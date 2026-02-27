  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 172 украинских БПЛА
    27 февраля 2026, 14:54 • Новости дня

    Новак: Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на 1%

    Новак: Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на 1%
    @ Александр Миридонов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экспорт нефти из России в 2025 году составил 238 млн тонн, что примерно на 1% меньше, чем годом ранее, следует из презентации вице-премьера Александра Новака.

    По данным презентации, экспорт нефтепродуктов снизился почти на 7% и достиг 114 млн тонн, передает РИА «Новости». Эти сведения были представлены на открытой встрече в образовательном центре «Сириус».

    В 2024 году экспорт нефти вырос на 2,4% и достиг 240 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов за тот же период составил 122,5 млн тонн, как сообщило Минэкономразвития.

    Новак отдельно подчеркнул, что Россия намерена снизить дисконт на свою нефть до 10 долларов за баррель. «В лучшие времена, я имею в виду уже в санкционном периоде, у нас дисконт на нефть был на уровне примерно около 10 долларов за баррель. И мы будем стремиться, чтобы эта цифра дисконта снижалась примерно до этого уровня. Работаем в этом направлении», – сообщил вице-премьер.

    Ранее Кремль признал падение нефтегазовых доходов России.

    Глава Минфина Антон Силуанов спрогнозировал снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете России.

    1 марта 2026, 18:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»

    Эксперт Юшков: США и ЕС захватами танкеров повышают стоимость перевозки российской нефти

    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США и страны ЕС периодически захватывают танкеры с нефтью для удержания высокой стоимости перевозки энергоносителей. Их цель в том, чтобы Россия много экспортировала, но мало зарабатывала, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее Бельгия захватила в Северном море судно Ethera.

    «У стран Запада не хватит ресурсов захватить весомую часть судов с углеводородами из России. Но им и не обязательно это делать. Достаточно периодически совершать подобные акции, чтобы повышать стоимость перевозки и посреднических услуг. Судовладельцы и страховые компании воспринимают такую тенденцию как дополнительный риск», – объяснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Для Москвы негативом является захват танкеров с углеводородами любой страны происхождения. Если Запад хотел бы вообще остановить поставки, он бы ввел запрет на покупку российской нефти. Но этого мы не видим ни со стороны США, ни Британии, ни ЕС. Смысл именно в удержании высокой стоимости перевозки энергоносителей – чтобы Россия много экспортировала, но мало зарабатывала», – резюмировал он.

    Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсетях сообщил, что бельгийские вооруженные силы при поддержке французских военных захватили в Северном море нефтяной танкер, причисленный Брюсселем как так называемому «теневому флоту».

    По его словам, в ходе операции «Синий нарушитель» бельгийские военные высадились на борт судна с французских вертолетов, а затем сопроводили его в порт Зебрюгге города Брюгге. На судно был наложен арест.

    Начальник генштаба Бельгии Фредерик Вансина пояснил, что Брюссель следил за танкером «уже некоторое время». Он упомянул несколько типичных признаков «серых» операций: частые рейсы между Россией и Южной Америкой, регулярное отключение систем идентификации, смена флага. Премьер Бельгии Барт де Вевер поздравил военных «с профессионально и решительно проведенной операцией».

    По данным бельгийского портала RTBF, речь идет о танкере Ethera, шедшего под гвинейским флагом. Федеральная прокуратура объявила о начале расследования по факту нарушений бельгийского морского кодекса на фоне подозрений в обходе европейских санкций.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, обнародовал видеозапись операции. По его словам, что вертолеты французских ВМС «помогли бельгийским военным задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции».

    В прошлом месяце Макрон сообщал о перехвате в Средиземном море танкера под предлогом нарушения санкций. Впоследствии французские власти освободили задержанное судно Grinch после уплаты штрафа. Президент России Владимир Путин назвал захват торговых кораблей в нейтральных водах морским пиратством.

    Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что любые попытки морской блокады России со стороны Запада абсолютно нелегальны с точки зрения международного права. Он пояснял, что понятие «теневой флот», которым часто оперируют представители ЕС – это юридическая фикция.

    1 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Макрон показал видео захвата якобы связанного с Россией танкера
    Макрон показал видео захвата якобы связанного с Россией танкера
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал видеозапись операции военных по задержанию в Северном море судна, приписываемого так называемому российскому теневому флоту.

    Видеозапись совместной операции европейских стран появилась в социальных сетях главы французского государства, передает РИА «Новости».

    Макрон пояснил, что вертолеты ВМС Франции «помогли бельгийским военным задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции».

