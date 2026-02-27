  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 172 украинских БПЛА
    Предательство помогло США убить иранского лидера
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана
    Иранские СМИ сообщили об уничтожении шести офицеров ЦРУ в ОАЭ
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»
    Опровергнута гибель экс-президента Ирана Ахмадинежада
    27 февраля 2026, 14:51 • Новости дня

    Новак рассказал, когда иссякнут разведанные запасы нефти России

    Новак сообщил о запасах нефти в России на 62 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что при текущих темпах добычи запасов нефти в России хватит на 62 года, но ежегодная разведка позволяет пополнять ресурсы.

    Новак сообщил, что запасы нефти в России при нынешних объемах добычи рассчитаны на 62 года, передает РИА «Новости». По его словам, это не означает, что через 62 года нефть полностью закончится, поскольку ежегодно за счет геологоразведки и бурения на баланс ставятся новые объемы черного золота.

    Он подчеркнул, что задача государства – поддерживать обеспеченность запасами нефти в диапазоне от 30 до 50 лет, чтобы сохранять стабильный баланс. Новак отметил, что правительство, Министерство природных ресурсов и геологи постоянно ведут поиски и бурение для увеличения запасов.

    Выступая на открытой встрече в образовательном центре «Сириус», Новак представил свежие данные по экспорту нефти и нефтепродуктов из России. Согласно его презентации, экспорт нефти в 2025 году составит 238 млн тонн, что на 1% меньше, чем в 2024 году, когда показатель составлял 240 млн тонн.

    Экспорт нефтепродуктов, согласно данным Минэкономразвития, в 2025 году достигнет 114 млн тонн, что на 7% ниже показателя за 2024 год, который составил 122,5 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роснедр заявил, что запасы нефти в России практически неисчерпаемы. Новак прогнозировал, что Россия сохранит лидерство на нефтяном рынке Азии. Эксперты отмечали, что российские резервы нефти остаются востребованными для развития экономики.

    1 марта 2026, 17:17 • Новости дня
    Иран ударил четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу «Авраам Линкольн»
    @ United States Navy/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», что подтвердил Корпус стражей исламской революции.

    Тегеран нанес удары по авианосцу «Авраам Линкольн» четырьмя баллистическими ракетами, передает РИА «Новости». Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), который входит в состав вооруженных сил Ирана.

    Заявление опубликовало гостелерадио Ирана. Детали о месте происшествия, последствиях удара и возможных пострадавших пока не сообщаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер начал тонуть в Ормузском проливе после сильного пожара. Ормузский пролив стал доступен для прохода судов.

    1 марта 2026, 12:01 • Новости дня
    Политолог Ткаченко: Властям Ирана предстоит искать новый внутриполитический баланс

    @ Stringer/Anadolu/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если Иран сохранится как государство, к власти, скорее всего, придет представитель духовенства, который будет проводить более светскую политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Тегеран сообщил о смерти аятоллы Али Хаменеи.

    «Думаю, Иран станет конфликтным триггером для всех государств мирового большинства, которые рано или поздно должны почувствовать тревогу относительно односторонних действий США. Скорее всего, Вашингтон и Тель-Авив не остановятся на нынешней операции и попытаются развалить иранское государство по этническим линиям», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В этой ситуации беспокоит отсутствие жесткой позиции Китая. Заявление МИД страны неожиданно «беззубое», в стиле «давайте жить дружно». Это весьма показательно. Если с Западом получается реализовать их планы применительно к Ирану, то США смогут находить союзников и в других регионах планеты для атак на неугодные государства», – заметил он.

    «Очевидно, ни России, ни Китаю не нужно ждать, пока США доберутся до них. Создается очень тонкая и хрупкая ситуация. Непонятно, в какой момент Москве нужно будет, что называется, упереться, как 10 лет назад в Сирии, и не дать американской стороне реализовывать свой сценарий», – продолжил собеседник.

    «Если Иран сохранится как государство, к власти, скорее всего, придет представитель духовенства, который будет проводить более светскую политику. Ему предстоит искать новый внутриполитический баланс. В стране назрели реформы и вектор на снижение клерикального влияния», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, по аналогии с рядом других мусульманских стран, высшим институтом власти Ирана может стать верховный суд. При этом, на мой взгляд, идеальным кандидатом на пост главы был бы военный, придерживающийся светских взглядов, как убитый в 2020 году Касем Сулеймани, экс-командующий спецназом «Аль-Кудс», – поделился мнением эксперт.

