  • Новость часаИран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия выигрывает от конфликта США и Ирана
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана
    Иранские СМИ сообщили об уничтожении шести офицеров ЦРУ в ОАЭ
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»
    Опровергнута гибель экс-президента Ирана Ахмадинежада
    27 февраля 2026, 20:08 • Новости дня

    Венгрия и Сербия объявили о создании нефтепродуктопровода в обход Украины

    Венгрия и Сербия объявили о создании нефтепродуктопровода в обход Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгрия и Сербия договорились о строительстве нефтепродуктопровода для транспортировки полуфабрикатов бензина и дизельного топлива в условиях энергетического давления со стороны Украины.

    Венгрия и Сербия договорились построить новый нефтепродуктопровод для поставок бензина и дизельного топлива. Как отметил после переговоров в Белграде министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, этот проект дополняет уже сооружаемый нефтепровод между двумя странами. Ожидается, что оба объекта будут сданы в эксплуатацию в 2027-2028 годах, сообщает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что новая инфраструктура позволит быстрее транспортировать полуфабрикаты нефтепродуктов, что повысит надежность поставок топлива для Венгрии и Сербии. По его словам, рынки нефти, бензина и дизельного топлива Венгрии, Сербии и Словакии будут работать скоординированно, что «сделает нас гораздо более устойчивыми к шантажу украинского типа».

    Министр также напомнил, что в период санкций США против сербской компании NIS, венгерская компания MOL удвоила поставки топлива в Сербию. Теперь NIS, по его словам, готова в марте поставить 25 тыс. тонн дизельного топлива в Венгрию, чтобы повысить безопасность энергоснабжения страны. Сийярто заявил, что благодаря данным мерам страны смогут предотвратить возможные кризисы в поставках нефти и попытки вмешательства во внутренние процессы Венгрии со стороны Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия приняла решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины. Ранее власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода для повышения стабильности поставок энергоресурсов.

    Также венгерская и словацкая стороны смогли поднять мощность газопровода между странами для увеличения поставок газа в обход Украины.

    1 марта 2026, 18:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»

    Эксперт Юшков: США и ЕС захватами танкеров повышают стоимость перевозки российской нефти

    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США и страны ЕС периодически захватывают танкеры с нефтью для удержания высокой стоимости перевозки энергоносителей. Их цель в том, чтобы Россия много экспортировала, но мало зарабатывала, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее Бельгия захватила в Северном море судно Ethera.

    «У стран Запада не хватит ресурсов захватить весомую часть судов с углеводородами из России. Но им и не обязательно это делать. Достаточно периодически совершать подобные акции, чтобы повышать стоимость перевозки и посреднических услуг. Судовладельцы и страховые компании воспринимают такую тенденцию как дополнительный риск», – объяснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Для Москвы негативом является захват танкеров с углеводородами любой страны происхождения. Если Запад хотел бы вообще остановить поставки, он бы ввел запрет на покупку российской нефти. Но этого мы не видим ни со стороны США, ни Британии, ни ЕС. Смысл именно в удержании высокой стоимости перевозки энергоносителей – чтобы Россия много экспортировала, но мало зарабатывала», – резюмировал он.

    Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсетях сообщил, что бельгийские вооруженные силы при поддержке французских военных захватили в Северном море нефтяной танкер, причисленный Брюсселем как так называемому «теневому флоту».

    По его словам, в ходе операции «Синий нарушитель» бельгийские военные высадились на борт судна с французских вертолетов, а затем сопроводили его в порт Зебрюгге города Брюгге. На судно был наложен арест.

    Начальник генштаба Бельгии Фредерик Вансина пояснил, что Брюссель следил за танкером «уже некоторое время». Он упомянул несколько типичных признаков «серых» операций: частые рейсы между Россией и Южной Америкой, регулярное отключение систем идентификации, смена флага. Премьер Бельгии Барт де Вевер поздравил военных «с профессионально и решительно проведенной операцией».

