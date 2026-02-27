В Свердловской области объявили ракетную опасность

Tекст: Тимур Шайдуллин

Режим ракетной опасности был введен на территории Свердловской области. Губернатор региона Денис Паслер опубликовал обращение к жителям, в котором сообщил о решении и призвал население сохранять спокойствие и быть внимательными.

По его словам, все ответственные службы и ведомства на данный момент принимают необходимые меры для обеспечения безопасности региона. Паслер подчеркнул, что важно оставаться в безопасных местах до сигнала «Отбой ракетной опасности», а также избегать выхода на улицу без крайней необходимости.

«Постарайтесь не выходить на улицу, а если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг). В безопасном месте нужно оставаться до сигнала ‘Отбой ракетной опасности’», – заявил губернатор.

Он также предостерег жителей от попыток подбирать обломки, перемещать их или снимать работу систем ПВО и беспилотников. О любых подозрительных объектах предлагается сообщать по номеру 112.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также местные власти ввели режим «Ракетная опасность» на территории Татарстана, Башкирии, Чувашии, Самарской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской областей и Пермского края. А власти Чувашии сообщили, что две ракеты пытались атаковать регион: одну сбили, другая изменила курс.

Кроме того, в Татарстане граждан призвали соблюдать осторожность, а учащихся учебных заведений перевели в безопасные помещения под присмотр преподавателей.



