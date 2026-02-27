В Тбилиси сыронизировали над изучением британским послом грузинского языка

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Посол не смог предоставить никаких доказательств, объясняющих введение Великобританией санкций против этих телекомпаний, – сказал он на пресс-конференции. – Нет никаких оснований для такой неоправданной атаки на грузинские СМИ».

Председатель парламента отметил, что «теперь удалось понять, зачем британский посол учит грузинский язык, – чтобы смотреть наши телекомпании и шить дела против свободных СМИ».

Шалва Папуашвили отметил, что в своем решении Лондон мог опираться исключительно на подготовленные британским послом вопросы.

По его словам, в социальных сетях есть видео, как «посол Уорд на ломаном грузинском языке клянется в поддержке свободных СМИ, и сейчас это вызывает только иронию».

Председатель парламента обвинил Великобританию в намерении «подавить свободу слова в Грузии», чтобы «открыть дорогу собственным пропагандистам».

Он также отметил, что «с Грузией разговаривает британское правительство меньшинства».

«83 процента британцев не доверяют собственному правительству, – заявил Шалва Папуашвили. – Опросы показывают о поддержке всего в 17%».

Шалва Папуашвили назвал тех, кто в Грузии радуется санкциям против телекомпаний, «пятой колонной».

«Таких людей немало, мы знаем их поименно», – отметил он.