    Предательство помогло США убить иранского лидера
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана
    Иранские СМИ сообщили об уничтожении шести офицеров ЦРУ в ОАЭ
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»
    Опровергнута гибель экс-президента Ирана Ахмадинежада
    27 февраля 2026, 13:46 • Новости дня

    Кремль заявил о подготовке контактов Путина с премьером Пакистана

    Песков: Кремль начал подготовку встречи Путина и премьера Пакистана

    Tекст: Вера Басилая

    В настоящее время ведется проработка возможности проведения переговоров между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Переговоры между Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом находятся в стадии подготовки, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что контакты действительно запланированы, сейчас идет работа по их организации.

    «По точным датам мы дадим информацию, как мы делаем это обычно, – чуть позже», – заявил Песков.

    Ранее на линии Дюранда произошли ожесточенные боестолкновения с взаимными массированными обстрелами и заявлениями о гибели почти 200 человек с обеих сторон конфликта.

    Кремль выразил надежду на скорое прекращение боев между Афганистаном и Пакистаном.

    1 марта 2026, 13:20 • Новости дня
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму иранскому коллеге Масуду Пезешкиану после трагической гибели верховного руководителя Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, сообщил Кремль.

    Владимир Путин решительно осудил убийство Сейеда Али Хаменеи, назвав его циничным нарушением норм морали и международного права, сообщается на сайте Кремля.

    «В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений», – подчеркнул президент.

    Российский лидер отметил роль погибшего в выведении российско-иранских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Путин также передал слова искренней поддержки родным и близким Хаменеи, правительству и всему народу Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гостелевидение Ирана объявило о смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи в результате атаки США и Израиля. Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за гибель верховного руководителя страны.

    27 февраля 2026, 13:38 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину ударов Пакистана по Афганистану

    Эксперт Семенов: Война Пакистана с Афганистаном противоречит интересам России

    Эксперт объяснил причину ударов Пакистана по Афганистану
    @ Wahidullah Kakar/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Пакистан располагает значительно большими и современными вооруженными силами, чем Афганистан. Но в условиях асимметричной войны в горных районах потенциал сторон может частично сравняться, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее Пакистан и Афганистан возобновили взаимные обстрелы.

    «Давнее афгано-пакистанское противостояние будет продолжаться, пока существует конфликт между Пакистаном и движением «Техрик-е Талибан Пакистан». С афганскими талибами их роднит далеко не все, это абсолютно разные движения. Но основной костяк обеих группировок составляют одни и те же пуштунские племена», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

    «Поэтому пока на территории Пакистана идет конфликт между пуштунами и властями страны, в него так или иначе будут вовлечены и афганские племена. Ситуация сохраняет высокий конфликтный потенциал между Исламабадом и Кабулом. При этом в военном плане стороны несопоставимы. Пакистан располагает значительно большей армией, целыми танковыми армадами, современными БПЛА. У страны есть даже ядерное оружие», – напомнил он.

    «Но у Афганистана есть большой опыт ведения ограниченных асимметричных войн в горных районах. Поэтому, если говорить о вялотекущем приграничном конфликте, потенциал сторон в некоторой степени сравнивается. Военное преимущество Пакистана «Талибан» может частично компенсировать партизанскими атаками», – уверен спикер.

    Впрочем, считает аналитик, речь о полномасштабной войне между странами пока не идет. «Скорее, это очередной виток противостояния в рамках более широкого конфликта, связанного с пуштунским фактором по обе стороны границы», – уточнил собеседник.

    «В свою очередь, Индия пытается играть на этих противоречиях, что создает дополнительное напряжение на границе и заставляет Пакистан действовать более активно. России же выгодно, чтобы между этими странами был мир, потому что для Москвы Дели, Кабул и Исламабад являются давними партнерами», – резюмировал Семенов.

    Ранее между Афганистаном и Пакистаном снова вспыхнул конфликт со взаимными обстрелами вдоль линии Дюранда. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что в ходе столкновений с афганской стороны погибли 133 человека, более 200 получили ранения.

