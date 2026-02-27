СК предъявил обвинения паре по делу о похищении девочки в Смоленске

Tекст: Валерия Городецкая

В СК сообщили, что продолжается расследование по части 2 статьи 126 УК РФ – похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, передает РИА «Новости».

В ведомстве рассказали, что оба фигуранта задержаны и с ними были проведены первоначальные следственные действия. По словам представителей СК, роль женщины в совершении преступления устанавливается.

Как уточняет следствие, когда девочку обнаружили в квартире, там находились оба подозреваемых: ранее судимый 43-летний мужчина и его сожительница. Следственные органы уже направили ходатайство в суд о заключении под стражу обоих обвиняемых.

Ранее следователи Следственного управления СК России по региону возбудили уголовное дело по факту исчезновения девятилетней девочки в Смоленске. Позже ребенок был найден в доме на ее улице. Вместе с девочкой находился мужчина 1983 года рождения, его задержали.