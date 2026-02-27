  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 172 украинских БПЛА
    27 февраля 2026, 14:20 • Новости дня

    Эксперт: Попытки навести порядок на афгано-пакистанской границе обречены на провал

    Эксперт Анпилогов: Пакистану не нужен крупный конфликт с Афганистаном

    @ Wahidullah Kakar/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Попытки Пакистана и Афганистана навести порядок на границе – линии Дюранда – обречены на провал, пока там не прекратится криминальная деятельность и не поменяется социальный уклад, а он не меняется тысячелетиями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Пакистан и Афганистан возобновили взаимные обстрелы.

    «Линия Дюранда была проведена еще в XIX веке, и сейчас уже больше миллиона местных жителей не рассматривают ее как государственную границу. Поэтому обострения в этом районе неизбежны. К тому же у многих граждан Афганистана и Пакистана с трудом укладывается в голове идея государства как такового», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Образ жизни местных жителей характеризуется родоплеменным строем. Там процветают контрабанда, трансграничная торговля наркотиками, оружием и даже рабами. Поэтому попытки Пакистана и Афганистана навести порядок в зоне племен обречены на провал – пока там не поменяется социальный уклад. А он не меняется не то что веками, а тысячелетиями», – уверен он.

    «Что касается военной компоненты, то она несопоставима. Афганистан намного слабее Пакистана – ядерной державы с гораздо большим мобилизационным потенциалом. Также у Исламабада широкие возможности работы с международным рынком вооружений. А режим талибов находится в изоляции. Фактически все, на что он может рассчитывать, это арсеналы, которые им оставила армия США, когда при Байдене неорганизованно покинула афганскую территорию», – отметил спикер.

    «Но нужно понимать, что ни Афганистан, ни Пакистан не хотят крупного конфликта. По большому счету их в равной степени беспокоит полукриминальный, полуплеменной анклав на границе. Поэтому обе стороны, вероятно, будут стараться погасить конфликт и в этот раз, при этом поддерживая племена на своих территориях», – спрогнозировал Анпилогов.

    Ранее между Афганистаном и Пакистаном снова вспыхнул конфликт со взаимными обстрелами вдоль линии Дюранда. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что в ходе столкновений с афганской стороны погибли 133 человека, более 200 получили ранения.

    Тарар отметил, что пакистанские силы поразили ряд целей в Кабуле, Пактии и Кандагаре, указав, что число погибших может возрасти. По его словам, были ликвидированы две штаб-квартиры военных корпусов и три штаба бригад, а также многие другие позиции.

    Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил: «После вывода сил НАТО ожидалось, что в Афганистане будет обеспечен мир, а «Талибан» сосредоточится на интересах афганского народа и стабильности в регионе. Однако «Талибан» превратил Афганистан в колонию Индии».

    Асиф сообщил, что Пакистан придерживался дипломатического варианта решения конфликта, чтобы «сохранить ситуацию в нормальном русле». «Однако терпение Исламабада иссякло. Теперь между нами идет открытая война», – приводит его слова агентство Anadolu.

    Заместитель пресс-секретаря афганской администрации Хамдулла Фитрат заявил, что в ходе ответных операций были убиты 55 пакистанских военнослужащих, захвачены тела 23 солдат и большое количество оружия. По его словам, силы Афганистана захватили штаб пакистанской армии и 19 контрольно-пропускных пунктов.

    Китай внимательно следит за развитием ситуации между Пакистаном и Афганистаном, призывает стороны к сдержанности, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    27 февраля 2026, 13:38 • Новости дня
    @ Wahidullah Kakar/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Пакистан располагает значительно большими и современными вооруженными силами, чем Афганистан. Но в условиях асимметричной войны в горных районах потенциал сторон может частично сравняться, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее Пакистан и Афганистан возобновили взаимные обстрелы.

    «Давнее афгано-пакистанское противостояние будет продолжаться, пока существует конфликт между Пакистаном и движением «Техрик-е Талибан Пакистан». С афганскими талибами их роднит далеко не все, это абсолютно разные движения. Но основной костяк обеих группировок составляют одни и те же пуштунские племена», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

    «Поэтому пока на территории Пакистана идет конфликт между пуштунами и властями страны, в него так или иначе будут вовлечены и афганские племена. Ситуация сохраняет высокий конфликтный потенциал между Исламабадом и Кабулом. При этом в военном плане стороны несопоставимы. Пакистан располагает значительно большей армией, целыми танковыми армадами, современными БПЛА. У страны есть даже ядерное оружие», – напомнил он.

