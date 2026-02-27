Силы ПВО России сбили 29 украинских БПЛА за три часа

Tекст: Валерия Городецкая

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 27 февраля в промежутке с 17.00 до 20.00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА – над территорией Брянской области, 7 БПЛА – над территорией Белгородской области и 1 БПЛА – над территорией Курской области», – говорится в сообщении в канале Минобороны в мессенджере Max.

В период с 8.00 до 13.00 мск пятницы российская ПВО сбила 44 украинских беспилотника самолетного типа над Курской, Белгородской, Брянской областями, Крымом и акваторией Азовского моря. В период с 13.00 до 17.00 были уничтожены 33 БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями.

В ночь на пятницу над Россией нейтрализовали 95 украинских дронов.