    27 февраля 2026, 17:36

    Губернатор Ставрополья презентовал в НЦ «Россия» стратегию развития региона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ставропольский край активно развивает основные отрасли экономики, такие как сельское хозяйство, химическая промышленность, туризм, а также внедряет новые направления – зеленую энергетику и креативные индустрии, заявил губернатор региона Владимир Владимиров на презентации стратегии «Регион-2030. Ставропольский край» в Национальном центре «Россия».

    Системный подход к развитию, по его словам, необходим для повышения благосостояния населения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Владимиров подчеркнул, что за последние пять лет валовой региональный продукт увеличился почти вдвое. «Важная тенденция, которую мы не потеряли в 2025 году, – это рост всех основных показателей: валового регионального продукта, инвестиций в основной капитал, налоговых поступлений. Это сегодня залог будущего», – отметил губернатор. По планам, к 2030 году ВРП превысит 2,5 трлн рублей, а объем инвестиций в экономику достигнет 500 млрд рублей.

    Развитию региона способствует сохранение традиционных отраслей, таких как сельское хозяйство и курортное дело, и запуск новых – солнечной и ветровой энергетики. В крае строится очередная солнечная электростанция, несмотря на сложности. Особое внимание уделяется креативной экономике: в Пятигорске и Ставрополе уже работают школы креативных индустрий, где дети могут раскрывать таланты в режиссуре, анимации и других современных сферах.

    Сельское хозяйство остается фундаментом экономики Ставрополья. В регионе увеличиваются площади суперинтенсивных садов – с десяти до почти 2 тыс. гектаров, развивается производство саженцев и овощей закрытого грунта, строятся новые фермы и перерабатывающие заводы. К 2036 году планируется на 60% увеличить объем промышленного производства, а экспорт продукции должен достичь почти 2 млрд долларов с дальнейшим ростом.

    Инфраструктура региона активно обновляется: за последние пять лет построено 340 объектов здравоохранения, отремонтировано 55 школ, продолжается ремонт еще 43 школ и семи детсадов, строятся новые дороги. В крае ежегодно благоустраивают до 300 объектов по местным инициативам и до 50 – по федеральной программе, развивается транспортная сеть, включая аэропорты в Минеральных Водах и Ставрополе.

    Пассажиропоток в аэропорту Ставрополя должен превысить 1,5 млн человек, а в Минеральных Водах – 10 млн за счет расширения маршрутов и модернизации терминалов. Регион обслуживает около 17 международных направлений, налаживает связи с Южной Америкой и Беларусью, что создает предпосылки для создания авиационного хаба.

    Владимиров также рассказал о стратегических задачах до 2036 года, включая развитие промышленности, поддержку молодежи, кадровую политику, комплексную помощь участникам спецоперации и их семьям.

    Дни Ставропольского края проходят на выставке «Книга сказок» в НЦ «Россия» с 23 февраля по 1 марта. Большинство мероприятий бесплатны, на некоторые требуется регистрация на сайте russia.ru. Актуальное расписание размещено в разделе «Афиша».

    2 марта 2026, 01:41
    Пушков назвал цель «евротройки» вступить в войну с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор Алексей Пушков не готов называть третьей мировой войной стремление Британии, Франции и Германии вступить в противоборство с Ираном наравне с США и Израилем, так как у «евротройки» другие цели.

    Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Формируется единая западная военная коалиция. Для европейцев это и способ сблизиться с США, особенно после конфликтов вокруг Гренландии и тарифов. Объединенный Запад против Ирана, как прежде против Ливии, – наиболее вероятный сценарий развития войны», – написал он в Telegram-канале.

    Пушком призывает к трезвости оценок, к тому же нечто подобное уже было. Только с Ираком.

    «Агрессия против Ирака, в которой приняли участие почти все страны НАТО, и агрессия против Ливии, проведенная коллективным Западом через НАТО. В обоих случаях это были региональные войны, а не мировые. Войной в Иране затронуты многие страны региона, но она не имеет тенденции перерастания в мировую войну», – считает сенатор.

    Ранее стало известно, что Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, журналист Юнашев напомнил о предсказании  Жириновского об ударе США по Ирану. Берлин, Париж и Лондон ранее заявили, что их военные не участвовали в ударах по Ирану, и потребовали возобновить переговоры по ядерной программе. Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран.

    2 марта 2026, 01:10
    Борт МЧС вылетел из Египта с эвакуированными из Израиля россиянами

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет Ил-76 МЧС России по поручению российского президента Владимира Путина отправился в Египет за россиянами, эвакуированными из Израиля на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    «Спецборт вылетел в Москву с дипломатическими работниками и членами их семей, служившими на территории Израиля. Все они ранее прибыли в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска. Сегодня в столицу прибудут 84 человека», – сообщает в мессенджере Max канал МЧС России.