    «Но у Афганистана есть большой опыт ведения ограниченных асимметричных войн в горных районах. Поэтому, если говорить о вялотекущем приграничном конфликте, потенциал сторон в некоторой степени сравнивается. Военное преимущество Пакистана «Талибан» может частично компенсировать партизанскими атаками», – уверен спикер.

    Впрочем, считает аналитик, речь о полномасштабной войне между странами пока не идет. «Скорее, это очередной виток противостояния в рамках более широкого конфликта, связанного с пуштунским фактором по обе стороны границы», – уточнил собеседник.

    «В свою очередь, Индия пытается играть на этих противоречиях, что создает дополнительное напряжение на границе и заставляет Пакистан действовать более активно. России же выгодно, чтобы между этими странами был мир, потому что для Москвы Дели, Кабул и Исламабад являются давними партнерами», – резюмировал Семенов.

    Ранее между Афганистаном и Пакистаном снова вспыхнул конфликт со взаимными обстрелами вдоль линии Дюранда. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что в ходе столкновений с афганской стороны погибли 133 человека, более 200 получили ранения.

    Тарар отметил, что пакистанские силы поразили ряд целей в Кабуле, Пактии и Кандагаре, указав, что число погибших может возрасти. По его словам, были ликвидированы две штаб-квартиры военных корпусов и три штаба бригад, а также многие другие позиции.

    Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил: «После вывода сил НАТО ожидалось, что в Афганистане будет обеспечен мир, а «Талибан» сосредоточится на интересах афганского народа и стабильности в регионе. Однако «Талибан» превратил Афганистан в колонию Индии».

    Асиф сообщил, что Пакистан придерживался дипломатического варианта решения конфликта, чтобы «сохранить ситуацию в нормальном русле». «Однако терпение Исламабада иссякло. Теперь между нами идет открытая война», – приводит его слова агентство Anadolu.

    Заместитель пресс-секретаря афганской администрации Хамдулла Фитрат заявил, что в ходе ответных операций были убиты 55 пакистанских военнослужащих, захвачены тела 23 солдат и большое количество оружия. По его словам, силы Афганистана захватили штаб пакистанской армии и 19 контрольно-пропускных пунктов.

    Китай внимательно следит за развитием ситуации между Пакистаном и Афганистаном, призывает стороны к сдержанности, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    27 февраля 2026, 11:02 • Новости дня
    Афганистан и Пакистан заявили о большом числе погибших военных с обеих сторон
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Ожесточенные боестолкновения на линии Дюранда привели к взаимным массированным обстрелам и заявлениям о гибели почти двухсот человек с обеих сторон конфликта, сообщает Anadolu.

    Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что в ходе атак с афганской стороны погибли 133 человека, более 200 получили ранения. По его словам, были поражены объекты в Кабуле, Пактии и Кандагаре, уничтожено 27 позиций, девять пунктов захвачены, ликвидированы ключевые штабы и более 80 единиц техники, передает Anadolu.

    Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил: «Теперь между нами идет открытая война». По его словам, Пакистан долго пытался сохранить ситуацию дипломатическими методами, но их терпение закончилось.

    В ответ на действия Пакистана, представитель афганской администрации Хамдулла Фитрат сообщил о гибели 55 пакистанских военных, захвате тел 23 солдат и значительного количества вооружения. Он также подчеркнул, что афганские силы заняли штаб пакистанской армии и 19 контрольно-пропускных пунктов.

    Афганский Красный Полумесяц сообщил о 18 погибших мирных жителях в результате атак Пакистана. Официальный представитель афганских властей Забихулла Муджахид ранее заявил о начале масштабной операции против пакистанских военных объектов вдоль линии Дюранда.

    Министерство обороны Афганистана заявило, что Пакистан получит «надлежащий и соразмерный ответ в подходящее время». После ударов по «террористическим лагерям» вдоль границы афганская сторона вызвала пакистанского посла для вручения ноты протеста.

    Ранее вооруженные силы Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана.

    Вооруженные силы Пакистана уничтожили три пограничных поста афганских военных и вынудили их к отступлению.

    Исламабад объявил открытую войну против афганского государства, назвав правящее там движение инструментом индийского влияния и источником террористической угрозы.

    Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    27 февраля 2026, 09:36 • Новости дня
    Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана
    @ Pakistani security forces/Handout/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пакистан нанес авиаудары по ряду районов в афганских провинциях Кабул, Кандагар и Пактия, сообщений о пострадавших не поступало, сообщил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.

    По его словам, пакистанская армия нанесла авиаудары по ряду районов в афганских провинциях Кабул, Кандагар и Пактия, передает РИА «Новости».

