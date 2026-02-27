В ДТП с маршруткой в Подмосковье пострадали семь человек

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье

Tекст: Тимур Шайдуллин

Семь человек пострадали в результате лобового столкновения маршрутного автобуса «Газель» и грузовика в Подмосковье, сообщает Мособлпожспас.

«Сегодня утром в единую службу экстренных вызовов 112 поступило сообщение о лобовом столкновении грузового автомобиля с маршрутным автобусом «Газель», следовавшим по маршруту Михнево – Малино», – рассказали в ведомстве.

В момент происшествия в салоне автобуса находились 15 пассажиров. Жертв удалось избежать, но семь человек получили травмы разной степени тяжести.

Четверо пострадавших были доставлены в Подольскую областную клиническую больницу. Среди них – мужчина 1961 года рождения с переломом позвоночника и ушибом грудной клетки, а также три женщины с черепно-мозговыми травмами, сотрясениями и переломами. Еще трое женщин, 1984, 1988 и 2000 годов рождения, самостоятельно обратились в травмпункт города Ступино.

Водители обоих транспортных средств не пострадали, в медицинской помощи не нуждались. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее автобус столкнулся с препятствием на Ильинском шоссе в Подмосковье, помощь потребовалась четверым пострадавшим, среди которых двое детей. До этого один человек погиб в Мытищах после того, как грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками на 35-м километре трассы А-104.

Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в Москве увеличили количество ДТП почти в полтора раза.