    По данным бельгийского портала RTBF, речь идет о танкере Ethera, шедшего под гвинейским флагом. Федеральная прокуратура объявила о начале расследования по факту нарушений бельгийского морского кодекса на фоне подозрений в обходе европейских санкций.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, обнародовал видеозапись операции. По его словам, что вертолеты французских ВМС «помогли бельгийским военным задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции».

    В прошлом месяце Макрон сообщал о перехвате в Средиземном море танкера под предлогом нарушения санкций. Впоследствии французские власти освободили задержанное судно Grinch после уплаты штрафа. Президент России Владимир Путин назвал захват торговых кораблей в нейтральных водах морским пиратством.

    Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что любые попытки морской блокады России со стороны Запада абсолютно нелегальны с точки зрения международного права. Он пояснял, что понятие «теневой флот», которым часто оперируют представители ЕС – это юридическая фикция.

    Комментарии (26)
    28 февраля 2026, 23:50 • Новости дня
    Дмитриев предрек стоимость нефти в условиях эскалации на Ближнем Востоке
    Дмитриев предрек стоимость нефти в условиях эскалации на Ближнем Востоке
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал стоимость барреля нефти в изменившихся условиях на Ближнем Востоке.

    «Нефть скоро будет стоить более 100 долларов за баррель», – лаконично спрогнозировал Дмитриев в соцсети Х.

    Эту фразу он приписал к репосту записи от 23 июня 2025 года, в которой пользователь Ostin613 писал: «Цены на нефть растут по всему миру. Если Ормузский пролив закроют, США это не пощадит. Никто не застрахован от глобального нефтяного шока – цены на нефть будут расти».

    Напомним, 27 февраля нефть подорожала на фоне нарастающей напряженности между США и Ираном.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их спланированной и неспровоцированной агрессией. FT узнала, что страховые компании повысят цены страхования судов в Персидском заливе. Новак рассказал, когда иссякнут разведанные запасы нефти России.


    Комментарии (16)
    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Макрон показал видео захвата якобы связанного с Россией танкера
    Макрон показал видео захвата якобы связанного с Россией танкера
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал видеозапись операции военных по задержанию в Северном море судна, приписываемого так называемому российскому теневому флоту.

    Видеозапись совместной операции европейских стран появилась в социальных сетях главы французского государства, передает РИА «Новости».

    Макрон пояснил, что вертолеты ВМС Франции «помогли бельгийским военным задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции».

    Глава оборонного ведомства Бельгии Тео Франкен сообщил, что захваченное судно направили в порт Зебрюгге. Операция под кодовым названием «Синий нарушитель» проводилась против так называемого теневого флота при поддержке французских военных.

    На обнародованных кадрах запечатлено приближение к кораблю двух вертолетов. Затем одна из винтокрылых машин зависла над палубой на небольшой высоте, после чего группа захвата высадилась на борт.

    В январе Макрон сообщал о перехвате в Средиземном море танкера под предлогом нарушения санкций. Впоследствии французские власти освободили задержанное судно Grinch после уплаты штрафа. Президент России Владимир Путин назвал захват торговых кораблей в нейтральных водах морским пиратством.

    Ранее помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что любые попытки морской блокады России со стороны Запада абсолютно нелегальны с точки зрения международного права.

    Он пояснял, что понятие «теневой флот», которым часто оперируют представители ЕС, – это юридическая фикция.

    Комментарии (22)
    27 февраля 2026, 11:50 • Новости дня
    Скачко: Зеленский способен на силовую провокацию против Венгрии
    Скачко: Зеленский способен на силовую провокацию против Венгрии
    @ Attila Volgyi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев надеется с помощью провокаций на украино-венгерской границе расшатать ситуацию в Будапеште, ослабив позиции премьера Виктора Орбана перед парламентскими выборами. Но на Банковой не учитывают, что защита суверенитета страны соответствует большинству венгерского электората, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Венгрия развернула войска и средства ПВО на границе с Украиной.

