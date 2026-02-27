Губернатор Ставрополья презентовал в НЦ «Россия» стратегию развития региона

Tекст: Валерия Городецкая

Системный подход к развитию, по его словам, необходим для повышения благосостояния населения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Владимиров подчеркнул, что за последние пять лет валовой региональный продукт увеличился почти вдвое. «Важная тенденция, которую мы не потеряли в 2025 году, – это рост всех основных показателей: валового регионального продукта, инвестиций в основной капитал, налоговых поступлений. Это сегодня залог будущего», – отметил губернатор. По планам, к 2030 году ВРП превысит 2,5 трлн рублей, а объем инвестиций в экономику достигнет 500 млрд рублей.

Развитию региона способствует сохранение традиционных отраслей, таких как сельское хозяйство и курортное дело, и запуск новых – солнечной и ветровой энергетики. В крае строится очередная солнечная электростанция, несмотря на сложности. Особое внимание уделяется креативной экономике: в Пятигорске и Ставрополе уже работают школы креативных индустрий, где дети могут раскрывать таланты в режиссуре, анимации и других современных сферах.

Сельское хозяйство остается фундаментом экономики Ставрополья. В регионе увеличиваются площади суперинтенсивных садов – с десяти до почти 2 тыс. гектаров, развивается производство саженцев и овощей закрытого грунта, строятся новые фермы и перерабатывающие заводы. К 2036 году планируется на 60% увеличить объем промышленного производства, а экспорт продукции должен достичь почти 2 млрд долларов с дальнейшим ростом.

Инфраструктура региона активно обновляется: за последние пять лет построено 340 объектов здравоохранения, отремонтировано 55 школ, продолжается ремонт еще 43 школ и семи детсадов, строятся новые дороги. В крае ежегодно благоустраивают до 300 объектов по местным инициативам и до 50 – по федеральной программе, развивается транспортная сеть, включая аэропорты в Минеральных Водах и Ставрополе.

Пассажиропоток в аэропорту Ставрополя должен превысить 1,5 млн человек, а в Минеральных Водах – 10 млн за счет расширения маршрутов и модернизации терминалов. Регион обслуживает около 17 международных направлений, налаживает связи с Южной Америкой и Беларусью, что создает предпосылки для создания авиационного хаба.

Владимиров также рассказал о стратегических задачах до 2036 года, включая развитие промышленности, поддержку молодежи, кадровую политику, комплексную помощь участникам спецоперации и их семьям.

Дни Ставропольского края проходят на выставке «Книга сказок» в НЦ «Россия» с 23 февраля по 1 марта. Большинство мероприятий бесплатны, на некоторые требуется регистрация на сайте russia.ru. Актуальное расписание размещено в разделе «Афиша».