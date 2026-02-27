  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 32 украинских БПЛА
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Война на Ближнем Востоке подрывает украинскую ПВО
    Армия Израиля заявила об ударе по секретной ядерной базе Ирана
    Продажи новых авто в России показали худший за десять лет результат
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    Иран заявил об уничтожении 10 танкеров в Ормузском проливе
    СМИ сообщили о выборах сына Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана
    На российском СПГ-танкере в Средиземном море возник пожар
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    Испания призвала США уважать международное право
    27 февраля 2026, 15:48 • Новости дня

    Посольство: Россияне не пострадали при конфликте Афганистана и Пакистана

    Россияне не пострадали при столкновениях на границе Афганистана и Пакистана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское посольство в Исламабаде подтвердило, что среди граждан России нет пострадавших после вооруженных столкновений Афганистана и Пакистана на границе двух стран.

    В посольстве России в Исламабаде ТАСС сообщили, что по имеющимся данным на данный момент среди граждан России нет пострадавших в результате вооруженных столкновений на границе Афганистана и Пакистана.

    «По информации посольства, пострадавших среди граждан России нет», – заявили в диппредставительстве. Представители посольства подчеркнули, что продолжают следить за развитием ситуации и поддерживают связь с местными властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Пакистана в ходе ответной операции ликвидировали 274 афганских военных и уничтожили 73 блокпоста, еще 18 взяли под контроль.

    Генштаб Афганистана ранее также заявил об уничтожении пакистанских солдат и захвате постов, но не привел точных данных.

    Сейчас власти России прорабатывают возможность проведения переговоров между Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.


    3 марта 2026, 11:39 • Новости дня
    Публицист Колясников высмеял рассказы туристов из Дубая

    Публицист Колясников высмеял жалобы туристов из Дубая на фоне боевых действий

    Публицист Колясников высмеял рассказы туристов из Дубая
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский публицист Сергей Колясников высмеял жалобы туристов, вернувшихся из Дубая после операции США и Израиля против Ирана.

    Российский публицист Сергей Колясников высмеял в своем Telegram-канале рассказы туристов, вернувшихся из Дубая во время операции США и Израиля против Ирана. В своем сообщении он с иронией отозвался о переживаниях соотечественников, которые жаловались на «страдания» в пятизвездочных отелях.

    Колясников привел в пример слова одной из туристок, которая рассказала о страхе за свою жизнь и том, что в условиях напряженности алкоголь «не лез в горло».

    Общественник язвительно добавил, что за «оборону Дубая» россиян стоило бы наградить орденами. Он подчеркнул, что жители таких городов, как Белгород, Донецк и Новороссийск, могли бы с удивлением наблюдать за этим «цирком».

    Военкор Дмитрий Стешин поддержал мнение Колясникова и заметил, что российские СМИ выставляют туристов едва ли не героями.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    В понедельник первый за трое суток рейс из Абу-Даби прибыл в московский аэропорт Шереметьево.

    С Ближнего Востока вернули 1,5 тыс. российских граждан.

    Туристка из Казани сообщила, что информацию о трансфере до аэропорта они получили за десять минут до выезда.

    Житель Дубая заявил о спокойной обстановке в городе во время обстрелов.


    Комментарии (20)
    2 марта 2026, 10:30 • Новости дня
    Пакистан нанес авиаудар по бывшей военной базе США Баграм
    Пакистан нанес авиаудар по бывшей военной базе США Баграм
    @ DoD/ZUMA/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    По бывшей американской базе Баграм в Афганистане был нанесен ракетно-бомбовый удар пакистанской авиации, который афганская ПВО отразила.

    Власти в Кабуле сообщили о нанесении Пакистаном авиаударов по ключевому военному объекту страны, пишет The New York Times.

    «Сегодня утром около пяти часов несколько истребителей, принадлежащих военному режиму Пакистана, попытались осуществить бомбардировку в воздушном пространстве авиабазы Баграм», – заявил представитель полиции провинции Парван Фазал Рахим Мескиньяр.

    По словам чиновника, афганские силы противовоздушной обороны успешно отразили ракетную атаку, сообщений о пострадавших не поступало. База расположена примерно в 40 километрах к северу от Кабула и обладает взлетно-посадочными полосами длиной более 3,5 тыс. метров.

