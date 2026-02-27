  • Новость часаИран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия выигрывает от конфликта США и Ирана
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана
    Иранские СМИ сообщили об уничтожении шести офицеров ЦРУ в ОАЭ
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»
    Опровергнута гибель экс-президента Ирана Ахмадинежада
    27 февраля 2026, 19:48 • Новости дня

    VK установил медиасервисы в каждый пятый новый китайский автомобиль в России

    VK интегрировал VK Видео, VK Музыку и Дзен в 20% новых китайских машин в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Медиасервисы VK уже установлены на каждом пятом новом китайском автомобиле, официально продающемся в России, сообщили в пресс-службе компании.

    В 2025 году приложения VK Видео, VK Музыка и Дзен доступны более чем на 120 тыс. автомобилей таких марок, как Chery, Omoda, Jaecoo, Changan, Exeed, GAC, Voyah и Aito Seres, сообщили в VK. До конца 2026 года медиасервисы VK появятся еще на десяти новых моделях китайских производителей.

    Самыми популярными среди пользователей оказались сервисы VK Видео и VK Музыка. По статистике, в 2025 году VK Видео в среднем смотрели около десяти минут за поездку, что составляет до трети времени большинства поездок. Водители часто включают шоу и детский контент для фонового просмотра, а также используют сервис для развлечения детей на задних сиденьях.

    «Возможности медиаоборудования современных автомобилей все чаще учитывают потребность людей в удобном потреблении контента в пути. Пользователи выбирают форматы для прослушивания в дороге – например, подкасты, интервью и разговорные шоу, доступные в VK Видео», – отметил вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин. Он подчеркнул, что компания фокусируется на развитии сервисов для разных сценариев использования – как во время движения, так и во время остановки.

    VK начала устанавливать свои медиасервисы на мультимедийные системы в новых автомобилях, продаваемых в России, с конца 2024 года.

    1 марта 2026, 12:10 • Новости дня
    Назван самый доступный новый кроссовер на российском рынке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самым доступным в России новым кроссовером, а также единственным, чья цена существенно меньше двух миллионов рублей, является сегодня отечественный «Москвич 3», рассказали в компании «Рольф».

    Самым доступным новым кроссовером на российском рынке сейчас является «Москвич 3», сообщил представитель компании «Рольф» агентству РИА «Новости». По словам экспертов, его цена в базовой комплектации стартует от 1,59 млн рублей, что делает его единственным кроссовером, стоимость которого заметно ниже отметки в два млн рублей.

    На втором месте по доступности находится Haval Jolion с минимальной ценой от 1,99 млн рублей. Далее в списке идут Tenet T4 (от 2,039 млн рублей), Belgee X50 (от 2,079 млн рублей), Changan C35 Plus (от 2,4 млн рублей), Tenet T7 (от 2,5 млн рублей) и гибридная модель Evolute I-Space, которую можно приобрести от 2,56 млн рублей с учетом государственной поддержки.

    Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отметил, что по итогам 2025 года кроссоверы стали самым востребованным сегментом на рынке новых автомобилей в России. «Их доля от общего объема составила чуть более 70%. SUV сильно опережают седаны и хетчбэки за счет высокой посадки, практичности, вместительности и большого количества представленных моделей», – заявил Иванов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заводе «Москвич» запустили производство электрокроссоверов UMO 5. Эксперты «Автостата» отметили рекордную долю SUV на российском авторынке. Завод «Москвич» также начал выпуск кроссоверов М70 и М90.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Лавров: Россия готова укреплять связи с Китаем после ударов США по Ирану

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готова укреплять координацию и взаимодействие с Китаем после недавних ударов США по Ирану, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Россия готова усиливать взаимодействие с Китаем после авиаударов США по Ирану, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает МИД Китая. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва и Пекин занимают общую позицию по данному вопросу.

    «Россия занимает единую позицию с Китаем, готова укреплять координацию и взаимодействие с китайской стороной, посылая четкий сигнал через такие платформы, как ООН и ШОС, призывая к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к процессу дипломатических переговоров», – подчеркнул Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел беседу с главой МИД Катара и подтвердил актуальность российской инициативы по формированию системы коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Лавров также осудил нападение США и Израиля на Иран в разговоре с главой МИД Ирана.

    Комментарии (3)
    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 01:41 • Новости дня
    Пушков назвал цель «евротройки» вступить в войну с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор Алексей Пушков не готов называть третьей мировой войной стремление Британии, Франции и Германии вступить в противоборство с Ираном наравне с США и Израилем, так как у «евротройки» другие цели.

    Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Формируется единая западная военная коалиция. Для европейцев это и способ сблизиться с США, особенно после конфликтов вокруг Гренландии и тарифов. Объединенный Запад против Ирана, как прежде против Ливии, – наиболее вероятный сценарий развития войны», – написал он в Telegram-канале.

    Пушком призывает к трезвости оценок, к тому же нечто подобное уже было. Только с Ираком.

    «Агрессия против Ирака, в которой приняли участие почти все страны НАТО, и агрессия против Ливии, проведенная коллективным Западом через НАТО. В обоих случаях это были региональные войны, а не мировые. Войной в Иране затронуты многие страны региона, но она не имеет тенденции перерастания в мировую войну», – считает сенатор.

    Ранее стало известно, что Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    41 комментарий

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, журналист Юнашев напомнил о предсказании  Жириновского об ударе США по Ирану. Берлин, Париж и Лондон ранее заявили, что их военные не участвовали в ударах по Ирану, и потребовали возобновить переговоры по ядерной программе. Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 01:10 • Новости дня
    Борт МЧС вылетел из Египта с эвакуированными из Израиля россиянами

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет Ил-76 МЧС России по поручению российского президента Владимира Путина отправился в Египет за россиянами, эвакуированными из Израиля на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    «Спецборт вылетел в Москву с дипломатическими работниками и членами их семей, служившими на территории Израиля. Все они ранее прибыли в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска. Сегодня в столицу прибудут 84 человека», – сообщает в мессенджере Max канал МЧС России.

    Напомним, ранее группа граждан России была эвакуирована из Ирана в Азербайджан.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    41 комментарий

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дубае образовались километровые очереди из выезжающих автомобилей. Посольство сообщило, что россияне не пострадали после атаки беспилотников на Бахрейн. Иран ранее атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

    Комментарии (3)
    2 марта 2026, 01:25 • Новости дня
    При атаке дронов ВСУ на Новороссийск пострадал человек и повреждены дома

    Tекст: Катерина Туманова

    При отражении атаки дронов ВСУ на Новороссийск, обломки беспилотника попали в многоэтажный дом и повредили кровлю, позже стало известно о пострадавшем, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

    «В результате атаки киевского режима на Новороссийск, по предварительной информации, повреждения получили четыре жилых дома. На месте по всем адресам работают экстренные службы. В одном из МКД фрагменты беспилотника попали в квартиру. К сожалению, есть пострадавший, которого оперативно доставили в Городскую больницу», – сообщил он.

    Кравченко добавил, что на базе школы №29 будет развернут пункт временного размещения, которым можно воспользоваться при необходимости.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало, что в первую половину дня в воскресенье над страной уничтожили 43 беспилотника ВСУ. Футбольный матч в Новороссийске закрыли для зрителей из-за угрозы атаки дронов.


    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 22:23 • Новости дня
    Москалькова: Часть эвакуированных с Украины захотела получить гражданство России

    Москалькова: Часть эвакуированных с Украины захотела стать гражданами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторые из спасенных российскими военными граждан Украины выразили намерение официально оформить гражданство и остаться в России, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Москалькова рассказала, что в декабре 2025 года российские военные эвакуировали из зоны боевых действий 46 граждан Украины. Из этого числа 17 человек уже вернулись домой, а остальные размещены во временных пунктах на территории России.

    «Эта группа людей, она как бы делится на две категории. Первая, которые изъявили желание остаться в России, приняв гражданство Российской Федерации. Это была их воля, они подали обращение», – уточнила она в беседе с РИА «Новости».

    Оставшиеся граждане Украины хотят вернуться на родину, но намерены сделать это после завершения спецоперации и при условии гарантии собственной безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москалькова передала Украине список политзаключенных, а также назвала недопустимым условие Киева по обмену жителей Курской области. Омбудсмен опровергла использование Россией украинцев как заложников.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 22:48 • Новости дня
    Группа граждан России эвакуирована из Ирана в Азербайджан

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа российских граждан была эвакуирована из Ирана в Азербайджан на фоне авиаударов по стране США и Израиля, сообщили в азербайджанской государственной погранслужбе.

    «Процесс эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов США и Израиля по территории Исламской Республики Иран продолжается через погранично-пропускной пункт «Астара». Чуть ранее была эвакуирована группа из порядка 15 россиян», – сообщили РИА «Новости» в Государственной пограничной службе республики.

    Позже агентство APA передало, что через Астаринский погранично-таможенный пункт обеспечен проход 35 граждан России на территорию Азербайджана.