    «У Венгрии действительно есть военная необходимость в стягивании армии и ПВО к границам. В Будапеште прекрасно понимают, что Украина вполне может пойти дальше перекрытия нефтепровода «Дружба» и решиться на боевые провокации против критически важных энергообъектов республики», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Киев руководствуется стремлением понравиться Брюсселю, который был бы не против накалить обстановку в Венгрии накануне парламентских выборов. Зеленский рассчитывает подорвать позиции премьера Виктора Орбана, убедив его сторонников начать поддерживать Киев в якобы «борьбе за безопасность всей Европы», – продолжил собеседник.

    «По замыслу Зеленского, инциденты на украино-венгерской границе убедят электорат Орбана в том, что с Киевом нельзя ссориться, а вложения в украинскую безопасность являются необходимостью для любого члена ЕС. Причем Банковая рассчитывает провести провокации руками якобы вышедших из-под контроля подразделений ВСУ, военизированных формирований националистов или даже групп сбежавших «ухилянтов», – заметил он.

    «Нужно напомнить, что у многих западно-украинских ультраправых течений мадьяры находятся в перечне врагов вместе с традиционной триадой: «москали, жиды и ляхи». Таким образом, то, что делает Венгрия – это упреждающие мероприятия по пресечению потенциальных провокаций Киева», – указал эксперт.

    «Самое интересное, что Зеленский просчитался и тут, поскольку усиление венгерских войск на границе с Украиной соответствует запросу абсолютного большинства местных жителей. Они справедливо трактуют ситуацию, как защиту суверенитета страны. А она актуальна при любой власти», – заметил аналитик.

    Политолог уточнил, что конкурент правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» – Петер Мадьяр с «Партией уважения и свободы» – в публичной риторике также сторонится от поддержки Киева. «Тактика грамотная с политтехнологической точки зрения», – подчеркнул Скачко.

    Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки сообщил об удвоении количества вертолетов у границы с Украиной для защиты 20 критически важных энергообъектов. «Эти вертолеты предназначены для перехвата средств, залетающих на территорию Венгрии и летящих слишком медленно и слишком низко для перехвата силами ПВО, находящимися на дежурстве», – цитирует его РИА «Новости».

    Армия также получила большое количество средств радиоэлектронной борьбы для защиты инфраструктуры. Днем ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отдал приказ об усилении защиты критически важной энергетической инфраструктуры на границе с Украиной. «Солдаты и необходимое оборудование для отражения потенциальных атак будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов», – сказал он после заседания Венгерского совета обороны.

    «Полиция также будет патрулировать с усиленными силами территорию вокруг нескольких электростанций, распределительных центров и пунктов управления», – сказал он. Также Орбан опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) открытое письмо с обвинениями в адрес Зеленского.

    Комментарии (10)
    27 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Новак рассказал, когда иссякнут разведанные запасы нефти России

    Новак сообщил о запасах нефти в России на 62 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что при текущих темпах добычи запасов нефти в России хватит на 62 года, но ежегодная разведка позволяет пополнять ресурсы.

    Новак сообщил, что запасы нефти в России при нынешних объемах добычи рассчитаны на 62 года, передает РИА «Новости». По его словам, это не означает, что через 62 года нефть полностью закончится, поскольку ежегодно за счет геологоразведки и бурения на баланс ставятся новые объемы черного золота.

    Он подчеркнул, что задача государства – поддерживать обеспеченность запасами нефти в диапазоне от 30 до 50 лет, чтобы сохранять стабильный баланс. Новак отметил, что правительство, Министерство природных ресурсов и геологи постоянно ведут поиски и бурение для увеличения запасов.

