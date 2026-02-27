Захарова рассказала о манипуляции сочувствием на примере обезьянки Панч

Tекст: Валерия Городецкая

Она заметила, что история животного быстро стала мировым трендом, тогда как трагедии детей, пострадавших от действий киевских властей и в Газе, остались без внимания, передает ТАСС.

«Как будто над нами смеются, как будто над нами хохочут и говорят о том, что вы, люди, настолько запутались в ваших приоритетах и ценностях, что готовы миллионами сострадать и сопереживать судьбе маленькой обезьянки, у которой, в принципе, не все так плохо: ее кормят, о ней заботятся, она в безопасности, в чистоте, у нее есть теперь, по-моему, специально обученные люди, которые занимаются ее здоровьем. Но вы не готовы видеть страдания десятков тысяч детей», – заявила Захарова.

Она подчеркнула, что общественное внимание к Панч, за судьбой которого следят люди по всему миру и в поддержку которого крупнейшие корпорации присылают игрушки и деньги, является манипуляцией общественным сознанием. По мнению дипломата, такие истории апеллируют к лучшим человеческим чувствам, но с ложным посылом – чтобы отвлечь внимание от настоящих трагедий.

Захарова добавила, что не против сострадания к животным и сама всегда помогала им, однако подчеркнула, что нельзя относиться к животным лучше, чем к людям. По ее словам, с помощью информационных технологий людей постепенно приучают к такому искажению ценностей.

Напомним, в японском зоопарке города Итикава семимесячного детеныша макаки бросила мать, а другие макаки отказались принимать его в стаю. Работники зоопарка дали малышу плюшевую обезьяну, с которой он теперь не расстается.

