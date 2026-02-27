СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Подмосковье

Взрыв газа и пожар в подмосковной Икше привели к госпитализации трех человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа и пожара в жилом доме в поселке Икша, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области. В результате происшествия травмы получили трое человек, среди них двое мужчин и десятилетний ребенок.

В прокуратуре Московской области уточнили, что начата проверка по факту случившегося. Дмитровская городская прокуратура намерена оценить, как соблюдались требования законодательства при эксплуатации внутридомового газового оборудования и насколько своевременно проводились техническое обслуживание и регламентные работы ответственными лицами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате пожара в Балашихе погибли граждане Кубы, а один подросток попал в больницу с отравлением угарным газом.

Ранее в Дмитрове после тушения пожара в жилом доме обнаружили тела двух мужчин, а их смерть расследуют как криминальную. А в декабре в Москве жильцы одного из домов отравились неизвестным газом.