    Выступая на открытой встрече в образовательном центре «Сириус», Новак представил свежие данные по экспорту нефти и нефтепродуктов из России. Согласно его презентации, экспорт нефти в 2025 году составит 238 млн тонн, что на 1% меньше, чем в 2024 году, когда показатель составлял 240 млн тонн.

    Экспорт нефтепродуктов, согласно данным Минэкономразвития, в 2025 году достигнет 114 млн тонн, что на 7% ниже показателя за 2024 год, который составил 122,5 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роснедр заявил, что запасы нефти в России практически неисчерпаемы. Новак прогнозировал, что Россия сохранит лидерство на нефтяном рынке Азии. Эксперты отмечали, что российские резервы нефти остаются востребованными для развития экономики.

    Комментарии (12)
    27 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Reuters: Киев экспортировал нефть по «Дружбе»
    Reuters: Киев экспортировал нефть по «Дружбе»
    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    До остановки прокачки по магистрали «Дружба» через систему поставлялась не только российская, но и украинская нефть, однако объемы последних были значительно меньше, пишет Reuters.

    Один из источников Reuters заявил, что Киев ежемесячно закачивал около 40 тыс. т собственной нефти в трубопровод, передает РБК. Другие собеседники подтвердили наличие экспорта, однако точные объемы не уточнили. Один из источников добавил, что за несколько месяцев до прекращения прокачки Украина осуществляла поставки нефти в Европу через трубопровод «Одесса – Броды».

    Агентство отмечает, что прекращение поставок по «Дружбе» в Венгрию и Словакию лишило Киев важного источника доходов для покрытия дефицита бюджета. По словам источников, если ситуация останется неизменной, Украине, возможно, придется прекратить добычу нефти.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта. Словакия обвинила Киев в нефтяном шантаже через трубопровод «Дружба».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Киева по «Дружбе» саботажем.

    Комментарии (2)
    27 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    Новак: Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на 1%
    Новак: Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на 1%
    @ Александр Миридонов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экспорт нефти из России в 2025 году составил 238 млн тонн, что примерно на 1% меньше, чем годом ранее, следует из презентации вице-премьера Александра Новака.

    По данным презентации, экспорт нефтепродуктов снизился почти на 7% и достиг 114 млн тонн, передает РИА «Новости». Эти сведения были представлены на открытой встрече в образовательном центре «Сириус».

    В 2024 году экспорт нефти вырос на 2,4% и достиг 240 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов за тот же период составил 122,5 млн тонн, как сообщило Минэкономразвития.

    Новак отдельно подчеркнул, что Россия намерена снизить дисконт на свою нефть до 10 долларов за баррель. «В лучшие времена, я имею в виду уже в санкционном периоде, у нас дисконт на нефть был на уровне примерно около 10 долларов за баррель. И мы будем стремиться, чтобы эта цифра дисконта снижалась примерно до этого уровня. Работаем в этом направлении», – сообщил вице-премьер.

    Ранее Кремль признал падение нефтегазовых доходов России.

    Глава Минфина Антон Силуанов спрогнозировал снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете России.

    Комментарии (11)
    27 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Зеленский отказал Орбану и Фицо в инспекции нефтепровода «Дружба»
    Зеленский отказал Орбану и Фицо в инспекции нефтепровода «Дружба»
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Киев не допустил иностранных дипломатов к инспекции состояния нефтепровода «Дружба».

    Фицо заявил, что украинские власти отказали в инспекции нефтепровода «Дружба». Он отметил, что украинская сторона не позволила словацкому послу в Киеве провести проверку. Также, по его словам, аналогичная возможность не была предоставлена и послу Европейского союза на Украине, передает РИА «Новости».

    Фицо уточнил, что Зеленский такую инспекционную деятельность отверг со ссылкой на отрицательную позицию украинских спецслужб. Кроме того, Фицо подчеркнул, что официальный Киев до сих пор не позволил провести оценку реального состояния трубопровода ни одному из иностранных представителей.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Владимира Зеленского во лжи относительно невозможности транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Премьер Венгрии Виктор Орбан отметил, что заявления Зеленского о поломке нефтепровода не соответствуют действительности.