    Напомним, ранее группа граждан России была эвакуирована из Ирана в Азербайджан.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дубае образовались километровые очереди из выезжающих автомобилей. Посольство сообщило, что россияне не пострадали после атаки беспилотников на Бахрейн. Иран ранее атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

    1 марта 2026, 13:42
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    2 марта 2026, 01:25
    При атаке дронов ВСУ на Новороссийск пострадал человек и повреждены дома

    Tекст: Катерина Туманова

    При отражении атаки дронов ВСУ на Новороссийск, обломки беспилотника попали в многоэтажный дом и повредили кровлю, позже стало известно о пострадавшем, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

    «В результате атаки киевского режима на Новороссийск, по предварительной информации, повреждения получили четыре жилых дома. На месте по всем адресам работают экстренные службы. В одном из МКД фрагменты беспилотника попали в квартиру. К сожалению, есть пострадавший, которого оперативно доставили в Городскую больницу», – сообщил он.

    Кравченко добавил, что на базе школы №29 будет развернут пункт временного размещения, которым можно воспользоваться при необходимости.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало, что в первую половину дня в воскресенье над страной уничтожили 43 беспилотника ВСУ. Футбольный матч в Новороссийске закрыли для зрителей из-за угрозы атаки дронов.


    1 марта 2026, 22:23
    Москалькова: Часть эвакуированных с Украины захотела получить гражданство России

    Москалькова: Часть эвакуированных с Украины захотела стать гражданами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторые из спасенных российскими военными граждан Украины выразили намерение официально оформить гражданство и остаться в России, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Москалькова рассказала, что в декабре 2025 года российские военные эвакуировали из зоны боевых действий 46 граждан Украины. Из этого числа 17 человек уже вернулись домой, а остальные размещены во временных пунктах на территории России.

    «Эта группа людей, она как бы делится на две категории. Первая, которые изъявили желание остаться в России, приняв гражданство Российской Федерации. Это была их воля, они подали обращение», – уточнила она в беседе с РИА «Новости».

    Оставшиеся граждане Украины хотят вернуться на родину, но намерены сделать это после завершения спецоперации и при условии гарантии собственной безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москалькова передала Украине список политзаключенных, а также назвала недопустимым условие Киева по обмену жителей Курской области. Омбудсмен опровергла использование Россией украинцев как заложников.

    1 марта 2026, 22:48
    Группа граждан России эвакуирована из Ирана в Азербайджан

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа российских граждан была эвакуирована из Ирана в Азербайджан на фоне авиаударов по стране США и Израиля, сообщили в азербайджанской государственной погранслужбе.

    «Процесс эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов США и Израиля по территории Исламской Республики Иран продолжается через погранично-пропускной пункт «Астара». Чуть ранее была эвакуирована группа из порядка 15 россиян», – сообщили РИА «Новости» в Государственной пограничной службе республики.

    Позже агентство APA передало, что через Астаринский погранично-таможенный пункт обеспечен проход 35 граждан России на территорию Азербайджана.

    Один из эвакуированных, Александр Давыдов, рассказал, что находился в Иране по работе.

    «На иранской стороне ничего не увидели. Перешли границу. Азербайджан нас хорошо приняли: дали горячий чай и сладости. За это благодарны», – сказал он.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дубае образовались километровые очереди из выезжающих автомобилей. Посольство сообщило, что россияне не пострадали после атаки беспилотников на Бахрейн. Очевидцы сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае. Иран ранее атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

    1 марта 2026, 23:02
    В Совфеде выступление Небензи в СБ ООН по Ирану назвали «жестким и четким»

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступление постпреда России при ООН Василия Небензи на экстренном заседании Совета Безопасности по эскалации на Ближнем Востоке было чётким и жёстким, считает глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

    «Ночное выступление на заседании Совета Безопасности ООН Василия Небензи об эскалации на Ближнем Востоке было чётким и жёстким. Была подчёркнута недопустимость нацеленности военных ударов на ликвидацию высшего политического руководства стран», – отметил он в Telegram-канале.

    Карасин назвал необоснованными обвинения в адрес Ирана в стремлении к обретению ядерного оружия, так как Иран готов был договариваться по этому вопросу. Он напомнил, что курирующий тему гендиректор МАГАТЭ никогда не говорил о стремлении республики к разработке собственного ядерного оружия.

    «В выступлении прозвучало требование к США и Израилю немедленно прекратить агрессивные действия и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию на основе международного права. Подчёркнуто, что Москва готова содействовать такой работе», – добавил он.

    Напомним, Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представители Ирана и США обменялись колкостями на заседании СБ ООН. Постпред США при ООН попытался обвинить Иран в покушении на Трампа. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании по эскалации на Ближнем Востоке назвал атаку США и Израиля на страну военным преступлением, а попытки оправдать его безосновательными и лишенными правовой базы.