    Один из эвакуированных, Александр Давыдов, рассказал, что находился в Иране по работе.

    «На иранской стороне ничего не увидели. Перешли границу. Азербайджан нас хорошо приняли: дали горячий чай и сладости. За это благодарны», – сказал он.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    41 комментарий

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дубае образовались километровые очереди из выезжающих автомобилей. Посольство сообщило, что россияне не пострадали после атаки беспилотников на Бахрейн. Очевидцы сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае. Иран ранее атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 23:02 • Новости дня
    В Совфеде выступление Небензи в СБ ООН по Ирану назвали «жестким и четким»

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступление постпреда России при ООН Василия Небензи на экстренном заседании Совета Безопасности по эскалации на Ближнем Востоке было чётким и жёстким, считает глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

    «Ночное выступление на заседании Совета Безопасности ООН Василия Небензи об эскалации на Ближнем Востоке было чётким и жёстким. Была подчёркнута недопустимость нацеленности военных ударов на ликвидацию высшего политического руководства стран», – отметил он в Telegram-канале.

    Карасин назвал необоснованными обвинения в адрес Ирана в стремлении к обретению ядерного оружия, так как Иран готов был договариваться по этому вопросу. Он напомнил, что курирующий тему гендиректор МАГАТЭ никогда не говорил о стремлении республики к разработке собственного ядерного оружия.

    «В выступлении прозвучало требование к США и Израилю немедленно прекратить агрессивные действия и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию на основе международного права. Подчёркнуто, что Москва готова содействовать такой работе», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    41 комментарий

    Напомним, Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представители Ирана и США обменялись колкостями на заседании СБ ООН. Постпред США при ООН попытался обвинить Иран в покушении на Трампа. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании по эскалации на Ближнем Востоке назвал атаку США и Израиля на страну военным преступлением, а попытки оправдать его безосновательными и лишенными правовой базы.

    Комментарии (2)
    2 марта 2026, 02:55 • Новости дня
    Десять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне в Прикамье

    Tекст: Катерина Туманова

    Поздно вечером в воскресенье на одном из перегонов в Прикамье в хвосте грузового состава сошли с рельсов десять вагонов, пострадавших нет, движение на перегоне не останавливалось, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СЖД).

    Там уточнили, что 1 марта в 23.02 мск на перегоне Ферма – Бахаревка двухпутного электрифицированного участка Пермь 2 – Шаля Свердловской железной дороги сошли с рельсов десять вагонов в хвостовой части грузового поезда.

    «Сошедший вагон-зерновоз задел локомотив технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути, что повлекло в свою очередь сход этого локомотива», – пояснили в СЖД.

    Для выяснения обстоятельств инцидента создан оперативный штаб. Возможны задержки пассажирских поездов, предупредили в СЖД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, движение поездов в Кировской области оперативно  восстановили после схода вагонов. В Тамбовской области сошли с рельсов и загорелись грузовые вагоны с бензином. Два пассажирских поезда задержаны из-за схода с рельсов 25 вагонов в Хабаровском крае.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 00:40 • Новости дня
    Сальдо сообщил о гибели активистки МГЕР при атаке ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Террористическая атака ВСУ на Херсонскую область убила активистку «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) Веронику Вельмамедову, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Вероника приехала в Херсонскую область ещё в 2023 году добровольцем в составе «Педагогического десанта». Работала учителем в селе Железный Порт, дети её любили и ценили. Завершив волонтёрскую миссию, осталась жить и трудиться у нас», –написал о ней Сальдо.

    Губернатор отметил неравнодушие Вероники, стремление помогать людям с душой и способность быстро стать «своей среди жителей Херсонщины». Сальдо выразил соболезнования родным и близким девушки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил, что город Херсон останется столицей региона, никакого переноса в другой город не планируется. В Херсонской области двое жителей погибли при подрыве на минах. ВСУ атаковали беспилотниками центр соцобслуживания в Херсонской области.


    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 23:33 • Новости дня
    Силы ПВО за три часа уничтожили более 55 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в канале мессенджера Max о сбитых за три вечерних часа воскресенья 57 дронах ВСУ над пятью регионами страны и акваториями Черного и Азовского морей.

    «В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – отмечено там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 18 БПЛА были ликвидированы над акваторией Черного моря, 15 – над территорией Республики Крым еще девять дронов сбили над акваторией Азовского моря.