    Орбан также объявил о создании совместной комиссии с Фицо для оценки состояния нефтепровода «Дружба». Дмитрий Песков назвал действия Киева по «Дружбе» саботажем.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 19:18 • Новости дня
    Фицо раскрыл ложь Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с заявлением, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о повреждении участка трубопровода «Дружба» не соответствуют действительности.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба», передает РИА «Новости».

    На пресс-конференции Фицо заявил: «Он говорит, что ”Броды“ якобы повреждены, это та часть нефтепровода, которая проходит по территории Украины. Это неправда, потому что они нам предлагают альтернативу, чтобы мы брали какую-то другую нефть через Одессу. Она должна была бы прийти до пункта ”Броды“ и оттуда отправилась в Словакию. Как же тогда ”Броды“ могут быть повреждены».

    По информации словацких властей, поставки топлива по «Дружбе» на Украину были остановлены еще в конце января. Маршрут трубопровода проходит из Альметьевска через Брянск и далее разветвляется: одна ветка идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, другая – через Белоруссию в Польшу и Германию.

    Украинская сторона объясняет приостановку поставок повреждением нефтепровода, ссылаясь на «российские атаки». Однако словацкий премьер отмечает, что предложения Киева использовать альтернативные маршруты опровергают заявления о повреждениях.

    В ответ на прекращение прокачки 18 февраля правительство Словакии ввело кризисную ситуацию и выделило из государственных резервов 250 тыс. тонн сырья для завода Slovnaft. Ожидается, что прокачка нефти по «Дружбе» может возобновиться не раньше марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Словакия обвинила Киев в нефтяном шантаже через трубопровод «Дружба». Ранее Украина перенесла сроки возобновления поставок нефти в Словакию. А до этого Роберт Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.


    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 02:25 • Новости дня
    FT узнала, что Минэнерго США приготовило к скачку цен на нефть из-за эскалации

    Tекст: Катерина Туманова

    США не рассматривают возможность высвобождения нефти из стратегического нефтяного запаса, давая понять, что Вашингтон любой скачок цен после его нападения на Иран будет кратковременным и не требующим каких-либо серьезных мер.

    «Вообще не было никаких обсуждений по поводу стратегического нефтяного резерва (SPR)», – сказал представитель Министерства энергетики в интервью Financial Times (FT).

    Ожидается, что цены на нефть подскочат в воскресенье, когда рынки вновь откроются в 18.00 в Нью-Йорке, поскольку трейдеры реагируют на опасения, что война может нарушить поставки нефти с Ближнего Востока.

    Международный эталонный сорт Brent в пятницу торговался на уровне 72,87 доллара за баррель. В стратегическом резерве США хранится около 415 млн баррелей нефти, часть из которых может быть использована для регулирования рынков, как это было в 2022 году, когда конфликт на Украине привел к росту цен.

    Хотя SPR является ценным инструментом, который может помочь успокоить международные рынки в условиях кризиса, он не сможет предотвратить ценовой шок, если Иран перекроет Ормузский пролив – узкий проход, через который поступает 20% мировых поставок нефти.

    Иранские СМИ в субботу сообщили, что пролив был «фактически» закрыт после того, как гвардия страны предупредила некоторые суда о том, что проход через него небезопасен.

    Несмотря на то, что суда продолжали проходить через пролив с тех пор, как сегодня утром начались военные действия, данные с ретрансляторов MarineTraffic свидетельствуют о том, что поток крупных коммерческих судов, совершающих рейсы, сокращается, особенно судов, направляющихся на запад в залив.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    41 комментарий

    В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Дмитриев предрек стоимость нефти в условиях эскалации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 11:57 • Новости дня
    Орбан уличил Зеленского во лжи о нефтепроводе «Дружба»

    Орбан обвинил Зеленского во лжи из-за ситуации с «Дружбой»

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский президент обманывает западные страны, говоря о невозможности прокачки сырья по якобы поврежденному трубопроводу «Дружба».