    2 марта 2026, 02:55
    Десять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне в Прикамье

    Tекст: Катерина Туманова

    Поздно вечером в воскресенье на одном из перегонов в Прикамье в хвосте грузового состава сошли с рельсов десять вагонов, пострадавших нет, движение на перегоне не останавливалось, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СЖД).

    Там уточнили, что 1 марта в 23.02 мск на перегоне Ферма – Бахаревка двухпутного электрифицированного участка Пермь 2 – Шаля Свердловской железной дороги сошли с рельсов десять вагонов в хвостовой части грузового поезда.

    «Сошедший вагон-зерновоз задел локомотив технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути, что повлекло в свою очередь сход этого локомотива», – пояснили в СЖД.

    Для выяснения обстоятельств инцидента создан оперативный штаб. Возможны задержки пассажирских поездов, предупредили в СЖД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, движение поездов в Кировской области оперативно  восстановили после схода вагонов. В Тамбовской области сошли с рельсов и загорелись грузовые вагоны с бензином. Два пассажирских поезда задержаны из-за схода с рельсов 25 вагонов в Хабаровском крае.

    2 марта 2026, 00:40
    Сальдо сообщил о гибели активистки МГЕР при атаке ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Террористическая атака ВСУ на Херсонскую область убила активистку «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) Веронику Вельмамедову, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Вероника приехала в Херсонскую область ещё в 2023 году добровольцем в составе «Педагогического десанта». Работала учителем в селе Железный Порт, дети её любили и ценили. Завершив волонтёрскую миссию, осталась жить и трудиться у нас», –написал о ней Сальдо.

    Губернатор отметил неравнодушие Вероники, стремление помогать людям с душой и способность быстро стать «своей среди жителей Херсонщины». Сальдо выразил соболезнования родным и близким девушки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил, что город Херсон останется столицей региона, никакого переноса в другой город не планируется. В Херсонской области двое жителей погибли при подрыве на минах. ВСУ атаковали беспилотниками центр соцобслуживания в Херсонской области.


    1 марта 2026, 23:33
    Силы ПВО за три часа уничтожили более 55 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в канале мессенджера Max о сбитых за три вечерних часа воскресенья 57 дронах ВСУ над пятью регионами страны и акваториями Черного и Азовского морей.

    «В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – отмечено там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 18 БПЛА были ликвидированы над акваторией Черного моря, 15 – над территорией Республики Крым еще девять дронов сбили над акваторией Азовского моря.

    Восемь беспилотников уничтожено над Брянской областью, пять БПЛА – над Курской, по одному дрону сбили над Белгородской областью и территорией Краснодарского края».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за три часа в воскресенье днем  сбили  48 дронов ВСУ.

    1 марта 2026, 22:35
    Развожаев сообщил о восстановлении электроснабжения в Севастополе после сбоя

    Tекст: Катерина Туманова

    В Севастополе восстанавливают подачу электроэнергии после сбоя, который, по предварительным данным, возник из-за аварии в энергосистеме Крыма, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

    «Специалисты сейчас восстанавливают Крымскую энергосистему, включают объекты генерации и дают дозированно мощность потребителям Севастополя. По состоянию на 22.37 во всех районах уже есть свет», – написал он в Telegram-канале.

    Ранее он сообщил, что в Севастополе сбой в подаче электроэнергии, который мог быть вызван аварийным отключением в сетях Крымской энергосистемы.

    «Отключены потребители районов, которые снабжаются электроэнергией от подстанций №6, 7, 15. Обесточены потребители следующих районов города Севастополя: Балаклава, бухта Казачья, Камышовая бухта, Стрелецкая бухта, Фиолент, центр города», – проинформировал Развожаев.

    Кроме того, губернатор объявил о воздушной тревоге около 22.20, которая была отменена через 20 минут.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Севастополе возбудили дело из-за замерзающих после обстрелов жителей. Средства ПВО сбили три воздушные цели около Севастополя.


    1 марта 2026, 21:43
    Росавиация сняла ограничения в аэропортах Владикавказа и Грозного

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации объявил в Telegram-канале о снятии временных ограничений полетов в аэропортах Владикавказа и Грозного, обе воздушные гавани работают штатно.

    «Аэропорты Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Напомним, Росавиация ранее ввела ограничения в аэропортах Владикавказа и Грозного.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за три часа в воскресенье сбили 48 дронов ВСУ.


    2 марта 2026, 03:10
    В Новороссийске обломки БПЛА повредили семь домов

    Tекст: Катерина Туманова

    После атаки дронов ВСУ в ночь на понедельник выяснилось, что обломки БПЛА повредили в Новороссийске еще два многоквартирных и пять частных домов, сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

    «По предварительной информации, пострадавших нет. В зданиях повреждены окна и крыши. По двум адресам пожарные ликвидируют возникшие в результате падения обломков возгорания», – отметили в Telegram-канале ведомства.

