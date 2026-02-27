Профессор Чэнь Цюфань назвал профессии, которые первыми исчезнут из-за ИИ

Профессор Чэнь Цюфань: ИИ изменит рынок труда в ближайшие десять лет

Tекст: Елизавета Шишкова

На сайте Национального центра «Россия» вышел новый эпизод подкаста «OD в эфире». Ведущим стал заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, а гостем – профессор социологии Чэнь Цюфань, который поделился своим взглядом на влияние искусственного интеллекта на общество, образование и рынок труда.

Чэнь Цюфань отметил, что ИИ уже трансформирует повседневную жизнь и профессиональную среду, а в ближайшие 5–10 лет может существенно изменить структуру занятости. Он подчеркнул, что важнее всего сегодня обучать людей грамотности в области искусственного интеллекта, но не в плане программирования, а формирования правильного мышления и взаимодействия с технологиями.

«Искусственный интеллект не может научить рассудительности, принятию решений или привить хороший вкус. Это так называемые метанавыки, которые формируются годами практики, ежедневным совершенствованием и повторением», – сказал Чэнь Цюфань. По его словам, развитие этих качеств позволяет человеку интуитивно различать правильные и ошибочные решения, а такие навыки не преподаются в школах.

Профессор подчеркнул, что ИИ уже превратился в повседневный инструмент работы и в перспективе ближайших 5–10 лет способен заметно перекроить рынок труда: значительная часть однотипных офисных специальностей может уйти в прошлое, а профессиональные траектории потребуют пересмотра. Он отметил, что устойчивость в новых условиях будут определять глубокая профессиональная компетенция и развитые личные качества.

В подкасте Максим Орешкин и Чэнь Цюфань также затронули вопросы внедрения искусственного интеллекта в медицине, угрозы концентрации технологий в руках ограниченного круга игроков и важность международного взаимодействия для формирования открытой и многополярной ИИ-среды. Особый акцент был сделан на значении культуры и научной фантастики как способа осмысления грядущих перемен: через нарративы общество учится принимать трансформации и выстраивать доверие между людьми, государствами и технологиями.

Выпуск подкаста записан в рамках Январских Экспертных диалогов – серии мероприятий Открытого диалога, инициированных Национальным центром «Россия» совместно с Центром межотраслевой экспертизы «Третий Рим» при поддержке Администрации президента РФ.