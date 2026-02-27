Посольство: Россияне не пострадали при конфликте Афганистана и Пакистана

Россияне не пострадали при столкновениях на границе Афганистана и Пакистана

Tекст: Тимур Шайдуллин

В посольстве России в Исламабаде ТАСС сообщили, что по имеющимся данным на данный момент среди граждан России нет пострадавших в результате вооруженных столкновений на границе Афганистана и Пакистана.

«По информации посольства, пострадавших среди граждан России нет», – заявили в диппредставительстве. Представители посольства подчеркнули, что продолжают следить за развитием ситуации и поддерживают связь с местными властями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Пакистана в ходе ответной операции ликвидировали 274 афганских военных и уничтожили 73 блокпоста, еще 18 взяли под контроль.

Генштаб Афганистана ранее также заявил об уничтожении пакистанских солдат и захвате постов, но не привел точных данных.

Сейчас власти России прорабатывают возможность проведения переговоров между Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