    В воскресенье иранское правительство сообщило о «мученической» смерти аятоллы Сейеда Али Хаменеи. «Лидер исламской революции погиб в результате нападения сионистского режима и США», – приводит информационное агентство Tasnim сообщение Тегерана. Хаменеи возглавлял Иран и мусульманскую умму в течение 37 лет после кончины основателя Исламской республики имама Хомейни в 1989 году.

    Теперь, согласно статьи 110 конституции Ирана, президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и один из юристов-членов Конституционного совета временно возьмут на себя обязанности лидера до избрания следующего лидера.

    Накануне США и Израиль начали совместную атаку на Иран. Сообщалось об ударах по центру Тегерана, правительственным зданиям, штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объектам спецслужб. Атака привела к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе детей.

    По данным западных СМИ, в ходе ударов уничтожались заводы по производству баллистических ракет, базы ПВО и объекты ВМС Ирана. Взрывы были слышны в Исфахане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана), священном городе Кум и провинции Керманшах на западе страны. Также известно о «широкой волне атак» в городах Керманшах, Табриз, Илам, Ахваз и в провинции Лорестан.

    В этой связи в Нью-Йорке прошло созванное Россией и Китаем экстренное заседание Совета Безопасности ООН. «Безрассудные действия США и Израиля против суверенного государства – члена ООН представляют собой прямое нарушение основополагающих принципов и норм международного права», – заявила российская сторона.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    1 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану

    Эксперт Кнутов: США и Израиль могли узнать координаты важных объектов от предателей в Тегеране

    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    @ REUTERS/Mohammed Salem

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Точность ударов США и Израиля по Ирану объясняется использованием данных с американских спутников, получением информации от израильских разведчиков, а также работой предателей в самом иранском руководстве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее западная коалиция уничтожила заводы по производству баллистических ракет, базы ПВО и объекты ВМС Ирана.

    «На мой взгляд, нынешняя операция против Ирана практически ничем не отличается от предыдущей, проведенной в июне прошлого года. Судя по сообщениям СМИ, около 200 самолетов нанесли удары по примерно 500 целям. Атаки были проведены, в том числе, с применением бомбардировщиков Б-2 Spirit, бетонобойных бомб GBU-57 и баллистических ракет Air LORA», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Air LORA имеет дальность более 300 км, поэтому ударная авиация оказалась недоступной для подавляющего большинства иранских систем ПВО. Кроме того, эти ракеты летят на высоте 30–40 км, а зенитно-ракетные комплексы действуют в пределах 30 км от земли», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, каждый ЗРК имеет воронкообразную слепую зону. В СССР размещали несколько комплексов рядом, чтобы купировать эту проблему. Иран, видимо, не имел возможности создать такой защитный контур на всех важных объектах. Поэтому именно в эти воронки и били атакующие силы», – продолжил собеседник.

    «Судя по всему, американо-израильская коалиция сначала выводила из строя станции наведения, а затем бомбардировщики атаковали сами пусковые установки. Следом же авиация била непосредственно по искомым объектам – правительственным зданиям, штабам КСИР, предприятием ядерной промышленности», – указал он.

    «Что касается выявления целей, то, думаю, ранее Пентагон ограничил поставку разведывательной информации Киеву не потому, что захотел наказать Украину, а потому, что переориентировал большинство своих спутников на Иран», – предположил спикер.

    «Также США и Израиль могли узнать о расположении важных объектов от предателей в иранском руководстве – абсолютно уверен, что они там есть. Кроме того, множество израильских разведчиков работает на территории Ирана под видом и в составе местных племен. Их годами учили отличать по косвенным признакам какой-нибудь недействующий бункер в пустыне от реально значимого объекта», – резюмировал Кнутов.

    Накануне США и Израиль начали совместную атаку на Иран. Сообщалось об ударах по центру Тегерана, правительственным зданиям, штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объектам спецслужб. Атака привела к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе детей.

    По данным западных СМИ, в ходе ударов уничтожались заводы по производству баллистических ракет, базы ПВО и объекты ВМС Ирана. Взрывы были слышны в Исфахане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана), священном городе Кум и провинции Керманшах на западе страны. Также известно о «широкой волне атак» в городах Керманшах, Табриз, Илам, Ахваз и в провинции Лорестан.

