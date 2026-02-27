В России выпустили первый учебник о беспилотниках для старшеклассников

Tекст: Тимур Шайдуллин

Издательство «Просвещение» совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы выпустило учебник по беспилотным летательным аппаратам для старшеклассников, сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ. Книга предназначена для углубленного изучения физики и информатики в профильных классах 10-11-х классов.

Учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» стал первым изданием по беспилотным технологиям для старшей школы, прошел государственную экспертизу, получил официальный статус учебника и уже включен в федеральный перечень Министерства просвещения России.

Материалы учебника охватывают полный цикл создания беспилотного летательного аппарата, включая конструирование, программирование, обслуживание и испытания авиационных систем. Особое внимание уделяется навыкам ручного пилотирования, программированию полетов с использованием элементов искусственного интеллекта и 3D-моделированию.

Школьники познакомятся с историей и типами дронов, изучат правовые аспекты эксплуатации: регистрацию беспилотников, согласование полетов и взаимодействие с надзорными органами. Учебник также может использоваться во внеурочной деятельности – в кружках, технопарках и IT-кубах, отмечают издатели.