    Глава оборонного ведомства Бельгии Тео Франкен сообщил, что захваченное судно направили в порт Зебрюгге. Операция под кодовым названием «Синий нарушитель» проводилась против так называемого теневого флота при поддержке французских военных.

    На обнародованных кадрах запечатлено приближение к кораблю двух вертолетов. Затем одна из винтокрылых машин зависла над палубой на небольшой высоте, после чего группа захвата высадилась на борт.

    В январе Макрон сообщал о перехвате в Средиземном море танкера под предлогом нарушения санкций. Впоследствии французские власти освободили задержанное судно Grinch после уплаты штрафа. Президент России Владимир Путин назвал захват торговых кораблей в нейтральных водах морским пиратством.

    Ранее помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что любые попытки морской блокады России со стороны Запада абсолютно нелегальны с точки зрения международного права.

    Он пояснял, что понятие «теневой флот», которым часто оперируют представители ЕС, – это юридическая фикция.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    2 марта 2026, 01:41 • Новости дня
    Пушков назвал цель «евротройки» вступить в войну с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор Алексей Пушков не готов называть третьей мировой войной стремление Британии, Франции и Германии вступить в противоборство с Ираном наравне с США и Израилем, так как у «евротройки» другие цели.

    Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Формируется единая западная военная коалиция. Для европейцев это и способ сблизиться с США, особенно после конфликтов вокруг Гренландии и тарифов. Объединенный Запад против Ирана, как прежде против Ливии, – наиболее вероятный сценарий развития войны», – написал он в Telegram-канале.

    Пушком призывает к трезвости оценок, к тому же нечто подобное уже было. Только с Ираком.

    «Агрессия против Ирака, в которой приняли участие почти все страны НАТО, и агрессия против Ливии, проведенная коллективным Западом через НАТО. В обоих случаях это были региональные войны, а не мировые. Войной в Иране затронуты многие страны региона, но она не имеет тенденции перерастания в мировую войну», – считает сенатор.

    Ранее стало известно, что Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, журналист Юнашев напомнил о предсказании  Жириновского об ударе США по Ирану. Берлин, Париж и Лондон ранее заявили, что их военные не участвовали в ударах по Ирану, и потребовали возобновить переговоры по ядерной программе. Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран.

    2 марта 2026, 01:10 • Новости дня
    Борт МЧС вылетел из Египта с эвакуированными из Израиля россиянами

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет Ил-76 МЧС России по поручению российского президента Владимира Путина отправился в Египет за россиянами, эвакуированными из Израиля на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    «Спецборт вылетел в Москву с дипломатическими работниками и членами их семей, служившими на территории Израиля. Все они ранее прибыли в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска. Сегодня в столицу прибудут 84 человека», – сообщает в мессенджере Max канал МЧС России.

    Напомним, ранее группа граждан России была эвакуирована из Ирана в Азербайджан.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дубае образовались километровые очереди из выезжающих автомобилей. Посольство сообщило, что россияне не пострадали после атаки беспилотников на Бахрейн. Иран ранее атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

    2 марта 2026, 01:25 • Новости дня
    При атаке дронов ВСУ на Новороссийск пострадал человек и повреждены дома

    Tекст: Катерина Туманова

    При отражении атаки дронов ВСУ на Новороссийск, обломки беспилотника попали в многоэтажный дом и повредили кровлю, позже стало известно о пострадавшем, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

    «В результате атаки киевского режима на Новороссийск, по предварительной информации, повреждения получили четыре жилых дома. На месте по всем адресам работают экстренные службы. В одном из МКД фрагменты беспилотника попали в квартиру. К сожалению, есть пострадавший, которого оперативно доставили в Городскую больницу», – сообщил он.

    Кравченко добавил, что на базе школы №29 будет развернут пункт временного размещения, которым можно воспользоваться при необходимости.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало, что в первую половину дня в воскресенье над страной уничтожили 43 беспилотника ВСУ. Футбольный матч в Новороссийске закрыли для зрителей из-за угрозы атаки дронов.


    1 марта 2026, 22:23 • Новости дня
    Москалькова: Часть эвакуированных с Украины захотела получить гражданство России

    Москалькова: Часть эвакуированных с Украины захотела стать гражданами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторые из спасенных российскими военными граждан Украины выразили намерение официально оформить гражданство и остаться в России, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Москалькова рассказала, что в декабре 2025 года российские военные эвакуировали из зоны боевых действий 46 граждан Украины. Из этого числа 17 человек уже вернулись домой, а остальные размещены во временных пунктах на территории России.

    «Эта группа людей, она как бы делится на две категории. Первая, которые изъявили желание остаться в России, приняв гражданство Российской Федерации. Это была их воля, они подали обращение», – уточнила она в беседе с РИА «Новости».

