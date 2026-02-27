Мишустин пообещал улучшать благосостояние граждан Союзного государства

Суд передал государству активы экс-главы Плеса на 1 млрд рублей

Решение о конфискации недвижимости и доходов экс-главы Плеса вступило в силу

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ивановский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Приволжского районного суда по иску прокурора региона к бывшему главе Плесского городского поселения Алексею Шевцову (признан иностранным агентом) и связанным с ним лицам, сообщает Генпрокуратура.

Суд признал требования прокуратуры обоснованными и постановил обратить в доход государства объекты недвижимости, денежные средства и доли в коммерческих организациях, принадлежавшие Шевцову и его окружению на общую сумму более 1 млрд рублей.

Установлено, что в течение десяти лет до 2015 года Шевцов, занимая должности депутата и главы поселения, покровительствовал подконтрольным компаниям в сфере недвижимости, гостиниц и общепита. К ведению бизнеса были привлечены родственники и доверенные лица, а для управления активами создана сеть взаимосвязанных фирм.

За это время было оформлено право собственности более чем на 145 объектов недвижимости в Плесе, часть из которых ранее находилась в государственной и муниципальной собственности. В последние два года суды неоднократно признавали незаконными сделки по передаче земельных участков Шевцову.

В результате решения суда в собственность государства перешли объекты недвижимости, доли в компаниях, а также взысканы незаконно полученные доходы. Судебный акт уже вступил в силу, отмечает Генпрокуратура.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Приволжский городской суд Ивановской области постановил изъять имущество бывшего председателя совета города Плес Алексея Шевцова (иноагент) и его родственников на сумму свыше 1 млрд рублей. Прокуратура заявила, что Шевцов оформил большую часть городского имущества на своих близких.

В 2024 году Генпрокуратура уже изъяла у Шевцова земельный участок площадью 2,3 га и признала незаконными постройки под брендом «избинг-отеля». В целом с 2024 по 2025 год по искам прокуратуры у Шевцова и аффилированных лиц изъяли свыше 26 га земли. Причем одна из крупнейших площадей предоставлялась компании Шевцова в аренду по минимальной ставке.