    Тарар отметил, что пакистанские силы поразили ряд целей в Кабуле, Пактии и Кандагаре, указав, что число погибших может возрасти. По его словам, были ликвидированы две штаб-квартиры военных корпусов и три штаба бригад, а также многие другие позиции.

    Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил: «После вывода сил НАТО ожидалось, что в Афганистане будет обеспечен мир, а «Талибан» сосредоточится на интересах афганского народа и стабильности в регионе. Однако «Талибан» превратил Афганистан в колонию Индии».

    Асиф сообщил, что Пакистан придерживался дипломатического варианта решения конфликта, чтобы «сохранить ситуацию в нормальном русле». «Однако терпение Исламабада иссякло. Теперь между нами идет открытая война», – приводит его слова агентство Anadolu.

    Заместитель пресс-секретаря афганской администрации Хамдулла Фитрат заявил, что в ходе ответных операций были убиты 55 пакистанских военнослужащих, захвачены тела 23 солдат и большое количество оружия. По его словам, силы Афганистана захватили штаб пакистанской армии и 19 контрольно-пропускных пунктов.

    Китай внимательно следит за развитием ситуации между Пакистаном и Афганистаном, призывает стороны к сдержанности, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    27 февраля 2026, 11:02 • Новости дня
    Афганистан и Пакистан заявили о большом числе погибших военных с обеих сторон
    Афганистан и Пакистан заявили о большом числе погибших военных с обеих сторон
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Ожесточенные боестолкновения на линии Дюранда привели к взаимным массированным обстрелам и заявлениям о гибели почти двухсот человек с обеих сторон конфликта, сообщает Anadolu.

    Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что в ходе атак с афганской стороны погибли 133 человека, более 200 получили ранения. По его словам, были поражены объекты в Кабуле, Пактии и Кандагаре, уничтожено 27 позиций, девять пунктов захвачены, ликвидированы ключевые штабы и более 80 единиц техники, передает Anadolu.

    Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил: «Теперь между нами идет открытая война». По его словам, Пакистан долго пытался сохранить ситуацию дипломатическими методами, но их терпение закончилось.

    В ответ на действия Пакистана, представитель афганской администрации Хамдулла Фитрат сообщил о гибели 55 пакистанских военных, захвате тел 23 солдат и значительного количества вооружения. Он также подчеркнул, что афганские силы заняли штаб пакистанской армии и 19 контрольно-пропускных пунктов.

    Афганский Красный Полумесяц сообщил о 18 погибших мирных жителях в результате атак Пакистана. Официальный представитель афганских властей Забихулла Муджахид ранее заявил о начале масштабной операции против пакистанских военных объектов вдоль линии Дюранда.

    Министерство обороны Афганистана заявило, что Пакистан получит «надлежащий и соразмерный ответ в подходящее время». После ударов по «террористическим лагерям» вдоль границы афганская сторона вызвала пакистанского посла для вручения ноты протеста.

    Ранее вооруженные силы Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана.

    Вооруженные силы Пакистана уничтожили три пограничных поста афганских военных и вынудили их к отступлению.

    Исламабад объявил открытую войну против афганского государства, назвав правящее там движение инструментом индийского влияния и источником террористической угрозы.

    Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана.

    28 февраля 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин провел совещание Совбеза по ситуации вокруг Ирана
    Путин провел совещание Совбеза по ситуации вокруг Ирана
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции рассмотрел с Советом безопасности актуальные вопросы по Ирану, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности в формате видеоконференции, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на встрече основное внимание уделили ситуации, складывающейся вокруг Ирана.


    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    В ответ Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана.

    27 февраля 2026, 10:15 • Новости дня
    Путин поручил организовать продажу лекарств через «Почту России»

    Путин поручил предусмотреть продажу лекарств через «Почту России»

    Путин поручил организовать продажу лекарств через «Почту России»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил до 1 марта 2026 года предусмотреть в законах возможность продажи лекарств через «Почту России».

    Поручение о внесении изменений в нормативные правовые акты, предусматривающих возможность реализации зарегистрированных в России лекарственных препаратов через отделения «Почты России», опубликовано на сайте Кремля. В перечне поручений указано, что новая мера должна быть реализована до 1 марта 2026 года.

