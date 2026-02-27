Названо число уничтоженных армией Пакистана афганских военных

В результате ответных действий пакистанской армии были ликвидированы 274 афганских военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы пресс-службы вооружённых сил Пакистана Ахмеда Чаудхри. По его словам, более 400 афганских военных получили ранения.
Чаудхри подчеркнул: «В ходе операции наши силы уничтожили 73 вражеских блокпоста, еще 18 были взяты под наш контроль». Также представитель армии Пакистана добавил, что были поражены более 115 единиц техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерию.
Ранее генштаб Афганистана также отчитался об уничтожении пакистанских солдат и захвате постов, однако точных данных не озвучил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Афганистана начали масштабную операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. Власти России прорабатывают возможность проведения переговоров между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.