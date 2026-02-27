Вучич отметил отсутствие улучшений в состоянии министра Дачича

Вучич сообщил об отсутствии улучшений тяжелого состояния вице-премьера Дачича

Tекст: Тимур Шайдуллин

Состояние заместителя председателя правительства и министра внутренних дел Сербии Ивицы Дачича остается стабильным, однако ожидаемого улучшения пока не произошло. Об этом журналистам сообщил президент страны Александр Вучич, передает ТАСС.

По словам главы государства, причины тяжелого состояния политика пока не установлены, что вызывает дополнительное беспокойство. «Опасаемся, что есть еще что-то. Причины пока не могут быть полностью установлены. Боюсь, что существует что-то, чего мы пока не видим. Я не врач, это все, что могу вам сказать», – заявил Вучич.

Президент добавил, что находится в постоянном контакте с министром здравоохранения и лечащим врачом Дачича. Он отметил, что лично посетит политика после возвращения в Белград из Казахстана и постоянно следит за ситуацией. Вучич признался, что серьезно обеспокоен состоянием вице-премьера и надеется на его скорейшее выздоровление.

Ранее помощник директора Клиники пульмонологии Спасое Попевич сообщил, что состояние Дачича остается тяжелым, но ухудшения не наблюдается. Медицинская команда прилагает все усилия для стабилизации и улучшения состояния вице-премьера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ивица Дачич был госпитализирован с двусторонним воспалением легких и проходит интенсивную терапию. Врачи ведут борьбу за его жизнь.

Ранее, в августе 2025 года Дачичу отправили по почте конверт с тремя пулями на фоне роста напряженности из-за многомесячных протестов студентов и оппозиции.