    Моджахед сообщил об этом в соцсети и отметил: «Пакистанская армия нанесла авиаудары в некоторых районах Кабула, Кандагара и Пактии; к счастью, сообщений о пострадавших не поступало».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан нанес авиаудары по позициям в Афганистане. В результате авиаударов ВВС Пакистана погибли восемь афганских спортсменов.

    Ранее пакистанские военные захватили 19 афганских пограничных постов.

    27 февраля 2026, 13:48 • Новости дня
    Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» и военной базе Пакистана
    @ Saifullah Zahir/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Афганистана нанесли удар по «ядерному объекту» в Пакистане и военной базе в населенном пункте Какол в районе города Абботтабад в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщил афганский канал Ariana News.

    Вооруженные силы Афганистана нанесли удар по предполагаемому ядерному объекту и военной базе в районе города Абботтабад, передает ТАСС.

    Атака произошла в населенном пункте Какол, где находится Пакистанская военная академия.

    По сведениям телеканала Ariana News, сотни погибших и раненых были доставлены в Пакистанский институт медицинских наук в Исламабаде. Сообщается, что среди пострадавших есть как военные, так и мирные граждане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Афганистан и Пакистан сообщили о большом числе погибших военных с обеих сторон. Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана. Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану.

    27 февраля 2026, 13:46 • Новости дня
    Песков: Кремль начал подготовку встречи Путина и премьера Пакистана

    Tекст: Вера Басилая

    В настоящее время ведется проработка возможности проведения переговоров между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Переговоры между Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом находятся в стадии подготовки, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что контакты действительно запланированы, сейчас идет работа по их организации.

    «По точным датам мы дадим информацию, как мы делаем это обычно, – чуть позже», – заявил Песков.

    Ранее на линии Дюранда произошли ожесточенные боестолкновения с взаимными массированными обстрелами и заявлениями о гибели почти 200 человек с обеих сторон конфликта.

    Кремль выразил надежду на скорое прекращение боев между Афганистаном и Пакистаном.

    27 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Пакистанская армия ликвидировала 274 афганских военных и захватила 18 блокпостов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Пакистана в ходе ответной операции ликвидировали 274 афганских военных и уничтожили 73 блокпоста, еще 18 взяли под контроль, сообщили в Вооруженных силах страны.

    В результате ответных действий пакистанской армии были ликвидированы 274 афганских военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы пресс-службы вооружённых сил Пакистана Ахмеда Чаудхри. По его словам, более 400 афганских военных получили ранения.

    Чаудхри подчеркнул: «В ходе операции наши силы уничтожили 73 вражеских блокпоста, еще 18 были взяты под наш контроль». Также представитель армии Пакистана добавил, что были поражены более 115 единиц техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерию.

    Ранее генштаб Афганистана также отчитался об уничтожении пакистанских солдат и захвате постов, однако точных данных не озвучил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Афганистана начали масштабную операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. Власти России прорабатывают возможность проведения переговоров между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    27 февраля 2026, 15:15 • Новости дня
    Кабул заявил о присутствии пакистанской авиации в небе Афганистана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пакистанская авиация продолжает находиться в воздушном пространстве Афганистана, заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.

    «Пакистанские самолеты все еще летают в пространстве Афганистана», – сообщил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Ariana News.

    Напомним, десятки мирных жителей погибли в результате авиаударов ВВС Пакистана, совершенных в ночь на воскресенье по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар. Накануне афганская армия начала боевые действия в ответ на удары Пакистана. Впоследствии Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану.

    Кремль выразил надежду на скорое прекращение боев между Афганистаном и Пакистаном.

    Востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил причину ударов Пакистана по Афганистану.

    27 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    Россияне не пострадали при столкновениях на границе Афганистана и Пакистана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское посольство в Исламабаде подтвердило, что среди граждан России нет пострадавших после вооруженных столкновений Афганистана и Пакистана на границе двух стран.

    В посольстве России в Исламабаде ТАСС сообщили, что по имеющимся данным на данный момент среди граждан России нет пострадавших в результате вооруженных столкновений на границе Афганистана и Пакистана.

    «По информации посольства, пострадавших среди граждан России нет», – заявили в диппредставительстве. Представители посольства подчеркнули, что продолжают следить за развитием ситуации и поддерживают связь с местными властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Пакистана в ходе ответной операции ликвидировали 274 афганских военных и уничтожили 73 блокпоста, еще 18 взяли под контроль.

    Генштаб Афганистана ранее также заявил об уничтожении пакистанских солдат и захвате постов, но не привел точных данных.

    Сейчас власти России прорабатывают возможность проведения переговоров между Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.


