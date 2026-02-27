МИД заявил о полном отсутствии препятствий для сотрудничества с Аргентиной

Tекст: Тимур Шайдуллин

Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сообщил РИА «Новости» об отсутствии препятствий для развития отношений между Россией и Аргентиной. Он отметил, что обе страны связывают десятилетия дружбы и взаимопонимания, а исторические корни уходят более чем на век назад.

В беседе с агентством дипломат подчеркнул: «Нас с Аргентиной связывают десятилетия больше, чем вековой дружбы и взаимопонимания. Мы проходили разные этапы в нашей истории. И русская кровь, как известно, течет в жилах, по разным подсчетам, где-то каждого восьмого аргентинца. Поэтому уверен, что наши взаимные интересы всегда присутствуют».

Щетинин уточнил, что речь идет о совместных интересах в продвижении двусторонних связей, сотрудничестве и человеческих контактах. Он заявил, что Россия готова двигаться вперед в отношениях с Аргентиной, если с аргентинской стороны будет проявлен интерес к такому диалогу. По мнению дипломата, в Аргентине достаточно сторонников сотрудничества с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов отметил, что обвинения в адрес «русских шпионов» негативно сказываются на отношениях между Москвой и Буэнос-Айресом.

До этого министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич заявила о причастности Москвы к прослушиванию телефонов в президентском дворце страны. Российские дипломаты направили запрос аргентинским властям с требованием разъяснений по поводу обвинений.