    В документе отмечено, что правительству поручено подготовить соответствующие поправки в законодательство, которые установят порядок отпуска лекарств через акционерное общество «Почта России». Конкретные детали того, какие препараты и в каком порядке будут отпускаться, пока не раскрываются.

    Поручение выдано по итогам совещания с членами правительства, что свидетельствует о высокой степени внимания к теме доступности лекарственных препаратов для жителей разных регионов страны.

    Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев рассказал о подготовке постановления для продажи лекарств через «Почту России».

    Глава Минздрава Михаил Мурашко анонсировал запуск этого процесса в 2026 году.

    Президент Владимир Путин ранее отметил важность доставки препаратов в труднодоступные районы.

    27 февраля 2026, 14:20 • Новости дня
    Эксперт: Попытки навести порядок на афгано-пакистанской границе обречены на провал

    Эксперт Анпилогов: Пакистану не нужен крупный конфликт с Афганистаном

    Эксперт: Попытки навести порядок на афгано-пакистанской границе обречены на провал
    @ Wahidullah Kakar/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Попытки Пакистана и Афганистана навести порядок на границе – линии Дюранда – обречены на провал, пока там не прекратится криминальная деятельность и не поменяется социальный уклад, а он не меняется тысячелетиями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Пакистан и Афганистан возобновили взаимные обстрелы.

    «Линия Дюранда была проведена еще в XIX веке, и сейчас уже больше миллиона местных жителей не рассматривают ее как государственную границу. Поэтому обострения в этом районе неизбежны. К тому же у многих граждан Афганистана и Пакистана с трудом укладывается в голове идея государства как такового», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Образ жизни местных жителей характеризуется родоплеменным строем. Там процветают контрабанда, трансграничная торговля наркотиками, оружием и даже рабами. Поэтому попытки Пакистана и Афганистана навести порядок в зоне племен обречены на провал – пока там не поменяется социальный уклад. А он не меняется не то что веками, а тысячелетиями», – уверен он.

    «Что касается военной компоненты, то она несопоставима. Афганистан намного слабее Пакистана – ядерной державы с гораздо большим мобилизационным потенциалом. Также у Исламабада широкие возможности работы с международным рынком вооружений. А режим талибов находится в изоляции. Фактически все, на что он может рассчитывать, это арсеналы, которые им оставила армия США, когда при Байдене неорганизованно покинула афганскую территорию», – отметил спикер.

    «Но нужно понимать, что ни Афганистан, ни Пакистан не хотят крупного конфликта. По большому счету их в равной степени беспокоит полукриминальный, полуплеменной анклав на границе. Поэтому обе стороны, вероятно, будут стараться погасить конфликт и в этот раз, при этом поддерживая племена на своих территориях», – спрогнозировал Анпилогов.

    Ранее между Афганистаном и Пакистаном снова вспыхнул конфликт со взаимными обстрелами вдоль линии Дюранда. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что в ходе столкновений с афганской стороны погибли 133 человека, более 200 получили ранения.

    Тарар отметил, что пакистанские силы поразили ряд целей в Кабуле, Пактии и Кандагаре, указав, что число погибших может возрасти. По его словам, были ликвидированы две штаб-квартиры военных корпусов и три штаба бригад, а также многие другие позиции.

    Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил: «После вывода сил НАТО ожидалось, что в Афганистане будет обеспечен мир, а «Талибан» сосредоточится на интересах афганского народа и стабильности в регионе. Однако «Талибан» превратил Афганистан в колонию Индии».

    Асиф сообщил, что Пакистан придерживался дипломатического варианта решения конфликта, чтобы «сохранить ситуацию в нормальном русле». «Однако терпение Исламабада иссякло. Теперь между нами идет открытая война», – приводит его слова агентство Anadolu.

    Заместитель пресс-секретаря афганской администрации Хамдулла Фитрат заявил, что в ходе ответных операций были убиты 55 пакистанских военнослужащих, захвачены тела 23 солдат и большое количество оружия. По его словам, силы Афганистана захватили штаб пакистанской армии и 19 контрольно-пропускных пунктов.