    Израиль утверждает, что при ударах погибли 40 иранских командиров. Кроме того, Тель-Авив заявил о разрушении большей части систем ПВО на западе и в центре Ирана, сообщает РИА «Новости».

    Иранские силы же в ответ впервые использовали гиперзвуковые ракеты «Фаттах 2» для ударов по американским базам на Ближнем Востоке. Тегеран в воскресенье ударит с такой силой, с которой Вашингтон и Тель-Авив еще не сталкивались, заявил иранский совбез. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему США в войне с Ираном пошли ва-банк.

    1 марта 2026, 13:20 • Новости дня
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму иранскому коллеге Масуду Пезешкиану после трагической гибели верховного руководителя Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, сообщил Кремль.

    Владимир Путин решительно осудил убийство Сейеда Али Хаменеи, назвав его циничным нарушением норм морали и международного права, сообщается на сайте Кремля.

    «В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений», – подчеркнул президент.

    Российский лидер отметил роль погибшего в выведении российско-иранских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Путин также передал слова искренней поддержки родным и близким Хаменеи, правительству и всему народу Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гостелевидение Ирана объявило о смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи в результате атаки США и Израиля. Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за гибель верховного руководителя страны.

    1 марта 2026, 10:54 • Новости дня
    Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке
    @ REUTERS/Mohammed Salem

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке, говорится в заявлении армии Исламской республики.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским военным базам, расположенным в странах Персидского залива и Иракском Курдистане, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном заявлении армии Исламской республики, которое распространила государственная телерадиокомпания Ирана. Представители армии заявили: «Несколько минут назад скоростные самолеты ВВС армии Исламской республики Иран в ходе нескольких этапов операции успешно разбомбили базы США в странах Персидского залива и Иракском Курдистане».

    Ранее стало известно, что США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, в результате которых были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ на эти действия иранские военные провели ракетные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении сменить власть в Иране. Трамп наблюдал за ударами США по Ирану из своей резиденции Мар-а-Лаго. В городах Ирана прогремела новая волна мощных взрывов.

    1 марта 2026, 11:13 • Новости дня
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка войск «Запад» приступила к установке на боевую технику нового защитного навеса «Ёж», предназначенного для повышения безопасности при выполнении задач в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.

    Военные из группировки «Запад» начали устанавливать на боевую технику инновационный защитный навес «Еж», передает RT. Навес предназначен для повышения безопасности экипажей и техники в зоне спецоперации на Украине.

    Конструкция состоит из металлического каркаса, к которому приварены 1300 «веников» из расплетенных металлических тросов. Новое средство защиты уже монтируется на танки Т-80БВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танки с «дредами» защитили экипажи от дронов в зоне СВО. Эксперты сравнили советскую защиту для танков «Шатер» с современным «мангалом». На Украине заявили о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для БПЛА.

    1 марта 2026, 18:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»

    Эксперт Юшков: США и ЕС захватами танкеров повышают стоимость перевозки российской нефти

    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США и страны ЕС периодически захватывают танкеры с нефтью для удержания высокой стоимости перевозки энергоносителей. Их цель в том, чтобы Россия много экспортировала, но мало зарабатывала, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее Бельгия захватила в Северном море судно Ethera.

    «У стран Запада не хватит ресурсов захватить весомую часть судов с углеводородами из России. Но им и не обязательно это делать. Достаточно периодически совершать подобные акции, чтобы повышать стоимость перевозки и посреднических услуг. Судовладельцы и страховые компании воспринимают такую тенденцию как дополнительный риск», – объяснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Для Москвы негативом является захват танкеров с углеводородами любой страны происхождения. Если Запад хотел бы вообще остановить поставки, он бы ввел запрет на покупку российской нефти. Но этого мы не видим ни со стороны США, ни Британии, ни ЕС. Смысл именно в удержании высокой стоимости перевозки энергоносителей – чтобы Россия много экспортировала, но мало зарабатывала», – резюмировал он.

    Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсетях сообщил, что бельгийские вооруженные силы при поддержке французских военных захватили в Северном море нефтяной танкер, причисленный Брюсселем как так называемому «теневому флоту».