    Инцидент произошел на фоне обострения отношений между соседями, достигшего наивысшего уровня за последние годы. Исламабад называет удары ответом на поддержку правительством талибов боевиков, атакующих пакистанские силы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы Афганистана нанесли авиаудар по армейскому корпусу в пакистанском городе Кветта. Начальник афганского Генштаба Кари Фасихуддин Фитрат сообщил о серьезных потерях противника и захвате постов в ходе приграничного конфликта.

    Президент США Дональд Трамп ранее озвучил планы по возвращению американского контроля над базой Баграм.

    Комментарии (6)
    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 03:18 • Новости дня
    На российском СПГ-танкере в Средиземном море возник пожар

    Reuters сообщил о пожаре на российском СПГ-танкере в Средиземном море

    Tекст: Денис Тельманов

    В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.

    Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.

    Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.

    Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.

    Комментарии (3)
    2 марта 2026, 08:57 • Новости дня
    Россияне рассказали об обстановке в ОАЭ

    Россияне сообщили о напряженной обстановке в ОАЭ после обстрелов

    Tекст: Вера Басилая

    После массированной атаки Ирана в крупных городах ОАЭ сохраняется тревожная атмосфера, а отмена авиарейсов стала серьезной проблемой, сообщили туристы из России.

    По данным Минобороны ОАЭ, силы ПВО перехватили 137 ракет и более 200 ударных беспилотников, что привело к временной отмене рейсов и закрытию воздушного пространства. Туристы и россияне, проживающие в стране, рассказали, что ночь прошла в тревоге, а курортная жизнь не остановилась полностью: некоторые продолжали отдыхать у бассейна, несмотря на работу военных самолетов и системы ПВО, пишут «Аргументы и факты».

    В Дубае и Рас-эль-Хайме наблюдались разные настроения: одни туристы прятались в коридорах отелей, другие наблюдали за происходящим с балконов. Местные жители призывали сохранять спокойствие, отмечая, что в Сети распространяется много фейковой информации.

    Девушка Элла рассказала: «У нас пока все спокойно, не верьте всему, что вы видите, много фейковых видео и фото в Сети».

    К утру интенсивность обстрелов снизилась, и в Дубае началось постепенное возвращение к обычной жизни: люди отправились на работу, дети играли на площадках. Однако отмена рейсов затронула многих туристов, вынудив их задержаться в отелях и на круизных лайнерах.

    Россиянин Артем, проживающий неподалеку от знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа, отметил, что ночью проехал по всем районам Дубая и нигде не наблюдал паники.

    Особенно заметно последствия конфликта ощущают пассажиры круизных лайнеров – россиянка Наталья заявила, что из-за тревоги на борту лайнера и закрытия неба возвращение домой откладывается минимум до 6 марта.

    Многие постоянные жители Дубая советуют доверять только официальным сообщениям и сохранять спокойствие, признавая, что геополитический конфликт между Ираном и Израилем, в который вовлечены США, только входит в активную фазу.

    Перелеты авиакомпании UTair между Россией и Дубаем временно приостановлены из-за ограничений в воздушном пространстве ОАЭ.

    Спортсмены из России и других стран застряли в ОАЭ из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке.

    Самолет Ил-76 МЧС России по поручению российского президента Владимира Путина отправился в Египет за россиянами, эвакуированными из Израиля.

    Группа российских граждан была эвакуирована из Ирана в Азербайджан на фоне авиаударов по стране США и Израиля.

    Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены рейсов, разместили в отелях. Для них организовали продленный отдых или смену гостиницы.

    Комментарии (3)
    3 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива

    МИД призвал не ездить в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию

    МИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел России призвало граждан не планировать турпоездки в страны Персидского залива до окончания боевых действий на Ближнем Востоке.

    Рекомендацию россиянам не посещать страны Персидского залива до завершения боевых действий в Иране и стабилизации ситуации с авиасообщением опубликовало Министерство иностранных дел РФ. Ведомство уточнило, что боевые действия затронули и государства Персидского залива, в том числе ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.