    Китай внимательно следит за развитием ситуации между Пакистаном и Афганистаном, призывает стороны к сдержанности, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    27 февраля 2026, 09:36 • Новости дня
    Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана
    Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана
    @ Pakistani security forces/Handout/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пакистан нанес авиаудары по ряду районов в афганских провинциях Кабул, Кандагар и Пактия, сообщений о пострадавших не поступало, сообщил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.

    По его словам, пакистанская армия нанесла авиаудары по ряду районов в афганских провинциях Кабул, Кандагар и Пактия, передает РИА «Новости».

    Моджахед сообщил об этом в соцсети и отметил: «Пакистанская армия нанесла авиаудары в некоторых районах Кабула, Кандагара и Пактии; к счастью, сообщений о пострадавших не поступало».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан нанес авиаудары по позициям в Афганистане. В результате авиаударов ВВС Пакистана погибли восемь афганских спортсменов.

    Ранее пакистанские военные захватили 19 афганских пограничных постов.

    27 февраля 2026, 13:48 • Новости дня
    Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» и военной базе Пакистана
    Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» и военной базе Пакистана
    @ Saifullah Zahir/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Афганистана нанесли удар по «ядерному объекту» в Пакистане и военной базе в населенном пункте Какол в районе города Абботтабад в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщил афганский канал Ariana News.

    Вооруженные силы Афганистана нанесли удар по предполагаемому ядерному объекту и военной базе в районе города Абботтабад, передает ТАСС.

    Атака произошла в населенном пункте Какол, где находится Пакистанская военная академия.

    По сведениям телеканала Ariana News, сотни погибших и раненых были доставлены в Пакистанский институт медицинских наук в Исламабаде. Сообщается, что среди пострадавших есть как военные, так и мирные граждане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Афганистан и Пакистан сообщили о большом числе погибших военных с обеих сторон. Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана. Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану.

    27 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Названо число уничтоженных армией Пакистана афганских военных

    Пакистанская армия ликвидировала 274 афганских военных и захватила 18 блокпостов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Пакистана в ходе ответной операции ликвидировали 274 афганских военных и уничтожили 73 блокпоста, еще 18 взяли под контроль, сообщили в Вооруженных силах страны.

    В результате ответных действий пакистанской армии были ликвидированы 274 афганских военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы пресс-службы вооружённых сил Пакистана Ахмеда Чаудхри. По его словам, более 400 афганских военных получили ранения.

    Чаудхри подчеркнул: «В ходе операции наши силы уничтожили 73 вражеских блокпоста, еще 18 были взяты под наш контроль». Также представитель армии Пакистана добавил, что были поражены более 115 единиц техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерию.

    Ранее генштаб Афганистана также отчитался об уничтожении пакистанских солдат и захвате постов, однако точных данных не озвучил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Афганистана начали масштабную операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. Власти России прорабатывают возможность проведения переговоров между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    27 февраля 2026, 14:00 • Новости дня
    Путин предложил Совбезу обсудить укрепление основ конституционного строя

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин инициировал обсуждение вопросов по укреплению основ конституционного строя на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Совещание с постоянными членами Совета безопасности России прошло в пятницу, передает РИА «Новости».

    Владимир Путин заявил: «У нас сегодня вопросы, касающиеся укрепления основ конституционного строя». По его словам, эти вопросы стали основной темой встречи.

    Обсуждение проходило в расширенном формате с участием ключевых членов Совбеза. Подробности рассмотренных предложений и решений по итогам совещания не раскрываются.

    Предыдущее оперативное совещание Совбеза состоялось 20 февраля. Тогда речь шла о результатах переговоров с американской и украинской делегациями в Женеве, а также о повышении эффективности научных исследований в интересах обороны и безопасности государства.

    До этого Владимир Путин предложил обсудить участие страны в строительстве многополярного мира на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    27 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    Путин поручил упростить выбор налогового режима для малого бизнеса

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить бизнесу специальный временной интервал для плавного перехода на оптимальную фискальную нагрузку.