    По его словам, в ходе операции «Синий нарушитель» бельгийские военные высадились на борт судна с французских вертолетов, а затем сопроводили его в порт Зебрюгге города Брюгге. На судно был наложен арест.

    Начальник генштаба Бельгии Фредерик Вансина пояснил, что Брюссель следил за танкером «уже некоторое время». Он упомянул несколько типичных признаков «серых» операций: частые рейсы между Россией и Южной Америкой, регулярное отключение систем идентификации, смена флага. Премьер Бельгии Барт де Вевер поздравил военных «с профессионально и решительно проведенной операцией».

    По данным бельгийского портала RTBF, речь идет о танкере Ethera, шедшего под гвинейским флагом. Федеральная прокуратура объявила о начале расследования по факту нарушений бельгийского морского кодекса на фоне подозрений в обходе европейских санкций.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, обнародовал видеозапись операции. По его словам, что вертолеты французских ВМС «помогли бельгийским военным задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции».

    В прошлом месяце Макрон сообщал о перехвате в Средиземном море танкера под предлогом нарушения санкций. Впоследствии французские власти освободили задержанное судно Grinch после уплаты штрафа. Президент России Владимир Путин назвал захват торговых кораблей в нейтральных водах морским пиратством.

    Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что любые попытки морской блокады России со стороны Запада абсолютно нелегальны с точки зрения международного права. Он пояснял, что понятие «теневой флот», которым часто оперируют представители ЕС – это юридическая фикция.

    1 марта 2026, 17:43 • Новости дня
    КСИР сообщил о переходе ударов по США и Израилю на новый этап

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана нанесли новые удары по американскому авианосцу, обозначив начало очередного этапа противостояния после атак США и Израиля, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Удары Тегерана по американским военным объектам достигли нового уровня, сообщает РИА «Новости». Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), опубликованном государственным радио и телевидением страны.

    КСИР подчеркивает, что атаки стали ответом на действия США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции подтвердил запуск четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    1 марта 2026, 11:45 • Новости дня
    Царукян устроил массовую драку после победы на турнире UFC

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский боец UFC Арман Царукян спровоцировал массовый конфликт после победы над Джорджио Пулласом на турнире RAF 06.

    Отечественный спортсмен встречался с Пулласом, противостояние завершилось победой Царукяна по баллам со счетом 5:3, передает «Чемпионат».

    Сразу после окончания схватки победитель повалил оппонента и нанес несколько ударов, после чего ситуация переросла в массовую драку.

    По имеющимся данным, причиной конфликта стало поведение проигравшего во время боя. Пуллас на протяжении всего поединка провоцировал россиянина разговорами.

    Арману Царукяну сейчас 29 лет. В профессиональном рекорде бойца смешанных единоборств числится 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В последнем поединке в промоушене UFC атлет победил новозеландца Дэна Хукера.

    В 2025 году бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выражал поддержку Царукяну после снятия с поединка из-за травмы.

    1 марта 2026, 15:55 • Новости дня
    Иран открыл Ормузский пролив

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Важнейшая транспортная артерия Ближнего Востока – Ормузский пролив – вновь доступна для прохода судов, заявил бывший командующий Корпуса стражей исламской революции и секретарь Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи.

    Ормузский пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления», передает «Газета.Ru» со ссылкой на Financial Times.

    Одновременно с этим иранский военачальник предупредил, что вооруженные силы США станут законными целями для ударов Исламской республики.

    Накануне Корпус стражей исламской революции уведомлял экипажи судов о запрете движения через пролив. На фоне угроз в открытых водах бросили якорь минимум 150 танкеров.

    1 марта 2026, 18:21 • Новости дня
    США сообщили о потерях от ударов Ирана
    @ Wisam Hashlamoun/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе боевой операции против Ирана в рамках миссии «Эпическая ярость» были убиты трое военнослужащих США, еще пятеро получили тяжелые ранения, заявило в воскресенье Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    Трое американских военных погибли и еще пятеро получили тяжелые ранения в ходе военной операции против Ирана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Центрального командования ВС США (CENTCOM). Операция под кодовым названием «Эпическая ярость» проходила в воскресенье.

    «По состоянию на 9.30 ET (17.30 мск) трое военнослужащих США погибли в бою и пятеро получили серьезные ранения в ходе операции »Эпическая ярость«. Еще несколько человек получили легкие осколочные ранения и сотрясения мозга и в настоящее время возвращаются к службе», – говорится в публикации командования в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аятолла Макарем Ширази провозгласил джихад против Вашингтона и Тель-Авива после гибели верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», что подтвердил Корпус стражей исламской революции.

