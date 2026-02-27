Волк: Обвинения предъявили 13 арбитрам ФНЛ за влияние на итоги матчей

Tекст: Валерия Городецкая

Волк заявила, что всем фигурантам дела предъявлены обвинения по части четвертой статьи 184 Уголовного кодекса России – оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«В настоящее время 13 футбольным арбитрам, обслуживавшим матчи ФНЛ, предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 184 УК РФ. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – написала она в своем Telegram-канале.

В июне прошлого года суд Москвы арестовал гендиректора «Торпедо» Валерия Скородумова по обвинению в подкупке арбитра.

Столичные полицейские задержали футбольного арбитра Богдана Головко по подозрению во влиянии на исход матча с участием ФК «Торпедо».

В декабре футбольного судью Егора Егорова задержали по делу, связанному с московским клубом «Торпедо».