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая на радиостанции Kossuth, обвинил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба», передает ТАСС.

    Орбан заявил, что Киев установил нефтяную блокаду, отказавшись возобновить поставки нефти из России в Венгрию, и подчеркнул: «президент Зеленский лжет», заявляя, что трубопровод не восстановлен.

    Премьер отметил, что западные европейцы верят Зеленскому, так как «не знают украинцев», и подчеркнул, что Венгрия тройной проверкой перепроверяет заявления со стороны Киева. Он предложил Еврокомиссии отправить на Украину группу экспертов для проверки состояния «Дружбы», однако согласия пока не получил, как и ответа на обращение к Зеленскому о возобновлении поставок нефти в Венгрию и Словакию.

    Орбан также сообщил, что на фоне враждебных шагов Киева Венгрия вынуждена усиливать защиту энергетических объектов, упомянув отправку военных и вертолетов на северо-восток страны, а также введение запрета на полеты беспилотников у границы с Украиной. Он напомнил, что венгерское правительство прекратило поставки дизельного топлива на Украину и заблокировало выделение военного кредита ЕС на 90 млрд евро Киеву, а также будет препятствовать иным решениям Брюсселя в пользу Украины. Аналогичные шаги, по словам Орбана, предприняла Словакия.

    Ранее Орбан назвал блокировку нефтепровода «Дружба» политически мотивированным шагом Киева.

    Глава МИД Петер Сийярто пообещал блокировать новый пакет санкций Евросоюза до возобновления транзита нефти.

    Будапешт удвоил количество вертолетов у границы с Украиной для защиты энергообъектов.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 20:32 • Новости дня
    Вучич отметил отсутствие улучшений в состоянии министра Дачича

    Вучич сообщил об отсутствии улучшений тяжелого состояния вице-премьера Дачича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии выразил беспокойство из-за отсутствия прогресса в лечении госпитализированного вице-премьера Ивицы Дачича, причины болезни пока не определены.

    Состояние заместителя председателя правительства и министра внутренних дел Сербии Ивицы Дачича остается стабильным, однако ожидаемого улучшения пока не произошло. Об этом журналистам сообщил президент страны Александр Вучич, передает ТАСС.

    По словам главы государства, причины тяжелого состояния политика пока не установлены, что вызывает дополнительное беспокойство. «Опасаемся, что есть еще что-то. Причины пока не могут быть полностью установлены. Боюсь, что существует что-то, чего мы пока не видим. Я не врач, это все, что могу вам сказать», – заявил Вучич.

    Президент добавил, что находится в постоянном контакте с министром здравоохранения и лечащим врачом Дачича. Он отметил, что лично посетит политика после возвращения в Белград из Казахстана и постоянно следит за ситуацией. Вучич признался, что серьезно обеспокоен состоянием вице-премьера и надеется на его скорейшее выздоровление.

    Ранее помощник директора Клиники пульмонологии Спасое Попевич сообщил, что состояние Дачича остается тяжелым, но ухудшения не наблюдается. Медицинская команда прилагает все усилия для стабилизации и улучшения состояния вице-премьера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ивица Дачич был госпитализирован с двусторонним воспалением легких и проходит интенсивную терапию. Врачи ведут борьбу за его жизнь.

    Ранее, в августе 2025 года Дачичу отправили по почте конверт с тремя пулями на фоне роста напряженности из-за многомесячных протестов студентов и оппозиции.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 16:49 • Новости дня
    Орбан заявил о намерении прорвать нефтяную блокаду «Дружбы»

    Орбан заявил о намерении Венгрии добиться транзита нефти по «Дружбе»

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддастся шантажу Владимира Зеленского по вопросу восстановления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

    Венгрия не намерена уступать давлению Владимира Зеленского и продолжит требовать возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА «Новости». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

    Орбан также отметил, что рассматривает возможность перекрытия подачи электроэнергии на Украину, если ситуация не изменится. По мнению венгерского премьера, Будапешт не поддастся шантажу со стороны Киева.

