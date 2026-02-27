Средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника за четыре часа

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из канала ведомства в мессенджере Max, атака произошла 27 февраля в период с 13.00 до 17.00 мск.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 20 БПЛА – над территорией Белгородской области, 7 БПЛА – над территорией Брянской области, 6 БПЛА – над территорией Курской области», – уточнили в Минобороны.

Ранее в пятницу за пять часов российская ПВО сбила 44 украинских беспилотника самолетного типа над Курской, Белгородской, Брянской областями, Крымом и акваторией Азовского моря.

В ночь на пятницу над Россией нейтрализовали 95 украинских дронов.