    Оставшиеся граждане Украины хотят вернуться на родину, но намерены сделать это после завершения спецоперации и при условии гарантии собственной безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москалькова передала Украине список политзаключенных, а также назвала недопустимым условие Киева по обмену жителей Курской области. Омбудсмен опровергла использование Россией украинцев как заложников.

    1 марта 2026, 22:48 • Новости дня
    Группа граждан России эвакуирована из Ирана в Азербайджан

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа российских граждан была эвакуирована из Ирана в Азербайджан на фоне авиаударов по стране США и Израиля, сообщили в азербайджанской государственной погранслужбе.

    «Процесс эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов США и Израиля по территории Исламской Республики Иран продолжается через погранично-пропускной пункт «Астара». Чуть ранее была эвакуирована группа из порядка 15 россиян», – сообщили РИА «Новости» в Государственной пограничной службе республики.

    Позже агентство APA передало, что через Астаринский погранично-таможенный пункт обеспечен проход 35 граждан России на территорию Азербайджана.

    Один из эвакуированных, Александр Давыдов, рассказал, что находился в Иране по работе.

    «На иранской стороне ничего не увидели. Перешли границу. Азербайджан нас хорошо приняли: дали горячий чай и сладости. За это благодарны», – сказал он.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дубае образовались километровые очереди из выезжающих автомобилей. Посольство сообщило, что россияне не пострадали после атаки беспилотников на Бахрейн. Очевидцы сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае. Иран ранее атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

    1 марта 2026, 23:02 • Новости дня
    В Совфеде выступление Небензи в СБ ООН по Ирану назвали «жестким и четким»

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступление постпреда России при ООН Василия Небензи на экстренном заседании Совета Безопасности по эскалации на Ближнем Востоке было чётким и жёстким, считает глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

    «Ночное выступление на заседании Совета Безопасности ООН Василия Небензи об эскалации на Ближнем Востоке было чётким и жёстким. Была подчёркнута недопустимость нацеленности военных ударов на ликвидацию высшего политического руководства стран», – отметил он в Telegram-канале.

    Карасин назвал необоснованными обвинения в адрес Ирана в стремлении к обретению ядерного оружия, так как Иран готов был договариваться по этому вопросу. Он напомнил, что курирующий тему гендиректор МАГАТЭ никогда не говорил о стремлении республики к разработке собственного ядерного оружия.

    «В выступлении прозвучало требование к США и Израилю немедленно прекратить агрессивные действия и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию на основе международного права. Подчёркнуто, что Москва готова содействовать такой работе», – добавил он.

    Напомним, Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представители Ирана и США обменялись колкостями на заседании СБ ООН. Постпред США при ООН попытался обвинить Иран в покушении на Трампа. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании по эскалации на Ближнем Востоке назвал атаку США и Израиля на страну военным преступлением, а попытки оправдать его безосновательными и лишенными правовой базы.

    1 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    В МЭА заявили об обеспеченности мировых рынков нефтью и газом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глобальные энергетические биржи не испытывают недостатка в углеводородном сырье, несмотря на серьезную эскалацию напряженности в ближневосточном регионе, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

    МЭА отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке с Ираном, на сегодняшний день торговые площадки хорошо обеспечены ресурсами, сказал Бироль, передает РИА «Новости».

    Бироль добавил, что поддерживает постоянный контакт с правительствами стран – членов организации и министрами крупнейших государств-производителей для оценки обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам.

    В воскресенье гостелевидение Ирана объявило о мученической смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи.

    2 марта 2026, 02:55 • Новости дня
    Десять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне в Прикамье

    Tекст: Катерина Туманова

    Поздно вечером в воскресенье на одном из перегонов в Прикамье в хвосте грузового состава сошли с рельсов десять вагонов, пострадавших нет, движение на перегоне не останавливалось, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СЖД).

    Там уточнили, что 1 марта в 23.02 мск на перегоне Ферма – Бахаревка двухпутного электрифицированного участка Пермь 2 – Шаля Свердловской железной дороги сошли с рельсов десять вагонов в хвостовой части грузового поезда.

    «Сошедший вагон-зерновоз задел локомотив технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути, что повлекло в свою очередь сход этого локомотива», – пояснили в СЖД.

    Для выяснения обстоятельств инцидента создан оперативный штаб. Возможны задержки пассажирских поездов, предупредили в СЖД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, движение поездов в Кировской области оперативно  восстановили после схода вагонов. В Тамбовской области сошли с рельсов и загорелись грузовые вагоны с бензином. Два пассажирских поезда задержаны из-за схода с рельсов 25 вагонов в Хабаровском крае.