    1 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    ВВС Афганистана ударили по армейскому корпусу Пакистана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Афганистана нанесли удар по расположению армейского корпуса в пакистанском городе Кветта, утверждает в воскресенье Telegram-канал Ariana news со ссылкой на источники в службах безопасности.

    ВВС Афганистана нанесли авиаудар по армейскому корпусу в пакистанском городе Кветта, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Telegram-канала Ariana news. Как сообщили источники в службах безопасности, удар был нанесен около 11 часов утра по местному времени в ответ на ночные атаки Пакистана афганской территории.

    По данным афганских СМИ, пакистанские беспилотники в ночь на субботу нанесли удары по жилым районам в уезде Ганихейль (провинция Нангархар) и уезде Данд-е Патан (провинция Пактия). В результате этих атак погибли три человека, еще трое получили ранения, а четыре дома были полностью разрушены.

    Эскалация конфликта связана с продолжающимися боевыми действиями вдоль линии Дюранда – территории, граница которой не признана Кабулом. Афганистан начал военную операцию против пакистанских сил 26 февраля, отмечая, что действия Пакистана стали причиной нового витка противостояния.

    Пакистан, в свою очередь, также открыл огонь по территории Афганистана и объявил об «открытой войне» с соседом. Новый виток напряженности стал продолжением конфликта, длящегося с октября 2025 года, несмотря на неоднократные заявления сторон о готовности к перемирию. Исламабад обвиняет Кабул в укрывательстве террористов, однако афганские власти эти обвинения отвергают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Афганистана заявили о гибели множества пакистанских военных после инцидентов на границе. Пакистанская армия ранее нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана. В ответ Афганистан атаковал «ядерный объект» и военную базу Пакистана.

    1 марта 2026, 08:28 • Новости дня
    Афганское министерство осудило удары Пакистана по лагерям беженцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство по делам беженцев и репатриантов Афганистана выступило с официальным заявлением, в котором осудило «варварские» бомбардировки ВВС Пакистана лагерей афганских перемещенных лиц в провинциях Нангархар и Кандагар, повлекшие человеческие жертвы.

    Министерство по делам беженцев и репатриантов Афганистана выступило с официальным заявлением, в котором осудило бомбардировки пакистанских ВВС по лагерям афганских перемещенных лиц в провинциях Нангархар и Кандагар, передает РИА «Новости». В нем отмечается, что атаки произошли на лагеря «Омри» в Торхаме и «Анзаргай» в уезде Спинбулдак. «Пакистанская армия совершила серию воздушных налетов на лагерь репатриантов 'Омри' в Торхаме и лагерь 'Анзаргай' в уезде Спинбулдак. В результате этих варварских атак несколько невинных беженцев, в том числе женщины и дети, были убиты и ранены», – говорится в заявлении.

    Министерство назвало действия Пакистана вопиющим нарушением международных гуманитарных принципов и общечеловеческих ценностей, подчеркнув, что беженцы – это мирные люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войн, а теперь депортируются Пакистаном против их воли.

    В заявлении подчеркивается, что нападение на беззащитных людей является не только моральным и гуманитарным преступлением, но и нарушением международного права и принципов ведения войны.

    Министерство призвало мировое сообщество, правозащитные и благотворительные организации не оставаться в стороне и потребовало от Пакистана признать ответственность и прекратить подобные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Афганистана заявили о гибели большого числа пакистанских военных. Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана. Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» и базе Пакистана.

    27 февраля 2026, 11:48 • Новости дня
    Китай призвал Пакистан и Афганистан сохранять спокойствие и сдержанность

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай внимательно следит за развитием ситуации между Пакистаном и Афганистаном, призывает стороны к сдержанности, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    По его словам, Китай внимательно наблюдает за развитием ситуации между Пакистаном и Афганистаном, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в Пекине заявила: «Китай внимательно следит за развитием ситуации».

    Мао Нин подчеркнула, что Пекин призывает обе стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность. Она отметила важность предотвращения дальнейшей эскалации и стабилизации обстановки.

    Поводом для комментария стали недавние заявления главы Минобороны Пакистана Хаваджа Асифа о том, что талибы начали экспорт терроризма с территории Афганистана. Асиф также отметил, что терпение Пакистана исчерпано и страна рассматривает ситуацию как открытую войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Афганистан и Пакистан заявили о большом числе погибших военных с обеих сторон. Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана. Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану.

    27 февраля 2026, 14:25 • Новости дня
    Совбез обвинил Британию в эскалации на границе Афганистана

    Эскалация на афгано-пакистанской границе стала следствием пагубной колониальной политики Англии и произвольно нарисованных в Лондоне границ, британским имперским амбициям необходимо положить конец, заявили журналистам в аппарате Совета безопасности.

