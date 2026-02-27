Роман Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи в России

Tекст: Валерия Городецкая

«Роман Владимира Сорокина «Голубое сало» снят с продажи в связи с рисками появления претензий от правоохранительных органов», – сообщили в издательстве, передает ТАСС.

«Голубое сало» было впервые опубликовано в 1999 году. События романа происходят в альтернативном будущем. В аннотации отмечается, что в книге «низвергнуты все кумиры – они становятся участниками безудержного карнавала, где перемешаны высокое и низкое, фантазия и реальность, прошлое и будущее».

На официальном сайте издательства на странице книги размещено предупреждение о вреде употребления наркотических и психотропных веществ, а также о запрете их незаконного оборота в соответствии с законодательством.

Ранее глава издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков сообщил, что издатели столкнутся с необходимостью проверки и маркировки миллионов книг, изданных после 1990 года, из-за изменений в законе о наркотиках.