Венгрия и Сербия объявили о создании нефтепродуктопровода в обход Украины

Tекст: Тимур Шайдуллин

Венгрия и Сербия договорились построить новый нефтепродуктопровод для поставок бензина и дизельного топлива. Как отметил после переговоров в Белграде министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, этот проект дополняет уже сооружаемый нефтепровод между двумя странами. Ожидается, что оба объекта будут сданы в эксплуатацию в 2027-2028 годах, сообщает ТАСС.

Сийярто подчеркнул, что новая инфраструктура позволит быстрее транспортировать полуфабрикаты нефтепродуктов, что повысит надежность поставок топлива для Венгрии и Сербии. По его словам, рынки нефти, бензина и дизельного топлива Венгрии, Сербии и Словакии будут работать скоординированно, что «сделает нас гораздо более устойчивыми к шантажу украинского типа».

Министр также напомнил, что в период санкций США против сербской компании NIS, венгерская компания MOL удвоила поставки топлива в Сербию. Теперь NIS, по его словам, готова в марте поставить 25 тыс. тонн дизельного топлива в Венгрию, чтобы повысить безопасность энергоснабжения страны. Сийярто заявил, что благодаря данным мерам страны смогут предотвратить возможные кризисы в поставках нефти и попытки вмешательства во внутренние процессы Венгрии со стороны Украины.



Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия приняла решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины. Ранее власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода для повышения стабильности поставок энергоресурсов.

Также венгерская и словацкая стороны смогли поднять мощность газопровода между странами для увеличения поставок газа в обход Украины.