    МИД особо отметил частичное открытие воздушного пространства указанных стран для выполнения вывозных рейсов, чтобы вернуть российских туристов, оказавшихся с 28 февраля в транзитных хабах. В связи с этим министерство настоятельно попросило российских граждан воздержаться от поездок в эти государства в туристических целях до прекращения активных боевых действий и полной нормализации ситуации в аэропортах и с авиасообщением.

    В сообщении подчеркивается, что при планировании любых поездок в указанные страны следует учитывать сохраняющиеся риски и нестабильную обстановку.

    Ранее Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану. А генконсульство в Дубае рекомендовало россиянам в ОАЭ не совершать необязательных поездок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас организованных российских туристических групп в Иране и Израиле почти нет, туроператоры предлагают только индивидуальные поездки из-за предупреждений о рисках.

    Комментарии (3)
    2 марта 2026, 01:10 • Новости дня
    Борт МЧС вылетел из Египта с эвакуированными из Израиля россиянами

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет Ил-76 МЧС России по поручению российского президента Владимира Путина отправился в Египет за россиянами, эвакуированными из Израиля на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    «Спецборт вылетел в Москву с дипломатическими работниками и членами их семей, служившими на территории Израиля. Все они ранее прибыли в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска. Сегодня в столицу прибудут 84 человека», – сообщает в мессенджере Max канал МЧС России.

    Напомним, ранее группа граждан России была эвакуирована из Ирана в Азербайджан.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    47 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дубае образовались километровые очереди из выезжающих автомобилей. Посольство сообщило, что россияне не пострадали после атаки беспилотников на Бахрейн. Иран ранее атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

    Комментарии (3)
    1 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    ВВС Афганистана ударили по армейскому корпусу Пакистана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Афганистана нанесли удар по расположению армейского корпуса в пакистанском городе Кветта, утверждает в воскресенье Telegram-канал Ariana news со ссылкой на источники в службах безопасности.

    ВВС Афганистана нанесли авиаудар по армейскому корпусу в пакистанском городе Кветта, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Telegram-канала Ariana news. Как сообщили источники в службах безопасности, удар был нанесен около 11 часов утра по местному времени в ответ на ночные атаки Пакистана афганской территории.

    По данным афганских СМИ, пакистанские беспилотники в ночь на субботу нанесли удары по жилым районам в уезде Ганихейль (провинция Нангархар) и уезде Данд-е Патан (провинция Пактия). В результате этих атак погибли три человека, еще трое получили ранения, а четыре дома были полностью разрушены.

    Эскалация конфликта связана с продолжающимися боевыми действиями вдоль линии Дюранда – территории, граница которой не признана Кабулом. Афганистан начал военную операцию против пакистанских сил 26 февраля, отмечая, что действия Пакистана стали причиной нового витка противостояния.

    Пакистан, в свою очередь, также открыл огонь по территории Афганистана и объявил об «открытой войне» с соседом. Новый виток напряженности стал продолжением конфликта, длящегося с октября 2025 года, несмотря на неоднократные заявления сторон о готовности к перемирию. Исламабад обвиняет Кабул в укрывательстве террористов, однако афганские власти эти обвинения отвергают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Афганистана заявили о гибели множества пакистанских военных после инцидентов на границе. Пакистанская армия ранее нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана. В ответ Афганистан атаковал «ядерный объект» и военную базу Пакистана.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    Англичане приютили российских туристов после выселения из отеля в ОАЭ

    Семья англичан приютила российских туристов после выселения из отеля в ОАЭ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москвичка Полина с мужем и ребенком осталась без жилья после выселения из отеля и из-за проблем с ваучером в ОАЭ, но их временно приютила семья англичан.

    Туристка из Москвы Полина поделилась историей с РИА «Новости», как ее семья оказалась в сложной ситуации в Абу-Даби после выселения из отеля. По словам россиянки, путешествие длилось с 23 февраля по 1 марта, но из-за проблем с ваучером их не оставили в отеле на дополнительные дни.

    «1 марта туроператор нам написал, что проживание в отеле у нас продлено, но ваучера не прислал, из-за этого отель не продлил нам проживание. Остаться за свой счет тоже не позволили, потому что свободных номеров не было... Мы переехали к друзьям из Англии, которые здесь работают и живут в съемном жилье. Пока они добродушно нас принимают и терпят. Делим с ними кров и стол», – рассказала Полина.