    Восемь беспилотников уничтожено над Брянской областью, пять БПЛА – над Курской, по одному дрону сбили над Белгородской областью и территорией Краснодарского края».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за три часа в воскресенье днем  сбили  48 дронов ВСУ.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 22:35 • Новости дня
    Развожаев сообщил о восстановлении электроснабжения в Севастополе после сбоя

    Tекст: Катерина Туманова

    В Севастополе восстанавливают подачу электроэнергии после сбоя, который, по предварительным данным, возник из-за аварии в энергосистеме Крыма, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

    «Специалисты сейчас восстанавливают Крымскую энергосистему, включают объекты генерации и дают дозированно мощность потребителям Севастополя. По состоянию на 22.37 во всех районах уже есть свет», – написал он в Telegram-канале.

    Ранее он сообщил, что в Севастополе сбой в подаче электроэнергии, который мог быть вызван аварийным отключением в сетях Крымской энергосистемы.

    «Отключены потребители районов, которые снабжаются электроэнергией от подстанций №6, 7, 15. Обесточены потребители следующих районов города Севастополя: Балаклава, бухта Казачья, Камышовая бухта, Стрелецкая бухта, Фиолент, центр города», – проинформировал Развожаев.

    Кроме того, губернатор объявил о воздушной тревоге около 22.20, которая была отменена через 20 минут.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Севастополе возбудили дело из-за замерзающих после обстрелов жителей. Средства ПВО сбили три воздушные цели около Севастополя.


    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 21:43 • Новости дня
    Росавиация сняла ограничения в аэропортах Владикавказа и Грозного

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации объявил в Telegram-канале о снятии временных ограничений полетов в аэропортах Владикавказа и Грозного, обе воздушные гавани работают штатно.

    «Аэропорты Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Напомним, Росавиация ранее ввела ограничения в аэропортах Владикавказа и Грозного.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за три часа в воскресенье сбили 48 дронов ВСУ.


    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 03:10 • Новости дня
    В Новороссийске обломки БПЛА повредили семь домов

    Tекст: Катерина Туманова

    После атаки дронов ВСУ в ночь на понедельник выяснилось, что обломки БПЛА повредили в Новороссийске еще два многоквартирных и пять частных домов, сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

    «По предварительной информации, пострадавших нет. В зданиях повреждены окна и крыши. По двум адресам пожарные ликвидируют возникшие в результате падения обломков возгорания», – отметили в Telegram-канале ведомства.

    Глава Новороссийска Андрей Кравченко уточнил, что по двум адресам в результате возникли возгорания, их ликвидируют.

    «Для жителей Восточного внутригородского района развернут еще один пункт временного размещения на базе школы №32, куда направлены жильцы частных домовладений», – написал он.

    Ранее Кравченко сообщал, что при атаке дронов ВСУ на Новороссийск пострадал человек и повреждены дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало, что в первую половину дня в воскресенье над страной уничтожили 43 беспилотника ВСУ. Футбольный матч в Новороссийске закрыли для зрителей из-за угрозы атаки дронов.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ с помощью БПЛА борются с дезертирством

    Tекст: Катерина Туманова

    На Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки войск «Север» с тяжелыми боями продвигаются практически на всех участках фронта, замечая необычные методы ВСУ воодушевлять солдат.

    «Украинским операторам БПЛА, находящимся в районе села Бударки (Волчанская городская община), поступил приказ атаковать сбросами и FPV-дронами любую живую силу и технику, направляющуюся в сторону населенного пункта с Севера. По всей видимости, таким образом командование ВСУ решило бороться с дезертирством», поделились российские бойцы с неофициальным Telegram-каналом группы войск «Северный ветер».

    В Волчанских Хуторах ожесточенные бои идут за развалины каждого жилого дома. На Липцовском направлении штурм-группы с боями продвинулись на 300 м в лесном массиве в направлении села Весёлое.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись до 600 м, выбив в ходе упорных боев солдат ВСУ из двух опорных пунктов в лесном массиве.

    На Сумском направлении штурмовики «Северян» в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на восьми участках и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 600 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской области)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о низком боевом духе в ВСУ. «Северяне» узнали о последствиях гумпомощи партии Порошенко для солдат ВСУ. Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели
    Тегеран заявил о 560 жертвах США после ударов Ирана
    При атаке дронов ВСУ на Новороссийск пострадал человек и повреждены дома
    КСИР сообщил о переходе ударов по США и Израилю на новый этап
    Пентагон опроверг попадание иранских ракет по авианосцу «Авраам Линкольн»
    Певица Лобода в Дубае спряталась от ракетной атаки на подземной парковке
    Царукян устроил массовую драку после победы на турнире UFC