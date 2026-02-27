Экс-депутат Госдумы Шилкин получил три года за растрату 23 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший депутат Государственной думы Григорий Шилкин признан виновным в растрате в особо крупном размере. Октябрьский районный суд Архангельска приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Шилкин, родившийся в 1976 году в Архангельске, был депутатом Государственной думы VIII созыва и работал в комитете по энергетике. Также он возглавлял коммерческую организацию, что связано с расследуемым эпизодом растраты. В июле 2024 года Шилкин досрочно сложил свои депутатские полномочия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 сентября 2024 года следователи задержали бывшего депутата Григория Шилкина по подозрению в растрате в особо крупном размере. Бывший парламентарий в тот же день оказался под стражей в Москве.

А 1 октября 2024 года Следственный комитет предъявил Шилкину обвинение в растрате имущества ООО «АСЭП» на сумму более 23 млн рублей при продаже 38 автомобилей.