    Полина отметила, что друзья проявили максимум участия, несмотря на бытовые неудобства. Сейчас семья москвичей ожидает решения туроператора и дальнейшей информации о возвращении домой.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпаниям удалось вернуть в Россию 1,5 тыс. российских граждан с Ближнего Востока.

    Ранее замминистра транспорта Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить детальный план вывозных рейсов до 7 марта и меры поддержки пассажиров.

    Напомним, что тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и трудностями при возвращении домой. Основной причиной ситуации стали ограничения, возникшие из-за закрытия воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 16:34 • Новости дня
    Россияне рассказали об обстановке на пляжах Дубая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Несмотря на произошедшие взрывы поблизости, туристы продолжили отдых на популярных пляжах эмирата, сохраняя привычный ритм досуга, сообщают россияне, отдыхающие в Дубае.

    Турист из Новосибирска Игорь рассказал РИА «Новости» , что 3 марта пляж Dubai Marina был полностью заполнен отдыхающими, и атмосфера там не отличалась от привычной. «Обстановка на пляже Dubai Marina 3 марта: полный пляж людей. Все как в обычные дни», – заявил он агентству.

    По словам туриста, ночью предыдущего дня в районе пляжа были слышны два взрыва. Также собеседник отметил, что звуки предполагаемых разрывов в этом районе слышны довольно регулярно, однако это не отпугивает людей от посещения пляжа.

    Ранее во вторник в Казань прибыл второй после приостановки полетов вывозной рейс туристов из Дубая. Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран расширяет зону конфликта на Ближнем Востоке, нанося удары по целям в Персидском заливе и за его пределами. За последние дни были атакованы пятизвездочный отель в Дубае и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.

    До этого Иран нанес удары по ключевым секторам Дубая, включая аэропорты, отели и порты, что подорвало репутацию города как безопасного убежища для международного бизнеса и экспатов.


    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 11:14 • Новости дня
    Задержанный в Афганистане россиянин Демченко вышел на свободу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Гражданин России Павел Демченко, которого афганские спецслужбы подозревали в шпионаже, отпущен из-под стражи и сейчас находится на свободе, сообщило российское посольство в Кабуле.

    Демченко находится на свободе, указали в дипмиссии ТАСС.

    Ранее в прессе появились сообщения о задержании мужчины в провинции Нангархар по подозрению в шпионаже. После ареста его доставили в афганскую столицу.

    Летом 2025 года в Афганистане задержали российского этнографа Святослава Каверина по подозрению в контрабанде. Спустя полтора месяца ученый вылетел в Москву. Мария Захарова назвала освобождение гражданина результатом обращения российской стороны.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 15:36 • Новости дня
    Второй вывозной рейс из Дубая прибыл в Казань

    В Казань прибыл второй после приостановки полетов вывозной рейс из Дубая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во вторник днем в Казань прилетел второй после приостановки полетов рейс из Дубая, рейс выполнила авиакомпания Flydubai.

    Второй после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Казань во вторник днем, сообщает корреспондент РИА «Новости».

    Напомним, что воздушное авиасообщение было временно прекращено на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и возобновлено только недавно.

    Согласно информации онлайн-табло аэропорта Дубая, рейс FZ8281 авиакомпании Flydubai вылетел из Эмиратов в 9.55 по местному времени (8.55 мск). В Казани самолет приземлился в 15.08 по московскому времени.

    Первый рейс после возобновления авиасообщения по маршруту Дубай – Казань Flydubai прилетел в город ранее во вторник, в 4.12 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туристка Равиля Иванова, вернувшаяся из ОАЭ в Казань рейсом Flydubai, рассказала, что о трансфере до аэропорта они узнали за десять минут до выезда.

    Также сообщалось, что злоумышленники предлагают российским туристам несуществующие поездки в соседнее государство, пользуясь их стремлением покинуть Эмираты по земле.

    Ранее стало известно, что стоимость вылета из Дубая в Россию достигла 360 тыс. рублей на семью.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    Спецборт МЧС вылетел в Азербайджан за россиянами из Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет МЧС отправился из аэропорта Жуковский за россиянами, которые пересекли границу Ирана и Азербайджана по земле, сообщили в ведомстве.

    Спецборт МЧС вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для вывоза российских граждан, покинувших территорию Ирана через наземные пункты пропуска.

