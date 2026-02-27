Дочь сожительницы похитителя девочки в Смоленске рассказала о его странностях

Tекст: Елизавета Шишкова

Похититель девочки из Смоленска Сергей Грищенков в последние месяцы отказался от использования мобильного телефона, а с сожительницей Людмилой общался исключительно через записки, которые оставлял под дверью, передает RT.

Об этом рассказала дочь Людмилы (имя изменено), уточнив, что мужчина отличался странным и абьюзивным поведением, а также контролировал каждый шаг своей партнерши и даже засекал время походов в магазин.

По словам собеседницы, около года назад Людмила и Грищенков расстались, но продолжали поддерживать связь. Девушка отметила, что не знала о том, что мать снова живет с подозреваемым. Она подчеркнула, что у ее матери есть проблемы с алкоголем и долгами, из-за чего общалась с ней редко.

Последний раз дочь переписывалась с матерью два дня назад по смс – тогда Людмила просила о помощи из-за долгов по ЖКХ и не упоминала о ребенке в квартире. Также она выразила опасение, что Грищенков мог угрожать ее матери и держать ее в заложниках. Сейчас она не знает, где находится Людмила, и не может до нее дозвониться уже второй день.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет предъявил обвинения мужчине и его сожительнице по делу о похищении девятилетней школьницы в Смоленске.

Правоохранители поймали женщину, в квартире которой удерживали ребенка.

Девочку нашли живой и доставили в больницу, ее состояние медики признали удовлетворительным.