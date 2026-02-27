В восьми регионах Поволжья впервые введен режим ракетной опасности

Tекст: Тимур Шайдуллин

О первом введении режима «Ракетная опасность» на территории Татарстана, Башкирии, Чувашии, Самарской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской областях и Пермском крае сообщили местные власти.

Власти Чувашии рассказали, что две ракеты пытались атаковать регион: одна была сбита, вторая изменила курс и улетела за пределы республики, передает ТАСС.

В Казани и аэропортах Нижнекамска введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. В Альметьевске приостановлено движение общественного транспорта, а пассажиров и водителей просят немедленно укрыться.

Глава Нижнекамска Радмир Беляев сообщил: «В городе может быть слышен сигнал сирен. Все экстренные службы работают в усиленном режиме, ситуация под контролем». Он добавил, что дети из образовательных учреждений перемещаются в укрытия под наблюдением педагогов и сотрудников служб безопасности.

В Зеленодольском районе глава района Михаил Афанасьев рекомендовал жителям использовать коридоры, ванные комнаты, подземные переходы, парковки или цокольные этажи для укрытия и держаться на безопасном расстоянии от зданий. Мэрия Казани отметила, что в детских садах и школах дети находятся в специально оборудованных зонах под присмотром педагогов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане граждан призвали соблюдать осторожность, а учащихся учебных заведений перевели в безопасные помещения под присмотр преподавателей.

Правительство Татарстана ранее объявляло угрозу атаки беспилотников на Набережные Челны и Альметьевск. А 24 февраля средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над Татарстаном и акваторией Черного моря.