    В пресс-службе МЧС уточнили ТАСС, что самолет направился в Азербайджан, где на его борт поднимутся граждане России, выехавшие из Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Азербайджан эвакуировал 131 гражданина России из Ирана после ударов Израиля и США.

    Ранее через азербайджанскую границу из Ирана вывезли 39 россиян. А всего для выезда из Ирана в Азербайджан зарегистрировались более 500 граждан России.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 19:23 • Новости дня
    Посольство сообщило о переходе 31 россиянина через армяно-иранскую границу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Через контрольно-пропускной пункт «Нурдуз – Агарак» на армяно-иранской границе в штатном режиме прошел 31 гражданин России, сообщило посольство России в Армении.

    В посольстве России в Армении сообщили, что 31 гражданин России прибыл в Армению из Ирана через контрольно-пропускной пункт «Нурдуз – Агарак», передает ТАСС. Представитель дипмиссии отметил, что переход осуществляется в штатном режиме и никаких проблем не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет МЧС отправился из аэропорта Жуковский, чтобы забрать россиян, пересекших границу Ирана и Азербайджана по земле.

    Более 500 россиян подали заявки на выезд из Ирана в Азербайджан.

    Борт МЧС ранее вылетел из Египта с эвакуированными из Израиля россиянами.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 12:03 • Новости дня
    Суд Варшавы продлил арест археолога Бутягина до июня

    Суд Варшавы продлил содержание под стражей археолога Бутягина до 1 июня

    Tекст: Вера Басилая

    Российский археолог Александр Бутягин, задержанный в Польше по запросу Украины, останется под арестом до 1 июня по решению суда, сообщил его адвокат Лукаш Нагурский.

    Окружной суд Варшавы продлил срок ареста российского археолога Александра Бутягина до 1 июня, передает РИА «Новости».

    Решение суда стало очередным продлением меры пресечения, ранее арест был продлен до 4 марта.

    Как сообщил адвокат Адам Доманьский, «наш клиент, несмотря на содержание под арестом, находится в нормальном психофизическом состоянии». Защитники посещают его примерно раз в неделю, поддерживая регулярный контакт.

    В ближайшее время суд должен назначить дату рассмотрения запроса Украины об экстрадиции Бутягина. По словам адвоката, заседание по этому вопросу должно проходить с обязательным личным участием Бутягина, и его готовят к процессу. Первое и пока единственное заседание по делу об экстрадиции прошло 17 января, когда защита подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского, однако оно было отклонено без назначения новой даты слушания. Само дело рассматривалось без участия адвоката.

    Бутягин – известный российский ученый, заведующий сектором отдела античного мира и секретарь археологической комиссии Эрмитажа, автор множества научных публикаций, в том числе по истории античного города Мирмекий.

    Защита археолога Бутягина назвала минимальными его шансы выйти из СИЗО в Варшаве.

    Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил о высокой угрозе экстрадиции Бутягина на Украину.

    Напомним, польские спецслужбы задержали Бутягина по запросу Украины 4 декабря.

    Украинские правоохранители обвиняют его в незаконных раскопках на территории Крыма.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 19:38 • Новости дня
    Самолет МЧС России прибыл в Азербайджан для эвакуации россиян из Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Самолет Ил-76 МЧС России приземлился в Ленкорани для эвакуации граждан России, которые пересекли границу Азербайджана после выезда с территории Ирана.

    Ил-76 МЧС России совершил посадку в Ленкорани, передает ТАСС. Самолет предназначен для эвакуации российских граждан, которые ранее покинули территорию Ирана и прибыли в Азербайджан через соответствующий пункт пропуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет МЧС отправился из аэропорта Жуковский за россиянами, которые пересекли границу Ирана и Азербайджана по земле. Более 500 россиян подали заявки на выезд из Ирана в Азербайджан. Борт МЧС ранее вылетел из Египта с эвакуированными из Израиля россиянами.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива
    При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадали пять человек
    Трамп заявил о полном разрыве торговли с Испанией
    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам
    МОК отказался вводить санкции против США и Израиля
    От Солнца оторвался гигантский протуберанец в 1 млн км
    Хабенский отказался комментировать слухи о назначении ректором Школы-студии МХАТ