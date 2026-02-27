В Госдуме рассказали об итогах заседания Высшего госсовета Союзного государства

Tекст: Валерия Городецкая

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров сообщил в своем Telegram-канале, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании подчеркнул важность углубления союзнических связей с Россией в условиях внешней напряженности и подтвердил, что Белоруссия приступила к практической реализации Договора о гарантиях безопасности.

Он сообщил о постановке на боевое дежурство в стране ракетного комплекса «Орешник». Лукашенко также акцентировал внимание на необходимости создания межгосударственных структур и отметил технологический суверенитет, приоритет союзного продукта и защиту общего рынка.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении заявил, что на всей территории Союзного государства созданы благоприятные условия для проведения единой макроэкономической политики. Путин отметил, что за 30 лет товарооборот между странами вырос почти на 3%, достигнув 52 млрд долларов, и подчеркнул унификацию бизнес-условий, развитие транспортной инфраструктуры и запуск новых железнодорожных маршрутов между Россией и Белоруссией.

Первый зампред комитета по обороне Андрей Красов в своем Telegram-канале отметил роль Союзного государства как фактора стабильности и подчеркнул значимость партнерства в сфере обороны и безопасности. Красов напомнил о дежурстве комплекса «Орешник» в Белоруссии с декабря и о готовности к реагированию на внешние угрозы, в том числе ядерные провокации и терроризм.

Глава комиссии по регламенту Виктор Пинский назвал президентов России и Белоруссии примером лидеров, выстроивших уникальные отношения между странами, а опыт союзного строительства – интересным для таких государств, как Иран и Китай. По его словам, интеграция в рамках Союзного государства строится на балансе законодательных подходов и уважении к традициям.

Член комитета по культуре Ольга Германова обратила внимание на восьмикратный рост товарооборота между странами с 1996 года и успешное продвижение программ импортозамещения. Особо она выделила запуск единого торгового знака «Товар Союзного государства» и создание комитета по стандартизации и качеству, а также отметила подписание семи новых документов, среди которых постановления о новых структурах и премиях, а также декрет по развитию трансграничного сообщения.