    1 марта 2026, 08:58 • Новости дня
    ФСБ задержала второго главаря экстремистов «Махонинские» под Челябинском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Второй главарь сообщества «Махонинские», которое в ноябре прошлого года было признано судом экстремистским, Андрей Махонин был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области в городе Касли, сообщили в правоохранительных органах.

    Андрей Махонин, которого суд признал одним из главарей экстремистского сообщества «Махонинские», задержан сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области в городе Касли, передает ТАСС. В правоохранительных органах агентству подтвердили, что Махонин стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 210 УК РФ, предусматривающей ответственность за организацию преступного сообщества.

    По данным базы МВД, еще в ноябре 2025 года Андрей Махонин был объявлен в розыск, поскольку являлся братом Александра Махонина, который уже находился под домашним арестом по делу о создании экстремистского сообщества.

    В середине ноября 2025 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал объединение «Махонинские» экстремистским. Кроме того, имущество сообщества на сумму около 2,5 млрд рублей было обращено в доход государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у группировки «Махонинские» планируют изъять имущество на 1,3 млрд рублей. Брата главаря «Махонинских» объявили в розыск по уголовной статье.

    1 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    ВВС Израиля атаковали иранские истребители на западе Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по двум иранским истребителям в аэропорту Тебриза, чтобы помешать их взлету и ослабить ВВС Ирана.

    Израильские ВВС нанесли авиаудары по двум иранским истребителям F-5 и F-4, которые находились на аэродроме Тебриз на западе Ирана и готовились к взлету, передает РИА «Новости». Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба армии Израиля.

    «Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по двум иранским истребителям F-5 и F-4 в аэропорту Тебриз на западе Ирана, когда самолеты готовились к взлету», – говорится в официальном заявлении. В армии Израиля пояснили, что целью удара было ослабление потенциала военно-воздушных сил Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.

    Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть верховного лидера страны аятоллы Хаменеи.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    1 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Иран анонсировал мощнейшую атаку на Израиль после смерти Хаменеи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пообещал отомстить за смерть верховного лидера страны аятоллы Хаменеи.

    В КСИР заявили о старте масштабных маневров. Подразделения КСИР готовятся нанести сокрушительный удар по противнику в регионе, передает РИА «Новости».

    «Через несколько мгновений начнется самая ожесточенная наступательная операция в истории Вооруженных сил Исламской республики Иран против Израиля и американских террористических баз», – говорится в заявлении, которое транслировало местное телевидение.

    Представители командования подчеркнули неизбежность возмездия за гибель духовного лидера. В ведомстве заверили, что виновные в убийстве главы государства не уйдут от ответственности перед иранским народом.

    Президент США Дональд Трамп объявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате авиаударов. Ранее Израиль заявил о нанесении превентивного удара по иранской территории.

    1 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Макрон показал видео захвата якобы связанного с Россией танкера
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал видеозапись операции военных по задержанию в Северном море судна, приписываемого так называемому российскому теневому флоту.

    Видеозапись совместной операции европейских стран появилась в социальных сетях главы французского государства, передает РИА «Новости».

    Макрон пояснил, что вертолеты ВМС Франции «помогли бельгийским военным задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции».

    Глава оборонного ведомства Бельгии Тео Франкен сообщил, что захваченное судно направили в порт Зебрюгге. Операция под кодовым названием «Синий нарушитель» проводилась против так называемого теневого флота при поддержке французских военных.

    На обнародованных кадрах запечатлено приближение к кораблю двух вертолетов. Затем одна из винтокрылых машин зависла над палубой на небольшой высоте, после чего группа захвата высадилась на борт.

    В январе Макрон сообщал о перехвате в Средиземном море танкера под предлогом нарушения санкций. Впоследствии французские власти освободили задержанное судно Grinch после уплаты штрафа. Президент России Владимир Путин назвал захват торговых кораблей в нейтральных водах морским пиратством.

    Ранее помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что любые попытки морской блокады России со стороны Запада абсолютно нелегальны с точки зрения международного права.

    Он пояснял, что понятие «теневой флот», которым часто оперируют представители ЕС, – это юридическая фикция.

