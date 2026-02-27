Ростовчанин получил семь лет за призывы убивать российских военных

Суд приговорил ростовчанина к семи годам за экстремизм и хранение пороха

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жителя Ростовской области Вадима Давыденко приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме основного срока, ему назначили штраф в размере 50 000 рублей, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

Суд установил, что ранее судимый Давыденко разместил в Telegram публичные призывы к враждебным действиям, включая насильственные, против российских военнослужащих и населения России. По данным УФСБ, призывы были опубликованы на общедоступных каналах мессенджера.

Во время обысков у осужденного обнаружили емкость с порохом. В отношении него возбудили уголовные дела по двум статьям: незаконное хранение взрывчатых веществ и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области местного жителя арестовали за публикацию в Telegram комментария с призывом к убийству российских военных.

Ранее жительницу Донецка задержали по подозрению в шпионаже и публикации в интернете призывов к нанесению ударов по Москве. А до этого жителя Магадана приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы за публичные призывы к повторению теракта, аналогичного трагедии в «Крокус Сити Холле».



