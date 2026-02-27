Вынесен приговор за хищения и растрату бывшим руководителям БФУ

Экс-руководство БФУ осудили за хищение 35,1 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший ректор Балтийского федерального университета Александр Федоров признан виновным в присвоении и растрате 35,1 млн рублей. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщает корреспондент ТАСС.

Бывшего проректора БФУ Елену Мялкину также признали виновной по тому же уголовному делу. Ей назначено три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 300 тыс. рублей. Судья уточнила, что ущерб вузу от действий осужденных составил 35,1 млн рублей.

Накануне гособвинение затребовало для Федорова шесть с половиной лет колонии общего режима и штраф 900 тыс. рублей. При этом, в январе следователи предъявили Федорову и Мялкиной обвинения в присвоении более 40 млн рублей.

А изначально, как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет подозревал фигурантов в хищении 18 млн рублей через схему поощрений сотрудников.



