно.

    Лукашенко также подчеркнул, что между Белоруссией и Россией существует прочная связь, которую невозможно разрушить извне.

    27 февраля 2026, 21:46 • Новости дня
    Трамп выразил готовность снять санкции с России после урегулирования на Украине

    Трамп выразил готовность снять санкции с России при урегулировании на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент выразил желание отменить санкции против России в случае достижения договоренности по украинскому конфликту.

    Соединённые Штаты готовы рассмотреть отмену санкций против России при условии достижения договорённости по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил ТАСС американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед поездкой в Техас.

    «Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности отмены рестрикций против Москвы и расширения торгово-экономических связей между двумя странами.

    При этом, Трамп подчеркнул, что его приоритетом остаётся скорейшее завершение конфликта на Украине. А снятие ограничений в отношении России возможно только при достижении соответствующих договорённостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп утвердил продление режима санкций против России на двенадцать месяцев в связи с ситуацией на Украине.

    До этого Совет безопасности России подготовил для США план с условием снятия санкций и перспективой совместного освоения арктических ресурсов. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что незаконные санкции США мешают налаживанию торгово-экономических отношений между странами.

    28 февраля 2026, 03:07 • Новости дня
    Трамп заявил о взаимном уважении США и России

    Трамп заявил, что относится к России со взаимным уважением

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Дональд Трамп подчеркнул взаимное уважение между США и Россией, заявив о своих положительных отношениях с российским руководством.

    Президент США Дональд Трамп на выступлении в Техасе заявил, что Россия относится к США с уважением, и он сам также уважает Россию, передает РИА «Новости».

    Он отметил: «Нас снова уважают. Они снова нас уважают. Китай уважает нас. Россия уважает нас… Они уважают нас, и я уважаю их».

    По словам Трампа, его политика привела к тому, что крупные державы мира проявляют уважение к Соединенным Штатам.

    Ранее Трамп неоднократно отмечал, что у него сложились «отличные отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркивал важность диалога между странами и выразил уверенность в необходимости поддерживать контакты на самом высоком уровне.

    В пятницу Трамп также сообщил, что поддержал бы отмену санкций против России при условии достижения договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Он добавил, что отмена ограничительных мер может быть рассмотрена только в случае компромиссного решения по ключевым вопросам между Москвой и Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным и выразил желание скорейшего окончания военного конфликта.

    Президент США Дональд Трамп назвал безумием отказ Владимира Зеленского выводить украинские войска из Донбасса и продолжение войны.

    Американский президент выразил положительное отношение к Александру Лукашенко и подчеркнул высокий уровень взаимного уважения между странами.

    28 февраля 2026, 16:25 • Новости дня
    Глава МИД Ирана Аракчи: Трамп ставит интересы Израиля выше США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подверг критике действия президента США Дональда Трампа, обвинив его в приоритете интересов Израиля над интересами США.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи вновь обвинил США и Израиль в незаконных и неспровоцированных действиях против исламской республики, передает ТАСС. По его словам, американский президент Дональд Трамп действует исключительно в интересах Израиля, а принцип «Америка прежде всего» превратился для главы США в «Израиль прежде всего», что, по мнению иранского дипломата, означает «Америка в последнюю очередь».

    Аракчи подчеркнул, что война, которую ведут премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Трамп против Ирана, абсолютно несправедлива и не имеет легитимных оснований. Он заявил: «Наши мощные вооруженные силы готовы к этому дню и преподадут агрессорам урок, который они заслуживают».

    В качестве подтверждения своих слов, он прикрепил к своему сообщению публикацию Трампа в Twitter от октября 2012 года, в которой тот обвинял тогдашнего президента США Барака Обаму в попытке атаковать Ливию или Иран ради повышения собственного рейтинга.

    Ранее Аракчи провел телефонные разговоры с коллегами из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта, Бахрейна и Ирака и осудил удары США и Израиля, назвав их преступлением против мира.

    В разговоре с Аракчи министр иностранных дел России Сергей Лавров также осудил вооруженное нападение США и Израиля на Иран.

    Ранее Тегеран потребовал от стран ООН жесткого осуждения военной операции США и Израиля. В то же время, командующий войсками ПВО Ирана заявил, что ответная операция будет продолжаться до их окончательного поражения.

    1 марта 2026, 22:10 • Новости дня
    Белый дом объявил о переговорах Трампа с лидерами стран Ближнего Востока

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп провел в воскресенье ряд телефонных переговоров с лидерами стран Ближнего Востока, сообщила в соцсети пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    «Сегодня президент Трамп провел переговоры с лидерами Израиля, Бахрейна и ОАЭ», – написала она в соцсети Х.

    Левитт добавила, что президенту США также доложили о массовой стрельбе в Остине, штат Техас, при которой погибли двое и ранены не менее 14 человек. Подозреваемый был нейтрализован, а на нем и в его авто были обнаружены признаки, указывающие на «потенциальную связь с терроризмом», сообщил телеканал CBS News.

    Напомним, в субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о гибели 48 «лидеров Ирана». Американский лидер также заявил о намерении сменить власть в Иране. США и Израиль нанесли удар по больнице Ганди в Тегеране.

