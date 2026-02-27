Путин предложил Совбезу обсудить укрепление основ конституционного строя

Tекст: Вера Басилая

Совещание с постоянными членами Совета безопасности России прошло в пятницу, передает РИА «Новости».

Владимир Путин заявил: «У нас сегодня вопросы, касающиеся укрепления основ конституционного строя». По его словам, эти вопросы стали основной темой встречи.

Обсуждение проходило в расширенном формате с участием ключевых членов Совбеза. Подробности рассмотренных предложений и решений по итогам совещания не раскрываются.

Предыдущее оперативное совещание Совбеза состоялось 20 февраля. Тогда речь шла о результатах переговоров с американской и украинской делегациями в Женеве, а также о повышении эффективности научных исследований в интересах обороны и безопасности государства.

До этого Владимир Путин предложил обсудить участие страны в строительстве многополярного мира на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.