    Ранее Виктор Орбан заявил, что слова Владимира Зеленского о поломке нефтепровода «Дружба» не соответствуют действительности.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отказал Орбану и Фицо в проведении инспекции на нефтепроводе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 23:39 • Новости дня
    Орбан снова обвинил Зеленского во лжи о неисправности «Дружбы»

    Орбан вновь заявил, что Зеленский врёт о неисправности нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал заявления Владимира Зеленского о технических проблемах нефтепровода «Дружба» ложью и обвинил Киев в сокрытии правды.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет о неисправности нефтепровода «Дружба», передает РИА «Новости». Орбан подчеркнул, что нет никаких технических причин, препятствующих поставкам нефти в Венгрию по этому трубопроводу.

    «Позвольте прояснить: президент Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Они отвергают проверки и скрывают правду. Венгрия будет защищать свою энергетическую безопасность», – написал Орбан в своем микроблоге.

    Ранее он сделал заявление о лжи Зеленского в эфире радиостанции Kossuth.

    Венгрия 18 февраля прекратила поставки дизеля на Украину, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза на 90 млрд евро до возобновления прокачки нефти из России.

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснил такие шаги ответом на шантаж со стороны киевского режима, который, по его словам, по политическим причинам не возобновляет транзит нефти, стремясь вызвать энергетический кризис и повлиять на предстоящие выборы в Венгрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев не допустил иностранных дипломатов к инспекции состояния нефтепровода «Дружба».

    Он также опроверг утверждения украинского лидера Владимира Зеленского о повреждении участка этого трубопровода.

    Венгрия и Сербия договорились о строительстве нефтепродуктопровода для транспортировки бензиновых и дизельных полуфабрикатов на фоне энергетического давления со стороны Украины.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Фицо обвинил Еврокомиссию в поддержке Украины вместо Венгрии и Словакии

    Фицо обвинил Еврокомиссию в игнорировании интересов Венгрии и Словакии

    Tекст: Вера Басилая

    Игнорирование Брюсселем потребностей Венгрии и Словакии ради поддержки Киева в вопросах энергоснабжения превращается в угрожающую тенденцию для европейского единства, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    По словам Фицо, решение о прекращении импорта энергосырья из России больше всего навредило Словакии и Венгрии, однако Еврокомиссия не учитывала эти последствия, передает РИА «Новости».

    «Все в Европейском союзе знают, что решение прекратить импорт сырья больше всего вредит Словакии и Венгрии. Мы не чувствуем, что Европейская комиссия учитывала бы это в рамках Европейского союза», – отметил глава правительства в эфире телеканала ТА3.

    По мнению Фицо, европейские органы власти фактически ставят национальные интересы Украины выше благополучия собственных государств-членов, что формирует крайне опасную политическую линию.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о соглашении с премьер-министром Словакии Робертом Фицо по созданию совместной комиссии для оценки состояния нефтепровода «Дружба».

    Словакия обвинила Киев в шантаже по вопросам поставок нефти по этому трубопроводу.

    Орбан также заявил о наличии тайного соглашения между Брюсселем, Киевом и венгерской оппозицией.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели
    Тегеран заявил о 560 жертвах США после ударов Ирана
    При атаке дронов ВСУ на Новороссийск пострадал человек и повреждены дома
    КСИР сообщил о переходе ударов по США и Израилю на новый этап
    Пентагон опроверг попадание иранских ракет по авианосцу «Авраам Линкольн»
    Певица Лобода в Дубае спряталась от ракетной атаки на подземной парковке
    Царукян устроил массовую драку после победы на турнире UFC