    Эскалация напряженности на границе между Афганистаном и Пакистаном стала прямым следствием колониальной политики Британии и произвольного размежевания границ, которое было проведено в Лондоне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат Совета безопасности России. В ведомстве отметили, что британским имперским амбициям необходимо положить конец.

    В Совбезе подчеркнули, что нынешний виток напряженности возник именно из-за исторических решений, принятых британскими колониальными администрациями. По мнению российского ведомства, сегодня Лондон продолжает пытаться проводить политику разделения и влияния в различных регионах мира.

    Также в Совете безопасности России выразили обеспокоенность опасной эскалацией на афгано-пакистанской границе и призвали обе стороны к скорейшему разрешению всех разногласий политико-дипломатическим путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана. Афганские власти заявили о гибели множества пакистанских военных. Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» и базе Пакистана.

    28 февраля 2026, 08:38 • Новости дня
    Пакистан сообщил об увеличении потерь Афганистана до 331 убитого

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число афганских военных, убитых в ходе столкновений с пакистанскими силами, увеличилось по меньшей мере до 331, более 500 получили ранения, заявил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети X.

    Число погибших в рядах афганских военных во время столкновений на границе с Пакистаном достигло 331 человека, более 500 получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра информации Пакистана Аттауллы Тарара. По его словам, авиационные удары были нанесены по 37 объектам на территории Афганистана, уничтожены 104 блокпоста, еще 22 взяты под контроль пакистанскими силами.

    Также сообщается о поражении более 163 единиц военной техники афганских сил, среди которых танки, бронетранспортеры и артиллерия. Боевые действия на границе вновь вспыхнули вечером 26 февраля, когда Кабул начал военную операцию, отвечая на недавние авиаудары Пакистана по афганской территории.

    Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что отношения между странами перешли в фазу открытого вооруженного противостояния с правительством талибов в Афганистане. В то же время Минобороны Афганистана утром 27 февраля объявило о завершении операции и сообщило о гибели 55 пакистанских военных, а также о захвате двух баз и 19 погранпостов.

    Пакистанская сторона, однако, подчеркивает, что бои продолжаются, несмотря на заявления Кабула о завершении операции. Ситуация на границе остается крайне напряженной, и стороны продолжают обмениваться обвинениями в эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Афганистана заявили о гибели большого числа пакистанских военных. Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана. Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» и базе Пакистана.

    28 февраля 2026, 10:27 • Новости дня
    Пакистанский военный самолет сбили в Афганистане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пакистанский реактивный самолет сбит в афганской провинции Нангархар, пилот захвачен в плен, сообщает новостной портал Ariana news.

    Пакистанский реактивный военный самолет был сбит в афганской провинции Нангархар, передает РИА «Новости» со ссылкой на новостной портал Ariana news. Согласно сообщению представителя 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» Вахидуллы Мохаммади, инцидент произошел в шестом муниципальном районе города Джелалабад, административного центра провинции.

    Уточняется, что самолет принадлежал ВВС Пакистана, а пилот был взят в плен афганскими военными.

    Представители командования сил безопасности Нангархара отказались раскрывать дополнительные детали происшествия, ограничившись подтверждением принадлежности самолета пакистанским военно-воздушным силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Афганистан заявил о гибели большого числа пакистанских военных. Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем афганским провинциям. Афганистан также нанес удар по «ядерному объекту» и военной базе Пакистана.

    27 февраля 2026, 13:15 • Новости дня
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия надеется на скорое прекращение прямых боестолкновений на границе между Афганистаном и Пакистаном, которые вызывают обеспокоенность у российских властей, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Россия надеется, что прямые военные столкновения на афгано-пакистанской границе в ближайшее время прекратятся, передает ТАСС.

    Песков отметил, что пока делать выводы рано, однако Кремль рассчитывает на быстрое прекращение конфликта.

    «Сейчас пока рано говорить о каких-то выводах. Разумеется, прямые боестолкновения, которые имели место, не сулят ничего хорошего. Поэтому рассчитываем все-таки на то, что они будут в самое ближайшее время прекращены», – заявил Песков.

    Он также подчеркнул, что Кремль внимательно наблюдает за развитием событий на границе Афганистана и Пакистана. По его словам, ситуация на данном участке вызывает беспокойство, и Россия следит за происходящим вместе с другими странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ожесточенные боестолкновения на линии Дюранда привели к взаимным массированным обстрелам и заявлениям о гибели почти двухсот человек с обеих сторон конфликта. Вооруженные силы Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. Пакистан нанес авиаудары по ряду районов в афганских провинциях Кабул, Кандагар и Пактия.