    2 марта 2026, 00:40 • Новости дня
    Сальдо сообщил о гибели активистки МГЕР при атаке ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Террористическая атака ВСУ на Херсонскую область убила активистку «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) Веронику Вельмамедову, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Вероника приехала в Херсонскую область ещё в 2023 году добровольцем в составе «Педагогического десанта». Работала учителем в селе Железный Порт, дети её любили и ценили. Завершив волонтёрскую миссию, осталась жить и трудиться у нас», –написал о ней Сальдо.

    Губернатор отметил неравнодушие Вероники, стремление помогать людям с душой и способность быстро стать «своей среди жителей Херсонщины». Сальдо выразил соболезнования родным и близким девушки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил, что город Херсон останется столицей региона, никакого переноса в другой город не планируется. В Херсонской области двое жителей погибли при подрыве на минах. ВСУ атаковали беспилотниками центр соцобслуживания в Херсонской области.


    1 марта 2026, 23:33 • Новости дня
    Силы ПВО за три часа уничтожили более 55 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в канале мессенджера Max о сбитых за три вечерних часа воскресенья 57 дронах ВСУ над пятью регионами страны и акваториями Черного и Азовского морей.

    «В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – отмечено там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 18 БПЛА были ликвидированы над акваторией Черного моря, 15 – над территорией Республики Крым еще девять дронов сбили над акваторией Азовского моря.

    Восемь беспилотников уничтожено над Брянской областью, пять БПЛА – над Курской, по одному дрону сбили над Белгородской областью и территорией Краснодарского края».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за три часа в воскресенье днем  сбили  48 дронов ВСУ.

    1 марта 2026, 22:35 • Новости дня
    Развожаев сообщил о восстановлении электроснабжения в Севастополе после сбоя

    Tекст: Катерина Туманова

    В Севастополе восстанавливают подачу электроэнергии после сбоя, который, по предварительным данным, возник из-за аварии в энергосистеме Крыма, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

    «Специалисты сейчас восстанавливают Крымскую энергосистему, включают объекты генерации и дают дозированно мощность потребителям Севастополя. По состоянию на 22.37 во всех районах уже есть свет», – написал он в Telegram-канале.

    Ранее он сообщил, что в Севастополе сбой в подаче электроэнергии, который мог быть вызван аварийным отключением в сетях Крымской энергосистемы.

    «Отключены потребители районов, которые снабжаются электроэнергией от подстанций №6, 7, 15. Обесточены потребители следующих районов города Севастополя: Балаклава, бухта Казачья, Камышовая бухта, Стрелецкая бухта, Фиолент, центр города», – проинформировал Развожаев.

    Кроме того, губернатор объявил о воздушной тревоге около 22.20, которая была отменена через 20 минут.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Севастополе возбудили дело из-за замерзающих после обстрелов жителей. Средства ПВО сбили три воздушные цели около Севастополя.


    1 марта 2026, 21:43 • Новости дня
    Росавиация сняла ограничения в аэропортах Владикавказа и Грозного

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации объявил в Telegram-канале о снятии временных ограничений полетов в аэропортах Владикавказа и Грозного, обе воздушные гавани работают штатно.

    «Аэропорты Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Напомним, Росавиация ранее ввела ограничения в аэропортах Владикавказа и Грозного.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за три часа в воскресенье сбили 48 дронов ВСУ.


    2 марта 2026, 03:10 • Новости дня
    В Новороссийске обломки БПЛА повредили семь домов

    Tекст: Катерина Туманова

    После атаки дронов ВСУ в ночь на понедельник выяснилось, что обломки БПЛА повредили в Новороссийске еще два многоквартирных и пять частных домов, сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

    «По предварительной информации, пострадавших нет. В зданиях повреждены окна и крыши. По двум адресам пожарные ликвидируют возникшие в результате падения обломков возгорания», – отметили в Telegram-канале ведомства.

    Глава Новороссийска Андрей Кравченко уточнил, что по двум адресам в результате возникли возгорания, их ликвидируют.

    «Для жителей Восточного внутригородского района развернут еще один пункт временного размещения на базе школы №32, куда направлены жильцы частных домовладений», – написал он.

    Ранее Кравченко сообщал, что при атаке дронов ВСУ на Новороссийск пострадал человек и повреждены дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало, что в первую половину дня в воскресенье над страной уничтожили 43 беспилотника ВСУ. Футбольный матч в Новороссийске закрыли для зрителей из-за угрозы атаки дронов.