    Президент России Владимир Путин поручил обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих переходный период для малого бизнеса в 2026 году.

    Согласно опубликованному перечню поручений, опубликованному на сайте Кремля, правительство должно рассмотреть возможность предоставления малым и микропредприятиям права выбора оптимального налогового режима.

    «Правительству обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, оптимального режима налогообложения», – гласит текст документа.

    Ранее Владимир Путин утвердил снижение порога для уплаты НДС малым бизнесом с 2026 года.

    Путин подписал закон об установлении основной ставки налога на добавленную стоимость на уровне 22%.

    27 февраля 2026, 10:51 • Новости дня
    Путин поручил завершить восстановление тепло- и электросетей к марту

    Путин поручил Минэнерго завершить восстановление энергосистем в регионах к марту

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил завершить все работы по восстановлению систем тепло- и электроснабжения в регионах не позднее марта.

    Владимир Путин поручил Министерству энергетики России совместно с региональными властями завершить восстановление тепло- и электросетей в субъектах страны в кратчайшие сроки, следует из перечня поручений на сайте Кремля.

    Согласно поручению, все необходимые мероприятия должны быть реализованы не позднее марта текущего года.

    Данное распоряжение было озвучено по итогам совещания с членами правительства, прошедшего в конце января.

    Ранее после обстрела ВСУ около 60 тыс. жителей Белгорода остались без света.

    27 февраля 2026, 15:15 • Новости дня
    Кабул заявил о присутствии пакистанской авиации в небе Афганистана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пакистанская авиация продолжает находиться в воздушном пространстве Афганистана, заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.

    «Пакистанские самолеты все еще летают в пространстве Афганистана», – сообщил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Ariana News.

    Напомним, десятки мирных жителей погибли в результате авиаударов ВВС Пакистана, совершенных в ночь на воскресенье по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар. Накануне афганская армия начала боевые действия в ответ на удары Пакистана. Впоследствии Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану.

    Кремль выразил надежду на скорое прекращение боев между Афганистаном и Пакистаном.

    Востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил причину ударов Пакистана по Афганистану.

    27 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    Посольство: Россияне не пострадали при конфликте Афганистана и Пакистана

    Россияне не пострадали при столкновениях на границе Афганистана и Пакистана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское посольство в Исламабаде подтвердило, что среди граждан России нет пострадавших после вооруженных столкновений Афганистана и Пакистана на границе двух стран.

    В посольстве России в Исламабаде ТАСС сообщили, что по имеющимся данным на данный момент среди граждан России нет пострадавших в результате вооруженных столкновений на границе Афганистана и Пакистана.

    «По информации посольства, пострадавших среди граждан России нет», – заявили в диппредставительстве. Представители посольства подчеркнули, что продолжают следить за развитием ситуации и поддерживают связь с местными властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Пакистана в ходе ответной операции ликвидировали 274 афганских военных и уничтожили 73 блокпоста, еще 18 взяли под контроль.

    Генштаб Афганистана ранее также заявил об уничтожении пакистанских солдат и захвате постов, но не привел точных данных.

    Сейчас власти России прорабатывают возможность проведения переговоров между Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.


    27 февраля 2026, 11:30 • Новости дня
    Путин поручил привлечь бойцов СВО к разработке беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам привлекать участников спецоперации к созданию беспилотников и ускорить принятие закона о беспилотных транспортных средствах.

    Правительство России совместно с фондом «Защитники Отечества» и Минобороны займется интеграцией ветеранов в индустрию дронов, сообщается на сайте Кремля. Ответственным ведомствам предстоит наладить системную работу в этом направлении.

    В опубликованном перечне поручений четко обозначена задача для чиновников. «Принять меры по активному привлечению участников специальной военной операции к разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию автономных систем», – говорится в документе.

    Президент ожидает первый доклад о результатах уже в апреле, а затем отчеты будут поступать раз в полгода. Кроме того, Владимир Путин поручил принять федеральный закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах до первого августа.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных систем в приоритетных секторах экономики.