    Глава Новороссийска Андрей Кравченко уточнил, что по двум адресам в результате возникли возгорания, их ликвидируют.

    «Для жителей Восточного внутригородского района развернут еще один пункт временного размещения на базе школы №32, куда направлены жильцы частных домовладений», – написал он.

    Ранее Кравченко сообщал, что при атаке дронов ВСУ на Новороссийск пострадал человек и повреждены дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало, что в первую половину дня в воскресенье над страной уничтожили 43 беспилотника ВСУ. Футбольный матч в Новороссийске закрыли для зрителей из-за угрозы атаки дронов.

    2 марта 2026, 06:55
    «Северяне» рассказали, как ВСУ с помощью БПЛА борются с дезертирством

    Tекст: Катерина Туманова

    На Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки войск «Север» с тяжелыми боями продвигаются практически на всех участках фронта, замечая необычные методы ВСУ воодушевлять солдат.

    «Украинским операторам БПЛА, находящимся в районе села Бударки (Волчанская городская община), поступил приказ атаковать сбросами и FPV-дронами любую живую силу и технику, направляющуюся в сторону населенного пункта с Севера. По всей видимости, таким образом командование ВСУ решило бороться с дезертирством», поделились российские бойцы с неофициальным Telegram-каналом группы войск «Северный ветер».

    В Волчанских Хуторах ожесточенные бои идут за развалины каждого жилого дома. На Липцовском направлении штурм-группы с боями продвинулись на 300 м в лесном массиве в направлении села Весёлое.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись до 600 м, выбив в ходе упорных боев солдат ВСУ из двух опорных пунктов в лесном массиве.

    На Сумском направлении штурмовики «Северян» в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на восьми участках и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 600 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской области)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о низком боевом духе в ВСУ. «Северяне» узнали о последствиях гумпомощи партии Порошенко для солдат ВСУ. Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского.

    2 марта 2026, 01:55
    Ученые из Волгограда создали метод ранней диагностики рака полости рта

    Tекст: Катерина Туманова

    Эксперты ВолгГМУ предложили инновационный краситель, позволяющий обнаруживать предраковые состояния и ранние стадии опухолей в полости рта до появления симптомов, сообщила заведующая кафедрой стоматологии Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ВолгГМУ профессор Юлия Македонова.

    «С помощью разработанного авторским коллективом ВолгГМУ адгезивного диагностического красителя стоматологи смогут выявлять развитие предраковых состояний, онкологических заболеваний на ранних этапах без видимых клинических изменений слизистой оболочки рта», – рассказала она ТАСС.

    Македонова отметила, что ранее в мировой практике подобного метода не существовало.

    В рамках проекта также создается специальная насадка-калибратор, которая даст возможность врачам без вмешательства в ткани оценивать динамику заживления и с высокой точностью измерять площадь поражения.

    На базе этой технологии разрабатывается программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта, которое будет анализировать степень поражений, состояние сосудистой системы и формировать рекомендации по рискам.

    Новый отечественный подход позволит комплексно оценивать картину заболеваний слизистой оболочки рта и индивидуально подбирать тактику лечения, учитывая множество параметров, включая планиметрию, размеры воспаления, болевой синдром и стадии поражения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России анонсировали разработку вакцины против рака поджелудочной железы. В ФМБА рассказали о разработке тест-системы саркопении в России. Ученые нашли у кошек генетические изменения, способные помочь в лечении рака.

    2 марта 2026, 04:48
    Подполье узнало об увеличении военных кладбищ ВСУ втрое на востоке Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные кладбища на востоке Украины увеличились в размерах более чем втрое по сравнению с 2023 годом, при этом отмечается острая нехватка мест, сообщили представители пророссийского подполья.

    «Кладбища на востоке Украины, по нашим наблюдениям, демонстрируют стабильный рост – увеличились более чем в три раза по сравнению с 2023 годом. Причем такая тенденция наблюдается именно на военных кладбищах, захоронение на которых считается весьма почетным», – рассказал ТАСС представитель подполья.

    По его словам, расширять места для захоронений не успевают, свободные места заканчиваются быстро. В результате участились случаи, когда за новые участки на военных кладбищах возникает борьба между родственниками погибших.

    В подполье отметили, что ситуация становится все острее на фоне продолжающегося конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей. На кладбище Львова в ноябре оставалось 20 мест для боевиков ВСУ. Об этом сделала материал британская Times. На Украине власти и военные не поделили землю под кладбище для солдат ВСУ.

    В январе вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев объединяет  кладбище.

